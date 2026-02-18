हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Watch: प्रेमी-प्रेमिका को बिहार पुलिस ने पकड़ा, कहा- '5 हजार दो नहीं तो…', अब हुआ बड़ा ऐक्शन

Bihar Police Viral Video: वायरल वीडियो बिहार के छपरा का है. डायल-112 की पुलिस शख्स से पैसे की मांग कर रही थी. मामला दो महीना पुराना है लेकिन वीडियो अब वायरल हुआ है.

By : आशुतोष नाथ | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 18 Feb 2026 01:23 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद बिहार की पुलिस एक बार फिर सुर्खियों में है. पूरा मामला छपरा के टाउन थाना क्षेत्र का है. डायल-112 के वाहन के अंदर एक महिला पुलिसकर्मी किसी व्यक्ति से पैसे की डील कर रही है. यह वीडियो करीब दो महीना पुराना बताया जा रहा जो बीते मंगलवार (17 फरवरी, 2026) को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. इस मामले में विभाग की ओर से ऐक्शन भी लिया गया है.

वायरल वीडियो में क्या है?

वीडियो से यह स्पष्ट है कि किसी गाड़ी के अंदर बैठकर रिकॉर्ड किया गया है. वीडियो में पीछे की सीट पर महिला पुलिसकर्मी बैठी है. वहीं आगे वाली सीट पर भी एक पुलिसकर्मी दिख रहा है. महिला ही शख्स से गाड़ी के अंदर पैसों की डील करती है.

वीडियो बनाने वाला शख्स महिला पुलिसकर्मी से कहता है, "मैम प्रॉमिस कर रहे हैं… फ्यूचर खराब हो जाएगा, आप खड़ा रहिएगा गाड़ी के अंदर हम पैसा दे देंगे. अभी 500 है…", इस पर महिला पुलिसकर्मी ने कहा, "कम से कम 5000 दो, 500 दिया है… 4500 और भेजो". शख्स ने जवाब दिया, "मैम इतना नहीं है…", धमकाते हुए महिला पुलिसकर्मी कहती है, "...तब चलो थाना- थाना में और देना..."

क्या है मामला?

वीडियो बनाने वाला शख्स अपनी प्रेमिका के साथ एक जगह बैठा था. इसी दौरान डायल-112 की पुलिस पहुंची. दोनों को पकड़ लिया. लड़के के अनुसार, पुलिस ने उसकी प्रेमिका को छोड़ दिया, लेकिन उसे गाड़ी में बैठाकर पैसों की मांग की जाने लगी. कुछ पैसे लेकर उसे छोड़ दिया गया.

वायरल वीडियो के बाद हुई कार्रवाई

सारण पुलिस कार्यालय की ओर से इस मामले में बीते मंगलवार को जानकारी दी गई कि 17 फरवरी को रात के 21:45 बजे नगर थाना के सरकारी मोबाइल पर एक वायरल वीडियो प्राप्त हुआ. वीडियो में पाया गया कि नगर थाना की ERV-01 (112) पर प्रतिनियुक्त महिला सिपाही-722 इंदु कुमारी एक व्यक्ति से कथित रूप से पैसों के लेन-देन संबंधी बातचीत करती है. पूछताछ करने पर संबंधित महिला सिपाही द्वारा बताया गया कि उक्त वीडियो लगभग दो माह पूर्व का है. उस दिन ड्यूटी पर पुलिस अवर निरीक्षक जगदीश शर्मा एवं चालक सैप सिपाही उमेश सिंह भी थे. इस मामले में जगदीश शर्मा और इंदु कुमारी को निलंबित कर दिया गया है.

Published at : 18 Feb 2026 01:21 PM (IST)
