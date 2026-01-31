हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: नहीं सुधर रही सम्राट चौधरी की पुलिस! महिला को मारा, बाल खींचा, वायरल हुआ VIDEO

बिहार: नहीं सुधर रही सम्राट चौधरी की पुलिस! महिला को मारा, बाल खींचा, वायरल हुआ VIDEO

Bihar Viral Video: वीडियो में बदसलूकी करने वाला पुलिसकर्मी थरथरी का थानाध्यक्ष संजय कुमार बताया जा रहा है. मारपीट का ये मामला बीते शुक्रवार (30 जनवरी, 2026) की रात का है. 

By : अमृतेश कुमार | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 31 Jan 2026 01:28 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार पुलिस की उसके व्यवहार से इन दिनों किरकिरी हो रही है. कुछ दिनों पहले ही एक पुलिसकर्मी ने दरभंगा में चालक के साथ गाल-गलौज की थी. मारपीट का प्रयास किया था. बाद में उसे सस्पेंड कर दिया गया था. गृह विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी की पुलिस का ऐसा वीडियो आते रहता है, लेकिन पुलिस सुधरने का नाम नहीं ले रही है. इस बीच एक और मामला सामने आया है जो बिहार के नालंदा का है. इसमें एक पुलिसकर्मी महिला पर हाथ उठाता दिख रहा है. बाल तक खींच रहा है.

वायरल हो रहा वीडियो जिले के थरथरी थाना क्षेत्र का है. वीडियो में बदसलूकी करने वाला पुलिसकर्मी थरथरी का थानाध्यक्ष संजय कुमार बताया जा रहा है. महिला के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट का ये मामला बीते शुक्रवार (30 जनवरी, 2026) की रात करीब साढ़े 11 बजे का है. 

गिरफ्तारी का कारण जानना चाहा तो भड़का थानेदार

इस पूरे मामले में यह बात सामने आई है कि थरथरी थानाध्यक्ष दिरीपर गांव में वारंटी रामबच्चन प्रसाद की गिरफ्तारी के लिए उसके घर पहुंचे थे. महिला पुलिस भी थी. इस दौरान घर की एक महिला ने गिरफ्तारी का कारण जानना चाहा तो इस थानेदार भड़क गया. थानाध्यक्ष ने महिला का बाल खींचा. थप्पड़ मारा. यह वीडियो में साफ दिख रहा है. मारपीट के दौरान मौजूद महिला पुलिसकर्मी थानाध्यक्ष को रोकने की कोशिश करती है. जिस महिला के साथ हुआ है वह आंगनबाड़ी सेविका है.

घटना के वक्त पीड़ित परिवार के एक सदस्य ने मोबाइल से वीडियो बना लिया. पीड़ित महिला ने बताया कि घर में घुसकर पुलिस ने मारपीट की है. वीडियो बनाने पर भी सभी के साथ मारपीट की गई है. पुलिस ने राइफल तान दी. उधर स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी भी हाल में कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए. गिरफ्तारी के दौरान महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है. 

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है. मामले की जानकारी मिलते ही वरीय अधिकारी भी गांव पहुंचे. हिलसा डीएसपी-2 ने बताया कि इस वायरल वीडियो की जांच की जा रही है. जांच के बाद मीडिया को अधिक जानकारी दी जाएगी.

यह भी पढ़ें- Aurangabad News: औरंगाबाद में दवा व्यवसायी की हत्या, पान खाने दुकान पर गए थे, बदमाशों ने पीछे से मारी गोली

Published at : 31 Jan 2026 01:25 PM (IST)
Tags :
Nalanda Bihar Police Samrat Choudhary BIHAR NEWS Viral Video
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
तुर्किए ने ऐसा क्या कह दिया कि शहबाज को लगा झटका, पाकिस्तान की उम्मीदों पर फिरा पानी, जानें पूरा मामला
तुर्किए ने ऐसा क्या कह दिया कि शहबाज को लगा झटका, पाकिस्तान की उम्मीदों पर फिरा पानी
महाराष्ट्र
Sunetra Pawar Oath Ceremony Live: सुनेत्रा पवार को नहीं मिलेगा वित्त मंत्रालय, शपथ ग्रहण से पहले सामने आई बड़ी जानकारी
Live: सुनेत्रा पवार को नहीं मिलेगा वित्त मंत्रालय, शपथ ग्रहण से पहले सामने आई बड़ी जानकारी
क्रिकेट
IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें टी20 में इतिहास रच सकते हैं सूर्यकुमार यादव, टूट जाएगा रोहित शर्मा का ये बड़ा रिकॉर्ड
न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें टी20 में इतिहास रच सकते हैं सूर्यकुमार यादव, टूट जाएगा रोहित शर्मा का ये बड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
'हैप्पी बॉर्डर टू मी...', 'बॉर्डर 2' की सक्सेस पर खूब झूमे सनी देओल, चॉकलेट केक काटकर मनाया जश्न, वीडियो वायरल
'हैप्पी बॉर्डर टू मी...', सनी देओल ने चॉकलेट केक काटकर मनाया 'बॉर्डर 2' की सक्सेस का जश्न
Advertisement

वीडियोज

Ajit Pawar Death: मौत से पहले Sharad Pawar और Ajit Pawar का वो वीडियो जिसने मचाई राजनीति में हलचल !
Maharashtra Deputy CM Oath: Sunetra Pawar के Deputy CM बनने की खबर पर Sharad Pawar का बड़ा बयान
Budget 2026: Growth, Tax Relief या Sector Boost— क्या मिलेगा? | Paisa Live
Budget 2026 की Hidden Power | ये हैं असली Game Changers| Paisa Live
Kashmir News : Kishtwad में सुरक्षाबलों और आतंकियों में मुठभेड़...सुरक्षाबलों ने आतंकियों को घेरा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तुर्किए ने ऐसा क्या कह दिया कि शहबाज को लगा झटका, पाकिस्तान की उम्मीदों पर फिरा पानी, जानें पूरा मामला
तुर्किए ने ऐसा क्या कह दिया कि शहबाज को लगा झटका, पाकिस्तान की उम्मीदों पर फिरा पानी
महाराष्ट्र
Sunetra Pawar Oath Ceremony Live: सुनेत्रा पवार को नहीं मिलेगा वित्त मंत्रालय, शपथ ग्रहण से पहले सामने आई बड़ी जानकारी
Live: सुनेत्रा पवार को नहीं मिलेगा वित्त मंत्रालय, शपथ ग्रहण से पहले सामने आई बड़ी जानकारी
क्रिकेट
IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें टी20 में इतिहास रच सकते हैं सूर्यकुमार यादव, टूट जाएगा रोहित शर्मा का ये बड़ा रिकॉर्ड
न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें टी20 में इतिहास रच सकते हैं सूर्यकुमार यादव, टूट जाएगा रोहित शर्मा का ये बड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
'हैप्पी बॉर्डर टू मी...', 'बॉर्डर 2' की सक्सेस पर खूब झूमे सनी देओल, चॉकलेट केक काटकर मनाया जश्न, वीडियो वायरल
'हैप्पी बॉर्डर टू मी...', सनी देओल ने चॉकलेट केक काटकर मनाया 'बॉर्डर 2' की सक्सेस का जश्न
इंडिया
SIT ने केसीआर को फिर भेजा समन, 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ, यर्रावेल्ली की मांग खारिज
SIT ने केसीआर को फिर भेजा समन, 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ, यर्रावेल्ली की मांग खारिज
इंडिया
मनोज तिवारी के नाम से चल रही फर्जी फेसबुक आईडी, बीजेपी सांसद ने दर्ज कराई FIR
मनोज तिवारी के नाम से चल रही फर्जी फेसबुक आईडी, बीजेपी सांसद ने दर्ज कराई FIR
यूटिलिटी
किन महिलाओं के खाते में 2 लाख रुपये भेजेगी बिहार सरकार, जानें किसे नहीं मिलेंगे पैसे?
किन महिलाओं के खाते में 2 लाख रुपये भेजेगी बिहार सरकार, जानें किसे नहीं मिलेंगे पैसे?
फूड
मिनटों में तैयार होने वाला मिर्च-लहसुन अचार, स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे; जानें रेसिपी
मिनटों में तैयार होने वाला मिर्च-लहसुन अचार, स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे; जानें रेसिपी
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Embed widget