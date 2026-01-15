पटना: चार दिन बाद महिला की हत्या का खुलासा, पति ने ही मर्डर के लिए दी थी 25 लाख की सुपारी

पटना के जानीपुर थाना क्षेत्र के गजवक मोहम्मदपुर में एक महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. मृतका माला देवी, जो पाली थाना जहानाबाद की रहने वाली थी, अपने ही पति सुबोध शर्मा की साजिश का शिकार हुई. इस वारदात के बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तुरंत कार्रवाई की.

माला देवी की हत्या 11 जनवरी को हुई थी. शुरुआती जांच में मामला रहस्यमय नजर आया लेकिन तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों की मदद से पुलिस ने 48 घंटे के भीतर हत्या का सच पता लगा लिया.

पति-पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहा था तनाव

पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) भानु प्रताप सिंह ने बताया कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था. माला देवी के कथित अन्य लोगों से संबंध और वित्तीय लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसने सुबोध शर्मा को हत्या की साजिश रचने के लिए प्रेरित किया.

गोली मारकर महिला की कर दी हत्या

जांच में सामने आया कि सुबोध ने अपने पुराने परिचित कुणाल किशोर को इस हत्या में शामिल किया. दोनों ने 25 लाख रुपये की सुपारी पर समझौता किया. 11 जनवरी को माला देवी को जमीन दिखाने के बहाने बुलाया गया और सुनसान जगह पर ले जाकर गोली मार दी गई.

घटना के बाद आरोपी पति सुबोध गिरफ्तार

पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल, लोकेशन डेटा और अन्य सबूतों के आधार पर सबसे पहले कुणाल किशोर को जहानाबाद रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया. उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल मोबाइल फोन बरामद किया गया. इसके बाद सुबोध शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया.

एसडीपीओ फुलवारीशरीफ के नेतृत्व में गठित विशेष जांच दल (SIT) मामले की गहनता से जांच कर रहा है. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार और किसी अन्य सहयोगी की भूमिका का पता लगाने के लिए कार्रवाई जारी रखी है.

