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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Lokbhawan March Live: ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पटना में प्रदर्शन, तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग से कूदे

Bihar Lokbhawan March Live: ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पटना में प्रदर्शन, तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग से कूदे

पटना में आज (गुरुवार) महागठबंधन की ओर से लोकभवन मार्च निकाला गया है. जिला मुख्यालयों में भी प्रदर्शन हो रहा है. विपक्षी दलों के नेता राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे.

Written By : अजीत कुमार, पटना  | Updated at : 08 Oct 2026 11:42 AM (IST)

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Bihar Patna Rajbhawan March Live Updates Tejashwi Yadav RJD Congress CEC Gyanesh Kumar Bihar Lokbhawan March Live: ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पटना में प्रदर्शन, तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग से कूदे
(बैरिकेडिंग पर चढ़े तेजस्वी यादव)
Source : वीडियो ग्रैब

Background

चुनाव आयोग और एसआईआर के खिलाफ राजधानी पटना में आज (गुरुवार) महागठबंधन की ओर से लोकभवन मार्च निकाला गया है. इसके अलावा जिला मुख्यालयों में भी प्रदर्शन हो रहा है.

पटना में महागठंबधन का लोकभवन मार्च सप्त मूर्ति के पास से सुबह 11 बजे शुरू हुआ है. यहां से लोकभवन की दूरी करीब 2 किलोमीटर है. इस विरोध मार्च में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, IIP, वाम दल के नेता-कार्यकर्ता शामिल हैं.

विपक्षी दलों के नेता राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे. SIR, मतदाता सूची और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़ी अपनी मांगों को रखेंगे.

11:42 AM (IST)  •  08 Oct 2026

Bihar Lokbhawan March Live: रामकृपाल यादव ने किया विपक्ष पर हमला

बीजेपी नेता और मंत्री रामकृपाल यादव ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राज्य में इंडिया गठबंधन के आक्रोश मार्च पर कहा, "मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपने दायित्वों का निर्वहन करके चुनाव करवाया. अपने एक्शन से किसी के प्रभाव में बिना आए लोकतंत्र को स्थापित किया और ये लोग सत्ता से च्युत हो गए... जो गुस्सा है, वो गुस्सा तो स्वाभाविक तौर पर है इसलिए गुस्सा मार्च निकाल रहे हैं, निकालते रहें..."

11:39 AM (IST)  •  08 Oct 2026

Bihar Lokbhawan March Live: शकील अहमद खान ने की फिर से चुनाव कराने की मांग

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान ने कहा कि चुनाव आयोग, SIR के खिलाफ में महागठबंधन का मार्च था, लेकिन लोकभवन तक नहीं जाने दिया गया. विपक्षी एकजुटता देख सरकार घबरा गई है. हम लोग राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपना चाहते थे. विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही लेकिन हम लोग डरेंगे नहीं. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की पोल खुल चुकी है. उनका इस्तीफा हो, गिरफ्तारी हो, उन्होंने बीजेपी को लाभ पहुंचाया. बिहार में सबसे पहले SIR हुआ. यहां धांधली से चुनाव जीता गया है. बिहार चुनाव रद्द कर पुनः चुनाव हो.

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