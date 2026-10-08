कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान ने कहा कि चुनाव आयोग, SIR के खिलाफ में महागठबंधन का मार्च था, लेकिन लोकभवन तक नहीं जाने दिया गया. विपक्षी एकजुटता देख सरकार घबरा गई है. हम लोग राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपना चाहते थे. विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही लेकिन हम लोग डरेंगे नहीं. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की पोल खुल चुकी है. उनका इस्तीफा हो, गिरफ्तारी हो, उन्होंने बीजेपी को लाभ पहुंचाया. बिहार में सबसे पहले SIR हुआ. यहां धांधली से चुनाव जीता गया है. बिहार चुनाव रद्द कर पुनः चुनाव हो.