बिहार: पटना, किशनगंज और गया सिविल कोर्ट को RDX से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए परिसर

बिहार की राजधानी पटना सहित तीन जिलों में सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. एक ही दिन में पटना, किशनगंज और गया सिविल कोर्ट को धमकी भरे संदेश आए हैं. ये मैसेज कोर्ट को मेल के जरिए भेजे गए हैं.

सुरक्षा की दृष्टि से तीनों कोर्ट परिसरों को खाली कराया गया. पटना में सूचना पर पीरबहोर थाने की पुलिस, बम स्क्वॉड की टीम और डॉग स्क्वायड की टीम मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए. कोर्ट परिसर में तमाम जगहों की तलाशी ली जा रही है. पटना कोर्ट को पिछले साल भी ऐसी ही धमकी दो बार और मिली थी. तब भी पुलिस को कुछ संदिग्ध नहीं मिला था.

किशनगंज सिविल कोर्ट को भी मिली धमकी

पटना के अलावा, किशनगंज सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली. यहां भी धमकी ईमेल के माध्यम से आई है. धमकी मिलने के बाद सिविल कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई. एसपी सागर कुमार ने बताया कि धमकी तमिलनाडु से आई प्रतीत होती है. फिलहाल, पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. कोर्ट मैनेजर ने धमकी की पुष्टि की है.

गया सिविल कोर्ट के पास आया यह मेल

गया सिविल कोर्ट में जब बम होने की अफवाह फैली तो अचानक अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मेल के जरिए यह सूचना मिली कि गुरुवार (8 जनवरी) की दोपहर 2.30 कोर्ट को RDX से उड़ा दिया जाएगा. यह धमकी भरा मैसेज कोर्ट के आधिकारिक मेल पर आया.

इस धमकी के बाद से पुलिस अलर्ट है और पूरे परिसर को खाली करा दिया गया है. कोर्ट में रहे करीब 10 हजार लोगों को बाहर निकाला गया. डॉग स्क्वायड की टीम मौके पर पहुंची है. पूरे कोर्ट परिसर की चेकिंग की जा रही है.

जज और एडवोकेट की गाड़ियों की भी चेकिंग

अधिवक्ता मुकेश कुमार ने बताया कि कोर्ट के मेल पर दोपहर 2.30 बजे RDX से उड़ा देने की धमकी भरा ईमेल आया था. इसमें मेसेंजर ने खुद को LTTE बताया है. धमकी के बाद पूरे कोर्ट कैंपस को खाली कराया गया है. कोर्ट कैंपस में खड़ी न्यायाधीश और अधिवक्ताओं के वाहनों की डॉग स्क्वायड की टीम के द्वारा जांच की जा रही है.

RDX से कोर्ट कैंपस को उड़ाने की धमकी के बाद अचानक कोर्ट कैंपस के खाली कराने से बाहर सड़को पर सड़क जाम की स्थिति हो गई. धमकी के बाद गया पुलिस पूरे कोर्ट कैंपस को अपने कब्जे में लेकर जांच आदि करने में जुट गई है.