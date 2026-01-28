हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPatna News: लोडेड पिस्टल लेकर पटना सिविल कोर्ट पहुंचा युवक गिरफ्तार, दूसरा फरार, मचा हड़कंप

Patna News: लोडेड पिस्टल लेकर पटना सिविल कोर्ट पहुंचा युवक गिरफ्तार, दूसरा फरार, मचा हड़कंप

Patna Civil Court News: पटना एसएसपी ने बताया कि युवक के पास से पिस्टल के साथ कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं. उन्होंने कहा कि यह जानकारी ली जा रही है कि युवक कोर्ट में क्यों आया था.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 28 Jan 2026 04:21 PM (IST)
Preferred Sources

मुजफ्फरपुर, सीवान, बेगूसराय, समस्तीपुर सहित बिहार के कई जिलों से बुधवार (28 जनवरी, 2026) को खबर आई कि कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. इस बीच पटना में तब हड़कंप मच गया जब पीरबहोर थाना क्षेत्र अंतर्गत पटना सिविल कोर्ट में एक युवक लोडेड पिस्टल लेकर बुधवार को पहुंच गया. 

कोर्ट परिसर के गेट पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने लोडेड पिस्टल के साथ युवक को पकड़ा. उसके साथ एक और युवक भी था जो भागने में सफल हो गया. पिस्टल के साथ गिरफ्तार युवक का नाम पीयूष कुमार है. सूचना मिलने के बाद मौके पर पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा भी पहुंच गए.

क्या बोले पटना के एसएसपी?

मीडिया से एसएसपी ने बताया कि कोर्ट में आने-जाने वाले लोगों की पुलिस जांच करती है. इस दौरान एक व्यक्ति की तलाशी ली गई तो उसके पास से लोडेड पिस्टल मिली. उससे पूछताछ में यह जानकारी मिली कि उसके साथ एक और युवक था जो तलाशी होते देख फरार हो गया. उसकी भी हम लोग पहचान करने में जुट गए हैं. एसएसपी ने बताया कि पिस्टल के साथ कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं. उन्होंने कहा, "हम लोग यह जानकारी ले रहे हैं कि लोडेड पिस्टल के साथ युवक कोर्ट में क्यों आया था."

'नहीं किया जा सकता नजरअंदाज'

कयास लगाया जा रहा है कि किसी को टारगेट कर बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए युवक कोर्ट में पहुंचा था. इस पर एसएसपी ने कहा कि निश्चित तौर पर इस बात से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. अभी हम लोग इससे पूछताछ कर रहे हैं क्योंकि कोर्ट में कई तरह के लोग आते हैं. कई बड़े अपराधी भी पेशी के लिए आते हैं. किसको टारगेट करके यह युवक आया था, किस घटना को अंजाम देने वाला था, पहले से किन-किन मामलों में वांछित रहा है, इसकी जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं. सभी बिंदुओं पर जांच हो रही है. पूछताछ के बाद ही कुछ बताया जा सकता है. फिलहाल पुलिस इसे बड़ी उपलब्धि मान रही है क्योंकि अगर यह युवक कोर्ट परिसर में जाता तो निश्चित तौर पर बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था.

यह भी पढ़ें- 'तू गाड़ी चमका रहा है रे माध#$**... बाहर निकल', बिहार की गालीबाज पुलिस का VIDEO वायरल

Published at : 28 Jan 2026 04:20 PM (IST)
Tags :
PATNA BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
महाराष्ट्र
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
विश्व
भारत-EU डील को 24 घंटे पूरे, लेकिन ट्रंप अब भी खामोश, अमेरिकी राष्ट्रपति की 'चुप्पी' के मायने क्या?
भारत-EU डील को 24 घंटे पूरे, लेकिन ट्रंप अब भी खामोश, अमेरिकी राष्ट्रपति की 'चुप्पी' के मायने क्या?
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले तीन ब्लॉकबस्टर मैच खेलेगी टीम इंडिया, नोट कर लीजिए सभी मैचों की तारीख और वेन्यू
2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले तीन मैच खेलेगी टीम इंडिया, नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
Advertisement

वीडियोज

Ajit Pawar Death: Mumbai से Baramati के लिए रवाना हुए Eknath Shinde | Maharshtra Plane Crash
Ajit Pawar Death: राख का ढेर में घड़ी की सुई से हुई अजित पवार के शव की पहचान! | Baramati Plane Crash
Ajit Pawar Death: Ajit Pawar के निधन के समय कहां और किसके साथ थीं Supriya Sule? | Maharashtra
Ajit Pawar Death: अजित पवार के निधन के बाद उनके आवास पहुंचीं Fouzia Khan | Maharashtra
Ajit Pawar Death: अजित पवार का प्लेन ऐसे हुआ क्रैश...देखिए Baramati से ग्राउंड रिपोर्ट | Maharashtra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
महाराष्ट्र
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
विश्व
भारत-EU डील को 24 घंटे पूरे, लेकिन ट्रंप अब भी खामोश, अमेरिकी राष्ट्रपति की 'चुप्पी' के मायने क्या?
भारत-EU डील को 24 घंटे पूरे, लेकिन ट्रंप अब भी खामोश, अमेरिकी राष्ट्रपति की 'चुप्पी' के मायने क्या?
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले तीन ब्लॉकबस्टर मैच खेलेगी टीम इंडिया, नोट कर लीजिए सभी मैचों की तारीख और वेन्यू
2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले तीन मैच खेलेगी टीम इंडिया, नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
बॉलीवुड
प्लेबैक सिंगिंग छोड़ अब डायरेक्टर बनेंगे अरिजीत सिंह? इस एक्टर की बेटी को फिल्म में ले रहे हीरोइन!
अब डायरेक्टर बनेंगे अरिजीत सिंह? इस एक्टर की बेटी को फिल्म में ले रहे हीरोइन!
इंडिया
'सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है', राष्ट्रपति ने अभिभाषण में UGC नियमों का किया जिक्र
'सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है', राष्ट्रपति ने अभिभाषण में UGC नियमों का किया जिक्र
हेल्थ
Kareena Kapoor: 45 की उम्र में 25 जैसी फिटनेस! जानें करीना कपूर की 5 एक्सरसाइज, जिससे खुद को रखती हैं सुपर फिट
45 की उम्र में 25 जैसी फिटनेस! जानें करीना कपूर की 5 एक्सरसाइज, जिससे खुद को रखती हैं सुपर फिट
जनरल नॉलेज
Ajit Pawar Plane Crash: क्या अजित पवार के प्लेन में था ब्लैक बॉक्स, जानें हर प्राइवेट प्लेन में क्यों नहीं होता है यह?
क्या अजित पवार के प्लेन में था ब्लैक बॉक्स, जानें हर प्राइवेट प्लेन में क्यों नहीं होता है यह?
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget