मुजफ्फरपुर, सीवान, बेगूसराय, समस्तीपुर सहित बिहार के कई जिलों से बुधवार (28 जनवरी, 2026) को खबर आई कि कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. इस बीच पटना में तब हड़कंप मच गया जब पीरबहोर थाना क्षेत्र अंतर्गत पटना सिविल कोर्ट में एक युवक लोडेड पिस्टल लेकर बुधवार को पहुंच गया.

कोर्ट परिसर के गेट पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने लोडेड पिस्टल के साथ युवक को पकड़ा. उसके साथ एक और युवक भी था जो भागने में सफल हो गया. पिस्टल के साथ गिरफ्तार युवक का नाम पीयूष कुमार है. सूचना मिलने के बाद मौके पर पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा भी पहुंच गए.

क्या बोले पटना के एसएसपी?

मीडिया से एसएसपी ने बताया कि कोर्ट में आने-जाने वाले लोगों की पुलिस जांच करती है. इस दौरान एक व्यक्ति की तलाशी ली गई तो उसके पास से लोडेड पिस्टल मिली. उससे पूछताछ में यह जानकारी मिली कि उसके साथ एक और युवक था जो तलाशी होते देख फरार हो गया. उसकी भी हम लोग पहचान करने में जुट गए हैं. एसएसपी ने बताया कि पिस्टल के साथ कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं. उन्होंने कहा, "हम लोग यह जानकारी ले रहे हैं कि लोडेड पिस्टल के साथ युवक कोर्ट में क्यों आया था."

'नहीं किया जा सकता नजरअंदाज'

कयास लगाया जा रहा है कि किसी को टारगेट कर बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए युवक कोर्ट में पहुंचा था. इस पर एसएसपी ने कहा कि निश्चित तौर पर इस बात से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. अभी हम लोग इससे पूछताछ कर रहे हैं क्योंकि कोर्ट में कई तरह के लोग आते हैं. कई बड़े अपराधी भी पेशी के लिए आते हैं. किसको टारगेट करके यह युवक आया था, किस घटना को अंजाम देने वाला था, पहले से किन-किन मामलों में वांछित रहा है, इसकी जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं. सभी बिंदुओं पर जांच हो रही है. पूछताछ के बाद ही कुछ बताया जा सकता है. फिलहाल पुलिस इसे बड़ी उपलब्धि मान रही है क्योंकि अगर यह युवक कोर्ट परिसर में जाता तो निश्चित तौर पर बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था.

