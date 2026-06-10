सुपौल में युवक ने थाने में लगाई फांसी, मौत के बाद भारी हंगामा, सड़क जाम, जदिया थाने की घटना

बिहार के सुपौल में बुधवार (10 जून, 2026) की सुबह हाजत में बंद एक युवक ने फांसी लगा ली. घटना जदिया थाने की है. एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया था और उसे हाजत में बंद करके रखा गया था. मृतक की पहचान जदिया थाना क्षेत्र के रजगांव वार्ड संख्या-2 निवासी नंदन कुमार के 24 वर्षीय पुत्र बिट्टू कुमार के रूप में हुई है.

शराब के नशे में लिया गया था हिरासत में

बताया जा रहा है कि युवक नंदन कुमार को शराब के नशे में पकड़ा गया था. जब वह हाजत में बंद था तब उसने कंबल की पट्टी से फांसी लगा ली. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया है.

घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में थाना पहुंच गए. पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा करने लगे. आक्रोशित परिजनों ने जदिया थाने का घेराव किया. थाने के सामने (एसएच-91 को) सड़क को जाम कर दिया. इससे वाहनों की लंबी लाइन लग गई.

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मौके पर खुद पहुंचे सुपौल के एसपी

परिजनों ने युवक की मौत को लेकर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की. सूचना मिलते ही सुपौल के पुलिस अधीक्षक (एसपी) शरथ आरएस खुद जदिया थाना पहुंचे. आक्रोशित परिजनों से बातचीत की. उन्हें शांत कराने का प्रयास किया. मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया.

घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है. पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की गई. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. खबर लिखे जाने तक पुलिस की ओर से कोई बयान नहीं आया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुष्टि होगी कि मौत फांसी लगाने से ही हुई है या कोई और कारण है.

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