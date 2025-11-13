हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली धमाके के बाद बढ़ाई गई बिहार के इस मंदिर की सुरक्षा, 2013 में हुआ था सीरियल ब्लास्ट

दिल्ली धमाके के बाद बढ़ाई गई बिहार के इस मंदिर की सुरक्षा, 2013 में हुआ था सीरियल ब्लास्ट

Mahabodhi Mandir Security: महाबोधि मंदिर परिसर में प्रवेश से लेकर मंदिर के गर्भगृह में पहुंचने से पहले तक कई लेयर में चेकिंग प्वाइंट बनाए गए हैं. लगेज स्कैनर से जांच भी की जा रही है.

By : अजीत कुमार | Updated at : 13 Nov 2025 03:57 PM (IST)
दिल्ली के लाल किला स्थित मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर एक के पास हुए कार धमाके के बाद बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया था. अब गयाजी स्थिति महाबोध मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. महाबोधि मंदिर परिसर में प्रवेश से लेकर मंदिर के गर्भगृह में पहुंचने से पहले तक कई लेयर में चेकिंग प्वाइंट बनाए गए हैं. लगेज स्कैनर से जांच भी की जा रही है.

इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे के कंट्रोल रूम में सुरक्षाकर्मियों को चौकसी बरतने का निर्देश दिया है. 2013 में महाबोधि मंदिर परिसर में एक के बाद एक कई धमाके हुए थे. हालांकि किसी की मौत नहीं हुई थी. कुछ लोग घायल हुए थे.

क्या कहते हैं सिटी एसपी रामानंद कुमार कौशल?

सिटी एसपी रामानंद कुमार कौशल ने गुरुवार (13 नवंबर, 2025) को बताया कि दिल्ली घटना के बाद पुलिस मुख्यालय के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है. एयरपोर्ट, महाबोधि मंदिर और विष्णुपद सहित कई जगहों पर पूर्व से चली आ रही सुरक्षा-व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया है. सुरक्षाबलों को ब्रीफिंग की गई है. किसी भी वांछित या संदिग्ध होने पर तुरंत सूचना के लिए निर्देश दिया गया है ताकि पुलिस के द्वारा तुरंत कार्रवाई की जा सके. 

सिटी एसपी ने कहा कि मॉक ड्रिल भी किया गया है, जो रेगुलर प्रोसेस है. इसमें अपने जवानों को हम प्रशिक्षित करते हैं ताकि आपात स्थिति में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा आपसी समन्वय कर उससे निपटा जा सके.

बता दें कि बोधगया में पर्यटकों का सीजन शुरू हो चुका है. इस समय विभिन्न देशों से विदेशी श्रद्धालु और बौद्ध भिक्षु बोधगया आते हैं. यहां आकर महाबोधि मंदिर के गर्भगृह में विशेष पूजा-अर्चना और बोधि वृक्ष के नीचे साधना करते हैं. सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूर्व से ही महाबोधि मंदिर के बाहरी परिसर में किसी भी प्रकार के वाहन के प्रवेश पर रोक है. यह प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जा चुका है.

Published at : 13 Nov 2025 03:37 PM (IST)
Delhi Blast Bodhgaya BIHAR NEWS Mahabodhi Mandir Security
विश्व
दिल्ली NCR
इंडिया
दिल्ली NCR
विश्व
दिल्ली NCR
इंडिया
दिल्ली NCR
