Video: रैली देखने छज्जे पर चढ़ा युवक, पैर फिसलते ही छाती के बल जमीन पर गिरा, वीडियो वायरल
Bihar Viral Video: बिहार में मुजफ्फरपुर में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की रैली के दौरान एक युवक छज्जे से छत पर चढ़ने लगा और अचानक पैर फिसलने से छाती के बल जमीन पर गिर गया.
Muzaffarpur News: भीड़, शोर और जोश राजनीतिक रैलियों में ये सब आम बात है, लेकिन कई बार नेताओं को करीब से देखने और भीड़ का हिस्सा बनने के चक्कर में लोग अपनी ही सुरक्षा भूल बैठते हैं. यही भूल बिहार के मुजफ्फरपुर में एक युवक को भारी पड़ गई, जब तेजस्वी यादव की रैली के दौरान वह भीड़ में बेहतर जगह पाने के लिए छज्जे से छत पर चढ़ने लगा और नीचे गिर गया.
पैर फिसलने की वजह से नीचे गिरा युवक
यह घटना मुजफ्फरपुर के MRD इंटर कॉलेज, कांटा गायघाट की बताई जा रही है. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि युवक भीड़ में आगे जाने के लिए कॉलेज के छज्जे पर चढ़ता है. वह धीरे-धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन छज्जा संकरा होने की वजह से उसका संतुलन बिगड़ने लगता है. अभी वह छत तक पहुंच भी नहीं पाता कि अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह सीधे नीचे गिर जाता है.
नेताओ के रैली का हिस्सा बनने से ज्यादा जरूरी है अपने जान की हिफाजत करना।— Md Zeyaullah🇮🇳 (@MdZeyaullah20) November 3, 2025
एक दुखद घटना तेजस्वी यादव की रैली से सामने आई है जहां एक युवक छज्जी के रस्ते छत पर चढ़कर की कोशिश में नीचे गिर जाता है।
ये M R D INETR COLLEGE कांटा गायगट मुजफ्फरपुर में की है।
नेताओ के चक्कर में अपनी जान… pic.twitter.com/gYTHIo4Clp
गिरते ही आसपास मौजूद लोग घबरा जाते हैं. कुछ सेकंड तक सब लोग चौंकते रह जाते हैं, फिर तुरंत वहां मौजूद लोगों ने दौड़कर युवक को उठाया और अंदर ले जाकर मदद की. गिरने के कारण युवक को गंभीर चोटें आई हैं. हालांकि उसकी स्थिति के बारे में अभी साफ जानकारी नहीं मिली है.
रैली से ज्यादा जरूरी है अपनी जान- बोले यूजर्स
इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ लोगों ने दुख जताया तो कईयों ने लिखा कि नेताओं के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी अपनी जान की हिफाजत है. कई यूजर्स ने यह भी कहा कि किसी भी रैली या सभा में सुरक्षा का ध्यान रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है, क्योंकि नेता बाद में फिर से मंच पर आ जाएंगे, लेकिन जिंदगी एक बार गई तो वापस नहीं आती.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL