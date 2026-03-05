नीतीश कुमार के साथ बिहार के इन तीन नेताओं का भी सियासी सफर खतरे में! जानें-क्यों?

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले से बिहार का सियासी पारा बहुत तेजी से बदल रहा है. मुख्यमंत्री बदलने से उनकी टीम भी बदलेगी और इसका सीधा असर नीतीश कुमार के समकालीन नेताओं पर भी पड़ सकता है. इस सूची में रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी और शाहनवाज हुसैन के नाम सबसे आगे हैं. सवाल यह है कि क्या इन तीनों का राजनीतिक सफर अब अंत की ओर जा रहा है.

रविशंकर प्रसाद - 2000 से लगातार सांसद

रविशंकर प्रसाद साल 2000 से लगातार सांसद रहे हैं. 2000 से 2019 तक वे राज्यसभा सांसद रहे और उसके बाद 2019 से पटना साहिब लोकसभा सीट से सांसद हैं. इससे पहले यह सीट बीजेपी की तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा के पास थी लेकिन 2019 में पार्टी छोड़ने के बाद यह सीट रविशंकर प्रसाद के पास आ गई. अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वे कानून एवं न्याय मंत्री रहे और नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में भी कानून एवं न्याय मंत्री और संचार मंत्री रहे. वे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और महासचिव भी रहे. काबिल वकील और कानून के जानकार के तौर पर वे पार्टी का पक्ष न्यायालय और मीडिया दोनों में रखते रहे हैं.

2021 के बाद मंत्री पद नहीं

नीतीश कुमार की तरह वे भी 1970 के दशक के छात्र आंदोलन से उभरे नेता हैं. हालांकि 2021 के बाद से उनके पास कोई केंद्रीय मंत्री पद नहीं है. अब जब नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से बाहर हो रहे हैं तो रविशंकर प्रसाद का राजनीतिक भविष्य किस करवट बैठता है यह देखने का विषय होगा.

राजीव प्रताप रूडी - चार बार सांसद, तीन बार विधायक

राजपूत समाज से आने वाले राजीव प्रताप रूडी पेशे से पायलट हैं. वे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चार बार सांसद और तीन बार छपरा यानी सारण से बिहार विधायक भी रह चुके हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने लालू प्रसाद यादव की बेटी और RJD नेता रोहिणी आचार्य को हराकर अपनी सीट बरकरार रखी थी. वे केंद्र में राज्य मंत्री भी रहे हैं और JDU नेताओं के काफी करीबी माने जाते रहे हैं. उनके नीतीश कुमार से भी अच्छे संबंध रहे हैं.

राजीव प्रताप रूडी का भविष्य अनिश्चित

हालांकि कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में संजीव बालियान से मुकाबले के वक्त यह माना जा रहा था कि BJP के कुछ बड़े नेता रूडी के खिलाफ बालियान का समर्थन कर रहे थे. इस चुनाव में संजीव बालियान का समर्थन बिहार के गोड्डा से लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने खुलकर किया था. अंदर खाने ये खबर थी कि निशिकांत दुबे यह समर्थन अमित शाह की सहमति से कर रहे थे.

यही कारण था कि विपक्षी दलों ने राजीव प्रताप रूडी को अपना समर्थन दिया और राजीव प्रताप रूडी कंस्टीट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव जीत गए. लेकिन उसके बाद से ही पार्टी में उनकी स्थिति लगातार खराब होती रही है. और अब नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से उनके राजनीतिक जीवन पर क्या असर आएगा यह देखने का विषय होगा.

शाहनवाज हुसैन - BJP का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा

बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे शाहनवाज हुसैन को अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी वाले गुट का नेता माना जाता रहा है. वे नीतीश कुमार के उन करीबी BJP नेताओं में रहे हैं जिन पर नीतीश का विशेष भरोसा था. इसी कारण 2021 से 2022 तक उन्हें नीतीश की बिहार सरकार में उद्योग मंत्री भी बनाया गया था. अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वे वस्त्र मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री रहे.

लेकिन तीनों नेताओं में सबसे कमजोर स्थिति अभी शाहनवाज हुसैन की बताई जा रही है क्योंकि वर्तमान में वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं.

नीतीश की राजनीतिक कमजोरी से तीनों का भविष्य अधर में

इस राजनीतिक उठापटक के बीच इन तीन नेताओं के राजनीतिक समीकरण किस तरह बदलेंगे यह काफी हद तक नीतीश कुमार की राजनीति पर निर्भर करता है. ये तीनों बिहार के बड़े और काबिल नेता माने जाते रहे हैं और नीतीश कुमार से इनके संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं. लेकिन अब जब नीतीश कुमार की राजनीतिक स्थिति कमजोर होगी तो माना जा रहा है कि इन तीनों का सियासी सफर भी अंत की तरफ जा सकता है.