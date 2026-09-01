बिहार: पैसों के विवाद में 'एसिड अटैक', मोतिहारी में 6 लोग झुलसे

मोतिहारी के केसरिया थाना क्षेत्र में पैसों के लेन-देन को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. पुरानी बाजार के वार्ड नंबर-9 में कथित तौर पर तेजाब जैसे पदार्थ के इस्तेमाल से एक ही परिवार के पांच सदस्यों समेत छह लोग झुलस गए. घटना के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है. घटना बीते रविवार (30 अगस्त) की बताई जा रही है.

बीते सोमवार (31 अगस्त, 2026) को पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, अमित कुमार उर्फ बिट्टू और प्रवीण प्रकाश सिंह उर्फ गुंजन सिंह के बीच पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया.

यह भी पढ़ें- NEET पेपर लीक केस में संजीव मुखिया को बड़ी राहत, रिहाई का आदेश

घर पहुंचे थे दूसरे पक्ष के लोग

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि प्रवीण प्रकाश सिंह उर्फ गुंजन सिंह, स्वर्णकार अमित कुमार उर्फ बिट्टू के घर पहुंचे थे. वहां दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और तीखी बहस हुई. इसी दौरान अमित कुमार के घर में चांदी साफ करने के लिए रखे एसिड जैसे पदार्थ के इस्तेमाल की बात सामने आई. घटना में दोनों पक्षों के लोग झुलस गए. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि पदार्थ का इस्तेमाल किस परिस्थिति में और किसने किया.

एक परिवार के पांच लोग घायल

घटना में अमित कुमार उर्फ बिट्टू, उनके तीन बच्चे यश कुमार, सक्षम कुमार और आरूष कुमार और परिवार की एक महिला झुलस गई. वहीं दूसरे पक्ष के प्रवीण कुमार सिंह उर्फ गुंजन सिंह भी घायल हुए हैं. सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई है.

FSL टीम ने जुटाए साक्ष्य

मामले की जांच के दौरान चकिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और FSL की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं. मोतिहारी एसपी के निर्देश पर मामले की जांच के लिए SIT गठित की गई है. मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में भी घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया और सुरक्षा के लिए मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है.

चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज

अमित कुमार की ओर से दिए गए आवेदन के आधार पर केसरिया थाना कांड संख्या 321/26 दर्ज किया गया है. पुलिस ने चार लोगों को नामजद आरोपी बनाया है. इनमें गुंजन सिंह उर्फ प्रवीण प्रकाश, प्रभात प्रकाश, सुधांशु रंजन उर्फ रंजन सिंह और श्रवण कुमार शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है. घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें- दिल्ली के सरकारी अस्पताल से किडनैप हुआ था बच्चा, अब बिहार से मिला