नवादा: पुलिस हिरासत में नाबालिग की मौत, ग्रामीणों ने थाने पर बोला हमला, प्रेम-प्रसंग का मामला

बिहार के नवादा में पुलिस हिरासत में लिए गए एक नाबालिग लड़के की गुरुवार (27 नवंबर, 2025) की सुबह मौत हो गई. घटना काशीचक थाना की है. मृतक सन्नी कुमार काशीचक प्रखंड के बौरी गांव का रहने वाला था. उसकी उम्र 15-16 साल के आसपास थी. पुलिस हिरासत में हुई इस घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने थाने पर हमला बोल दिया. पुलिस वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया. घटना के बाद स्थिति को काबू में करने के लिए 100 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया. परिजन पुलिस पर गला दबाकर हत्या का आरोप लगा रहे हैं.

क्या है मामला?

मामला तीन साल पुराने प्रेम-प्रसंग से जुड़ा है. बौरी गांव के अशोक पंडित के बेटे सुन्नी कुमार का एक लड़की के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था. दोनों ने 20 नवंबर को गांव छोड़कर भागने का फैसला किया और फरार हो गए. लड़की का भाई बिहार पुलिस में सिपाही है. भनक लगने के बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई.

बीते बुधवार (26 नवंबर, 2025) की शाम करीब सात बजे पुलिस ने सन्नी को पकड़ लिया. इसके बाद अगले दिन यानी गुरुवार की सुबह सात बजे के आसपास उसकी मौत हो गई. उसके गले पर रस्सी का निशान है. अब जांच के बाद पता चलेगा कि क्या कुछ मामला है और कैसे उसकी मौत हुई है.

थाने पर पहुंच गए सैकड़ों लोग

उधर गांव के लोगों को जैसे ही खबर मिली कि सन्नी की मौत हो गई है तो सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण थाने पर पहुंचे. जमकर बवाल काटा. गुस्से में लोगों ने पुलिस की एक गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया. डायल-112 की एक गाड़ी की हवा निकाल दी और सड़क पर खड़ी कर दी. स्थिति को देख नवादा एसपी ने 100 से अधिक पुलिसकर्मियों को भेजा.

डीएसपी राकेश कुमार भास्कर ने कहा कि थाना परिसर में नाबालिग की मौत की जानकारी मिली है. प्रेम-प्रसंग के मामले में मुकदमा दर्ज था, इसलिए उसे कस्टडी में लिया गया था. थाने के सीसीटीवी कैमरे से फुटेज की जांच चल रही है. परिवार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है. उच्च स्तरीय जांच टीम का गठन किया जा रहा है.

