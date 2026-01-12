हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दरभंगा राजघराने की अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी का निधन, अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़

Kamsundari Devi Death: महारानी कामसुंदरी देवी दरभंगा के अंतिम महाराजा कामेश्वर सिंह की तीसरी और अंतिम पत्नी थीं. दोनों का विवाह 1940 के दशक में हुआ था.

By : सुभाष शर्मा | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 12 Jan 2026 02:37 PM (IST)
दरभंगा राजघराने की अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी का सोमवार (12 जनवरी, 2026) को निधन हो गया. 96 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली. उनके निधन से पूरे मिथिलांचल में शोक की लहर दौड़ गई है. उनके पति महाराजा कामेश्वर सिंह का पहले ही निधन हो चुका है. 

महारानी कामसुंदरी देवी काफी समय से बीमार थीं. बिस्तर पर ही थीं. सोमवार को उन्होंने राज परिसर स्थित कल्याणी निवास में अंतिम सांस ली. जैसे ही लोगों को पता चला तो अंतिम दर्शन के लिए भीड़ उमड़ गई. परिवार के सदस्यों के अनुसार, महारानी का पार्थिव शरीर उनके आवास पर रखा गया है, जहां मिथिलांचल के लोग अंतिम दर्शन कर रहे हैं.

बड़े पौत्र कुमार रत्नेश्वर देंगे मुखाग्नि

बताया जाता है कि महारानी का अंतिम संस्कार परिवार के सभी सदस्यों के पहुंचने के बाद होगा. माधेश्वर परिसर, श्यामा माई कैंपस में उनका अंतिम संस्कार होगा जहां उन्हें मुखाग्नि उनके बड़े पौत्र कुमार रत्नेश्वर सिंह देंगे. 

महाराजा कामेश्वर सिंह की तीसरी पत्नी थीं कामसुंदरी देवी

महारानी कामसुंदरी देवी दरभंगा के अंतिम महाराजा कामेश्वर सिंह की तीसरी और अंतिम पत्नी थीं. दोनों का विवाह 1940 के दशक में हुआ था. महाराजा की पहली दो पत्नियां, महारानी राजलक्ष्मी और महारानी कामेश्वरी प्रिया का पहले ही निधन हो चुका है. दरभंगा राजघराने की अंतिम महारानी के निधन से न सिर्फ राज परिवार, बल्कि पूरे मिथिला क्षेत्र ने एक युग को खो दिया है.

महारानी कामसुंदरी देवी ने अपने पति की स्मृति में महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन की स्थापना की थी. इसके माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के कई कार्य किए जाते रहे.

महारानी के पौत्र कुमार रत्नेश्वर सिंह ने कहा, "आज सुबह महारानी ने अंतिम सांस ली. अंतिम यात्रा की तैयारियां चल रही हैं. परिवार के सभी लोग पहुंचने के बाद माधेश्वर परिसर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा."

Published at : 12 Jan 2026 02:36 PM (IST)
