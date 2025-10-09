बिहार के जमुई से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. टाउन थाना क्षेत्र के इस्लामनगर मोहल्ले में बीते बुधवार (08 अक्टूबर, 2025) की रात प्रेमिका से मिलने के लिए प्रेमी जैसे ही अपने घर से बाहर निकला तो उसके ऊपर गर्म तेल फेंक दिया गया. तेल फेंकने का आरोप उसकी प्रेमिका पर लगा है. घटना में शख्स बुरी तरह जल गया. प्रेमी का नाम मो. रहमान बताया जा रहा है.

घटना के बाद परिवार वाले उसे आनन-फानन में लेकर सदर अस्पताल पहुंचे. उसकी गंभीर हालत को देखते हुए यहां उसका प्राथमिक उपचार हुआ और फिर पटना रेफर कर दिया गया. हालांकि सदर अस्पताल पहुंची टाउन थाने की पुलिस घायल का बयान लिया. आगे की जांच हो रही है.

घायल युवक मो. रहमान ने गर्म तेल फेंकने का आरोप अपनी प्रेमिका सहिला खातून पर लगाया है. उसके अनुसार प्रेमिका ने ही मैसेज कर उसे मिलने के लिए बुलाया था. युवक ने बताया कि फजल अंसारी (प्रेमिका के पिता) और मो. सजिना बेगम के इशारे पर उसकी प्रेमिका ने ये किया है.

अब तक दे चुका दो से तीन लाख रुपये

मो. रहमान ने बताया कि करीब चार वर्षों से पड़ोसी सहिला खातून के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था. वे 2024 में गल्फ भी गए थे. सहिला खातून हमेशा पैसे की डिमांड करती थी. अब तक वो दो से तीन लाख रुपया दे चुका है. कुछ दिनों से वो पैसा नहीं दे रहा था तो दोनों के बीच बातचीत भी बंद हो गई. अचानक बुधवार को देर रात उसकी प्रेमिका ने फोन कर मिलने के लिए बुलाया था.

पीड़ित शख्स ने कहा कि प्रेमिका से वो मिलने जाने के लिए जैसे ही अपने घर से बाहर निकला तभी पहले से घात लगाए प्रेमिका ने उसके ऊपर पर गर्म तेल फेंक दिया. इस दौरान प्रेमिका के परिवार वाले भी थे. फिलहाल इस घटना के बाद पुलिस ने युवक का बयान लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. जांच और प्रेमिका के बयान के बाद घटना के पीछे का कारण पता चलेगा.

