हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: प्रेमिका ने प्रेमी को रात में मिलने बुलाया… फिर शरीर पर डाल दिया गर्म तेल, जानें पूरा मामला

बिहार: प्रेमिका ने प्रेमी को रात में मिलने बुलाया… फिर शरीर पर डाल दिया गर्म तेल, जानें पूरा मामला

Bihar News: जमुई के टाउन थाना क्षेत्र के इस्लामनगर मोहल्ले की घटना है. युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसका प्राथमिक उपचार किया गया और फिर पटना रेफर कर दिया गया.

By : विद्याव्रत कवि कुमार सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 09 Oct 2025 12:46 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के जमुई से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. टाउन थाना क्षेत्र के इस्लामनगर मोहल्ले में बीते बुधवार (08 अक्टूबर, 2025) की रात प्रेमिका से मिलने के लिए प्रेमी जैसे ही अपने घर से बाहर निकला तो उसके ऊपर गर्म तेल फेंक दिया गया. तेल फेंकने का आरोप उसकी प्रेमिका पर लगा है. घटना में शख्स बुरी तरह जल गया. प्रेमी का नाम मो. रहमान बताया जा रहा है. 

घटना के बाद परिवार वाले उसे आनन-फानन में लेकर सदर अस्पताल पहुंचे. उसकी गंभीर हालत को देखते हुए यहां उसका प्राथमिक उपचार हुआ और फिर पटना रेफर कर दिया गया. हालांकि सदर अस्पताल पहुंची टाउन थाने की पुलिस घायल का बयान लिया. आगे की जांच हो रही है.

घायल युवक मो. रहमान ने गर्म तेल फेंकने का आरोप अपनी प्रेमिका सहिला खातून पर लगाया है. उसके अनुसार प्रेमिका ने ही मैसेज कर उसे मिलने के लिए बुलाया था. युवक ने बताया कि फजल अंसारी (प्रेमिका के पिता) और मो. सजिना बेगम के इशारे पर उसकी प्रेमिका ने ये किया है. 

अब तक दे चुका दो से तीन लाख रुपये

मो. रहमान ने बताया कि करीब चार वर्षों से पड़ोसी सहिला खातून के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था. वे 2024 में गल्फ भी गए थे. सहिला खातून हमेशा पैसे की डिमांड करती थी. अब तक वो दो से तीन लाख रुपया दे चुका है. कुछ दिनों से वो पैसा नहीं दे रहा था तो दोनों के बीच बातचीत भी बंद हो गई. अचानक बुधवार को देर रात उसकी प्रेमिका ने फोन कर मिलने के लिए बुलाया था.

पीड़ित शख्स ने कहा कि प्रेमिका से वो मिलने जाने के लिए जैसे ही अपने घर से बाहर निकला तभी पहले से घात लगाए प्रेमिका ने उसके ऊपर पर गर्म तेल फेंक दिया. इस दौरान प्रेमिका के परिवार वाले भी थे. फिलहाल इस घटना के बाद पुलिस ने युवक का बयान लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. जांच और प्रेमिका के बयान के बाद घटना के पीछे का कारण पता चलेगा.

यह भी पढ़ें- बिहार चुनाव 2025: चिराग पासवान के साथ गठबंधन को लेकर जन सुराज ने रख दी बड़ी शर्त, जानिए क्या कहा

Published at : 09 Oct 2025 12:44 PM (IST)
Tags :
Jamui BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM Modi-Keir Starmer Meeting LIVE: 'शांति चाहता है भारत...', स्टार्मर के साथ जॉइंट प्रेस मीट में गाजा के मसले पर बोले प्रधानमंत्री मोदी
LIVE: 'शांति चाहता है भारत...', स्टार्मर के साथ जॉइंट प्रेस मीट में गाजा के मसले पर बोले प्रधानमंत्री मोदी
बिहार
Bihar Election 2025 Live: BJP से बन गई चिराग पासवान की बात! 26 सीटों पर बात लगभग फाइनल
BJP से बन गई चिराग पासवान की बात! 26 सीटों पर बात लगभग फाइनल
इंडिया
CJI गवई के साथ गलत व्यवहार करने वाले वकील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सख्त कदम, रद्द की SCBA की सदस्यता
CJI गवई के साथ गलत व्यवहार करने वाले वकील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सख्त कदम, रद्द की SCBA की सदस्यता
क्रिकेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Tata Trust में जंग : कौन बनेगा Kingmaker –Noel Tata या Mehul Mistry?”| Paisa Live
Leopard Sighting: Bilaspur में 'तेंदुए' की दहशत, वन विभाग की तलाश जारी
IPS Suicide Case: Puran Kumar की पत्नी Amneet ने DGP, SP पर लगाए गंभीर आरोप!
Land Dispute Firing: Lucknow में जमीन विवाद पर फायरिंग, 3 को गोली लगी, वीडियो हुआ वायरल
Kanpur Blast: कानपुर में स्कूटी धमाके को लेकर स्थानीय लोगों का चौंकाने वाला खुलासा |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM Modi-Keir Starmer Meeting LIVE: 'शांति चाहता है भारत...', स्टार्मर के साथ जॉइंट प्रेस मीट में गाजा के मसले पर बोले प्रधानमंत्री मोदी
LIVE: 'शांति चाहता है भारत...', स्टार्मर के साथ जॉइंट प्रेस मीट में गाजा के मसले पर बोले प्रधानमंत्री मोदी
बिहार
Bihar Election 2025 Live: BJP से बन गई चिराग पासवान की बात! 26 सीटों पर बात लगभग फाइनल
BJP से बन गई चिराग पासवान की बात! 26 सीटों पर बात लगभग फाइनल
इंडिया
CJI गवई के साथ गलत व्यवहार करने वाले वकील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सख्त कदम, रद्द की SCBA की सदस्यता
CJI गवई के साथ गलत व्यवहार करने वाले वकील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सख्त कदम, रद्द की SCBA की सदस्यता
क्रिकेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
साउथ सिनेमा
वो डायरेक्टर जिसने आजतक नहीं दी एक भी फ्लॉप फिल्म, मक्खी पर भी मूवी बनाकर कर दी थी ब्लॉकबस्टर हिट
वो डायरेक्टर जिसने आजतक नहीं दी एक भी फ्लॉप फिल्म, मक्खी पर भी मूवी बनाकर कर दी थी ब्लॉकबस्टर हिट
जनरल नॉलेज
World's First Narco Test: सबसे पहले कब किया गया था नार्को टेस्ट, किस तकनीक से जुर्म कबूलते हैं अपराधी?
सबसे पहले कब किया गया था नार्को टेस्ट, किस तकनीक से जुर्म कबूलते हैं अपराधी?
नौकरी
ESIC में निकली फैकल्टी के पदों पर भर्ती, वॉक-इन-इंटरव्यू से होगा सिलेक्शन, लाखों में है सैलरी
ESIC में निकली फैकल्टी के पदों पर भर्ती, वॉक-इन-इंटरव्यू से होगा सिलेक्शन, लाखों में है सैलरी
यूटिलिटी
Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर खरीदने जा रहे बीवी के लिए गोल्ड तो न करें ये गलती, वरना लग जाएगा चूना
करवाचौथ पर खरीदने जा रहे बीवी के लिए गोल्ड तो न करें ये गलती, वरना लग जाएगा चूना
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Trailer Review: हर्षवर्द्धन राणे और सोनम बाजवा की कमाल की केमिस्ट्री
Ek Deewane Ki Deewaniyat Trailer Review: हर्षवर्द्धन राणे और सोनम बाजवा की कमाल की केमिस्ट्री
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
Embed widget