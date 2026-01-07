बक्सर में बुधवार (07 जनवरी, 2026) को पुराने जमीन विवाद में गोलीबारी हुई जिसमें एक अधेड़ व्यक्ति की जान चली गई. वहीं मारपीट में चार लोग घायल हो गए. घटना सिकरौल थाना क्षेत्र के भाखवां गांव की है. धान की फसल काटने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गई. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है.

बताया जाता है कि कन्हैया चौबे और संजय चौबे के परिवार के बीच 30-40 साल से लगभग 11 बीघा जमीन को लेकर विवाद चला आ रहा है. इसी विवाद में करीब 30 साल पहले शिवशंकर चौबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में बड़क चौबे और कन्हैया चौबे जेल गए थे. सजा काटकर लगभग एक वर्ष पूर्व ही बाहर आए थे. बाद में कोर्ट से उक्त जमीन को लेकर संजय चौबे के पक्ष में फैसला आया था.

बुधवार को बड़क चौबे, गणेश चौबे, कन्हैया चौबे, बलिराम चौबे और विद्यासागर चौबे धान काटने के लिए खेत पहुंचे थे. इसकी जानकारी मिलते ही संजय चौबे और उनके समर्थक वहां पहुंचे और प्रशासन की मौजूदगी में ही फसल काटने की बात कही. इसी दौरान विवाद बढ़ गया. आरोप है कि दूसरे पक्ष ने गोली चलाई और लाठी-डंडों से हमला कर दिया.

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी

इस घटना में चार लोग घायल हुए हैं जिनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है. घायलों में धनंजय चौबे, दरोगा चौबे, मोहन चौबे और अभिजीत चौबे शामिल हैं. सभी को सिर में गंभीर चोटें आई हैं. वहीं डॉक्टरों ने संजय चौबे को मृत घोषित कर दिया. परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है. इस पूरे मामले में बक्सर के एसपी शुभम आर्य ने बताया कि मामले की जांच जारी है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

