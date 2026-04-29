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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: राजकीय सम्मान के साथ हुआ EO का अंतिम संस्कार, DM ने पत्नी को सौंपा 25 लाख का चेक

बिहार: राजकीय सम्मान के साथ हुआ EO का अंतिम संस्कार, DM ने पत्नी को सौंपा 25 लाख का चेक

Bihar News: कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार मधुबनी जिले के रहने वाले थे. हत्या की वारदात भागलपुर के सुल्तानगंज में हुई है. बुधवार को मधुबनी में अंतिम संस्कार हुआ.

By : अजय धारी सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 29 Apr 2026 06:17 PM (IST)
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सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में बीते मंगलवार (28 अप्रैल, 2026) को कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. वे मधुबनी जिले के रहने वाले थे. आज (बुधवार) मधुबनी में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ.

कृष्ण भूषण कुमार की हत्या को लेकर मधुबनी जिला प्रशासन की ओर से गहरा शोक व्यक्त किया गया है. इस दुखद घटना के बाद जिलाधिकारी आनंद शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार मधुबनी स्थित दिवंगत अधिकारी के घर पहुंचे. जिलाधिकारी ने कृष्ण भूषण कुमार की पत्नी को 25 लाख रुपये का चेक सौंपा.

...और दहाड़ मारकर रोने लगीं शालू

राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई के दौरान कृष्ण भूषण कुमार की पत्नी शालू कुमारी दहाड़ मारकर रोने लगीं. घर के अन्य सदस्यों का भी रो-रोकर बुरा हाल था. जिलाधिकारी ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि कृष्ण भूषण कुमार एक कर्तव्यनिष्ठ, साहसी एवं अत्यंत समर्पित अधिकारी थे. 

जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि इस कठिन घड़ी में जिला प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है. हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा. वहीं पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने भी परिवार को ढांढस बंधाया. 

कार्यपालक पदाधिकारी को लगी थी तीन गोली

बता दें कि मंगलवार की शाम भागलपुर के सुल्तानगंज में बदमाशों ने नगर परिषद कार्यालय में घुसकर फायरिंग की थी. इस दौरान सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार और सभापति राजकुमार गुड्डू घायल हो गए थे. घटना के तुरंत बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया. इस दौरान कृष्ण भूषण कुमार की मौत हो गई जबकि सभापति का इलाज अभी भी चल रहा है. कार्यपालक पदाधिकारी को तीन गोली मारने की बात सामने आई है. 

हत्याकांड में शामिल आरोपी एनकाउंटर में ढेर

पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी. सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों की पहचान की. कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की हत्या के आरोपी रामधनी यादव बुधवार तड़के पुलिस मुठभेड़ में मारा गया.

Input By : आईएएनएस से भी
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Published at : 29 Apr 2026 06:13 PM (IST)
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