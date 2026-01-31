बिहार: गांव वालों ने साथ छोड़ा तो 2 बेटियों ने मां की अर्थी को दिया कंधा, छपरा का VIDEO वायरल

सोशल मीडिया पर बीते शुक्रवार (30 जनवरी, 2026) से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि दो लड़कियां अर्थी को कंधा दे रही हैं. यह वीडियो छपरा जिले के मढ़ौरा प्रखंड के जवइनियां गांव का है. बताया जाता है कि दोनों बेटियों ने ना सिर्फ कंधा दिया बल्कि मिलकर मुखाग्नि भी दी. वीडियो सामने आने के बाद शनिवार (31 जनवरी, 2026) को एबीपी न्यूज़ की टीम इनके गांव पहुंची और दोनों बहनों से बात की. बातचीत के क्रम में दोनों बहनों ने बताया कि आखिर क्यों उनके सामने यह नौबत आई.

कुछ दिनों पहले का है वीडियो

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो कुछ दिनों पहले का है. स्थानीय संवाददाता के अनुसार, 20 जनवरी को जवइनियां गांव के रविंद्र सिंह की पत्नी बबीता देवी का निधन हुआ था. करीब डेढ़ साल पहले पति का भी निधन हो चुका है. परिवार में दो बेटियां ही हैं. जब बबीता देवी का निधन हुआ तो अंतिम संस्कार में गांव के लोगों ने साथ नहीं दिया. ऐसे में अर्थी को उठाने के लिए दोनों बहने ही आगे आईं. उस दौरान किसी ने वीडियो बना लिया जो अब जाकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

'जो कुछ था पापा-मम्मी में लग गया…'

एबीपी न्यूज़ से बबीता देवी की बेटी मौसम सिंह ने कहा, "मां की तबीयत काफी खराब थी. उनको एडमिट किया गया था. डेथ कर गईं. वीडियो में देख ही रहे हैं… घर वालों ने साथ नहीं दिया तो गांव वाले क्या देंगे. हम लोगों के पास जो भी था सब पापा-मम्मी में लग गया. गांव के एक चाचा हैं उन्होंने ही कफन आदि में योगदान दिया. हम लोगों से जितना हुआ किया. आगे हम लोगों से कहा गया कि आप लोग लड़की हैं और अंतिम संस्कार में आगे का काम नहीं कर सकती हैं. मुंडन नहीं करा सकती हैं. परसों (29 जनवरी, 2026) से घर में कुछ लोग आए हैं वे आगे का काम (अंतिम संस्कार से जुड़ा) कर रहे हैं."

वहीं दूसरी बहन रोशनी सिंह ने भी यही कहा, "जब घर वाले साथ नहीं दे रहे हैं तो गांव वाले क्या देंगे." इससे अधिक वह कुछ नहीं बोल पाई. अब इन दोनों बहनों की काफी चर्चा हो रही है.

