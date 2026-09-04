स्वास्थ्य मंत्री के स्वागत में 7 लाख का नुकसान! JDU नेता की चेन चोरी

बिहार के मुजफ्फरपुर में जेडीयू से जुड़े एक नेता की 7 लाख रुपये की सोने की चेन चोरी हो गई है. मामला बीते गुरुवार (03 सितंबर, 2026) का है. जेडीयू नेता राजेश मंडल बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के मुजफ्फरपुर आगमन को लेकर उनके स्वागत समारोह में जुटे थे. इसी दौरान भीड़ में उनकी सोने की चेन गायब हो गई.

इस घटना के बाद अब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें दिख रहा है कि कैसे सोने की चेन गले से गायब होने के बाद राजेश मंडल घबराकर भीड़ में चोर को खोज रहे हैं. अपने गले को देख रहे हैं. यह पूरी घटना घटना तुर्की थाना क्षेत्र के सकरी चौक की है.

घटना के बाद JDU नेता ने तुर्की थाने में आवेदन दिया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. अब देखना होगा कि चोरों तक पुलिस पहुंच पाती है या नहीं. राजेश मंडल का कहना है कि सोने की चेन की आज के हिसाब से कीमत करीब 7 लाख रुपये होगी.

माला पहनाने और बुके देने के लिए जुटी थी भीड़

जानकारी के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के मुजफ्फरपुर पहुंचने पर सकरी चौक पर JDU कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने उनका स्वागत किया. मंत्री का काफिला जैसे ही रुका तो नेता/कार्यकर्ता उन्हें माला पहनाने और बुके देने के लिए जुट गए. इस दौरान कुढ़नी प्रखंड के लदौरा निवासी जेडीयू नेता राजेश मंडल भी मंत्री को माला पहनाने के लिए आगे बढ़े. यह सब होता रहा कि इसी बीच किसी ने चेन पर हाथ मार लिया.

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जेडीयू नेता ने आवेदन में लिखा है कि भीड़ के दौरान किसी ने चेन खींच ली या धक्का-मुक्की के दौरान चेन टूटकर गिर गई, उन्हें यह स्पष्ट पता नहीं चला. उन्होंने बस इतना कहा कि स्वागत समारोह के दौरान ही चेन गायब हुई.

इस मामले में तुर्की थानाध्यक्ष सह सब इंस्पेक्टर सेंटू कुमार ने बताया कि चेन गायब होने को लेकर आवेदन मिला है. मंत्री के स्वागत के दौरान बनाए गए वीडियो फुटेज और सकरी चौक के आसपास लगे CCTV कैमरों से फुटेज को खंगाला जा रहा है. इसके आधार पर जांच की जाएगी.

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