बिहार में विधान परिषद की 8 सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले महागठबंधन के अंदर सबकुछ ठीक नहीं दिख रहा है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर खींचतान अब खुलकर सामने आती दिख रही है. कांग्रेस ने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है. खास बात यह है कि इनमें 4 सीटों पर RJD पहले ही अपने उम्मीदवार उतार चुका है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या MLC चुनाव को लेकर बिहार में RJD और कांग्रेस का गठबंधन कमजोर पड़ गया है?

दरअसल, बिहार में विधान परिषद की 8 सीटों पर चुनाव होना है. RJD ने कुछ दिन पहले ही 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी. इनमें पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. संजीव कुमार सिंह, पटना स्नातक से दिलीप कुमार और कोशी स्नातक से नितेश कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है.

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इसके अलावा दरभंगा स्नातक से अनिल कुमार झा, सारण शिक्षक से प्रोफेसर जयराम यादव और तिरहुत स्नातक से डॉ. रश्मि विनायक गौतम को मैदान में उतारा गया है. हालांकि दरभंगा शिक्षक और तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए RJD ने अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किया था.

कांग्रेस ने भी 4 सीटों पर RJD के सामने उतारा प्रत्याशी

अब कांग्रेस ने 5 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की है. इनमें कोशी स्नातक, पटना शिक्षक, पटना स्नातक और दरभंगा स्नातक सीट शामिल हैं. इन चारों सीटों पर RJD पहले ही अपने प्रत्याशी उतार चुका है. यानी अब दोनों दलों के उम्मीदवार आमने-सामने होंगे.

दरभंगा शिक्षक सीट से कांग्रेस के मदन मोहन झा मौजूदा MLC हैं, जबकि तिरहुत शिक्षक सीट से CPI के संजय सिंह MLC हैं.

RJD के ऐलान से नाराज थी कांग्रेस

RJD की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा के बाद बिहार कांग्रेस ने नाराजगी जताई थी. कांग्रेस का कहना था कि उम्मीदवारों के ऐलान से पहले उससे बातचीत नहीं की गई. इसी बीच बिहार कांग्रेस की ओर से पार्टी की टॉप लीडरशिप को प्रस्ताव भेजे जाने की बात सामने आई कि कांग्रेस को विधान परिषद का चुनाव अकेले लड़ना चाहिए.

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अब कांग्रेस के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद बिहार की राजनीति में यह सवाल और तेज हो गया है कि क्या MLC चुनाव में RJD और कांग्रेस के बीच सीटों का तालमेल टूट गया है? चुनावी मैदान में दोनों दलों के उम्मीदवारों का आमने-सामने आना जरूर गठबंधन के भीतर बढ़ती दूरी की ओर इशारा करता है.