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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार MLC चुनाव: तिरहुत शिक्षक सीट से जन सुराज ने बदला उम्मीदवार, किसे मिला मौका?

बिहार MLC चुनाव: तिरहुत शिक्षक सीट से जन सुराज ने बदला उम्मीदवार, किसे मिला मौका?

बिहार विधान परिषद चुनाव 2026 के लिए जन सुराज ने तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बदल दिया है. भूषण झा के नाम का ऐलान होने के बाद से कांग्रेस जन सुराज को घेर रही थी.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 26 Sep 2026 12:40 PM (IST)
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बिहार विधान परिषद 2026 चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. इसी क्रम में तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदला है. पहले पार्टी ने भूषण झा पर भरोसा जताया था लेकिन अब प्रत्याशी बदलते हुए श्याम नंदन यादव को मैदान में उतारा गया है. जन सुराज प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने की इसकी घोषणा की है.

जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में विधान परिषद की आठ सीटों पर चुनाव होना है. जन सुराज ने सभी आठ सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है. पार्टी की पहली लिस्ट में पांच कैंडिडेट्स के नाम थे. इसके बाद दूसरी लिस्ट जारी करते हुए जन सुराज ने तीन और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था. हालांकि, तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से कैंडिडेट बनाए गए भूषण झा को लेकर कांग्रेस ने जन सुराज को घेरना शुरू कर दिया था. ऐसे में अब प्रशांत किशोर की पार्टी ने वहां पर प्रत्याशी बदलने का फैसला किया. 

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जन सुराज उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस ने क्या कहा था?

तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भूषण झा के उम्मीदवार बनाए जाने पर कांग्रेस का कहना था कि जन सुराज ने सबसे पढ़े लिखे मतदाताओं के लिए आपराधिक चरित्र वाले उम्मीदवार को चुना. बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य ने कहा था कि भूषण झा भू माफिया और हथियार तस्कर के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें तुरहत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का उम्मीदवार बना दिया गया. वहीं, पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अनंत सिंह के समर्थन से खड़े अनुज सिंह को प्रत्याशी बनाया गया.

स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे भूषण कुमार झा

दूसरी ओर, तिरहुत शिक्षक क्षेत्र से जन सुराज के पूर्व प्रत्याशी भूषण कुमार झा ने आरोप लगाया है कि प्रशांत किशोर के कार्यकर्ताओं ने उनकी चुनावी मीटिंग में भाषण को रिकॉर्ड करने से रोका. उनपर दबाव बनाया गया कि वही बोलना है जो प्रशांत किशोर कहें. भूषण झा का दावा है कि उन्हें यह बात आपत्तिजनक लगी. इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा, "मेरे साथ गए शिक्षक साथी भी जन सुराज पार्टी के इस तरह के व्यवहार से असहजता महसूस करने लगे. मैंने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है."

बिहार विधान परिषद चुनाव का शेड्यूल

बिहार एमएलसी चुनाव के लिए 23 अक्टूबर को मतदान होगा. इसके बाद 27 अक्टूबर को मतगणना के बाद नतीजों की घोषणा की जाएगी. इसके लिए नीतीश कुमार की JDU ने अभी तक चार उम्मीदवारों का ऐलान किया है. बाकी चार सीटों पर बीजेपी अपने कैंडिडेट उतारेगी. हालांकि, अभी तक बीजेपी ने अपनी ओर से नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं. 

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 26 Sep 2026 12:22 PM (IST)
Tags :
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