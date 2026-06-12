बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी हो चुकी है. राज्य में दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने दस्तक दे दिया है. कल बीते 11 जून तो बिहार के सात जिलों के कुछ-कुछ भागों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून का प्रवेश हुआ है. मौसम विज्ञान केंद्र पटना के के अनुसार अनुसार 11 जून से राज्य के किशनगंज,अररिया और सुपौल जिले के अधिकांश जगहों पर तो पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा तथा मधुबनी जिले में भी कुछ जगहों पर दक्षिण पश्चिम मॉनसून प्रवेश कर चुका है और इसका असर भी कल देखने को मिला. इन जिलों में भारी से लेकर अत्यधिक भारी वर्षा भी दर्ज की गई.

मौसम विभाग के अनुसार आगामी दो-तीन दिनों में या कहा जाए तो 14 जून तक राज्य के सभी जिलों में मॉनसून प्रवेश कर जाने की पूरी संभावना बनी हुई है और उसके लिए परिस्थितियों अनुकूल हो चुकी है. मौसम विभाग ने पहले भी 15 जून तक बिहार में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून प्रवेश करने का अनुमान जताया था जिसके चार दिन पहले बिहार में मॉनसून प्रवेश कर चुका है.आज शुक्रवार को भी राज्य के 11 जिलों में भारी वर्षा तो उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में तेज हवा के साथ वर्षा और मेघ गर्जन की प्रबल संभावना है. वहीं दक्षिण बिहार के भी कुछ जिलों में हल्की या मध्यम स्तर के वर्षा की पूरी संभावना बन रही है.

मौसम विभाग द्वारा दिए जिन 11 जिलों में भारी वर्षा की जो चेतावनी दी गई है उनमें गोपालगंज,पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण,अररिया, दरभंगा, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी एवं सुपौल जिला शामिल है इन जिलों के कुछ-कुछ जगहों पर मेज गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है. इसके अलावा कटिहार, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, वैशाली सारण एवं सिवान जिलों में भी अधिक वर्षा के साथ मेघ गर्जन वज्रपात एवं तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक ह चलने की संभावना है. दक्षिण बिहार के भागलपुर,खगड़िया, मुंगेर, जमुई,बांका ,बेगूसराय तो बक्सर, भोजपुर और पटना जिले के कुछ भागों में हल्की या मध्यम स्तर की वर्षा की भी संभावना बन सकती है.

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गुरुवार को राज्य के मौसम में पहले से काफी बदलाव

बीते गुरुवार को राज्य के मौसम में पहले से काफी बदलाव रहा. दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के साथ ही बहुत ज्यादा भारी वर्षा किशनगंज में 148 मिलीमीटर दर्ज की गई. तो इसके अलावा सुपौल 106, खगड़िया 70.4,समस्तीपुर 67.6,सिवान 67.4,मिली मीटर के साथ भारी वर्षा दर्ज की गई. वही मधुबनी 61. 2, पश्चिमी चंपारण 58, बक्सर 39.6, मुजफ्फरपुर 37. 02, सीतामढ़ी 36,गोपालगंज 34.6 ,दरभंगा 32.6 मिलीमीटर के साथ मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज हुई. इसके अलावा पटना दक्षिण बिहार के राजधानी पटना सहित कई जिलों में हल्की से लेकर मध्यम स्तर की वर्षा हुई और तापमान में गिरावट आई.

गुरुवार को राज्य के दिन का अधिकतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस के करीब गिरावट आई. दक्षिण बिहार के पश्चिमी इलाके कैमूर,रोहतास, औरंगाबाद जैसे जिलों में भी 6 से 7 डिग्री तापमान की गिरावट दर्ज की गई. राजधानी पटना में में 8.9 डिग्री तापमान में गिरावट के साथ गुरुवार को 29.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. वही सबसे अधिक तापमान छपरा में 36.6 डिग्री सेल्सियस रहा. सबसे कम दिन का अधिकतम तापमान समस्तीपुर में 28.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई. न्यूनतम तापमान में भी कोई विशेष बदलाव नहीं रहे.सबसे कम बाल्मीकि नगर और फारबिसगंज में 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई तो पटना में भी सुबह का न्यूनतम तापमान 22.7डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विभाग के अनुसार आज शुक्रवार को राज्य के उत्तर बिहार की तापमान में कोई बदगलाव की संभावना नहीं है. दक्षिण बिहार में पटना सहित कई जिलों में तीन से चार डिग्री की बढ़ोतरी की पूरी संभावना है.