शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को वंशावली बनाने में काफी समस्या होती थी. अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग दोनों ने मिलकर बड़ा निर्णय लिया है. ये दोनों विभाग उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास है. ऐसे में अब उन्होंने इसका फायदा उठाते हुए शहरवासियों के लिए मुश्किल काम को आसान कर दिया है.

दरअसल, पहले नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में रहने वाले शहरवासियों के लिए वंशावली बनाना काफी मुश्किल का काम था. वंशावली बनाने के लिए पहले वे अपने वार्ड पार्षद को देते थे, फिर वार्ड पार्षद नगर कार्यालय में ले जाते थे. इसके बाद अंचल अधिकारी के यहां दौड़ना पड़ता था. फिर अंचलाधिकारी भी नगर निकाय को भेजते थे.

तत्काल प्रभाव से व्यवस्था लागू

अब इस मुश्किल को आसान करने के लिए बुधवार (24 दिसंबर, 2025) को प्रधान सचिव सीके अनिल ने आदेश जारी किया कि अब नगर निकायों के अंतर्गत आने वाले नागरिक अपने संबंधित अंचल क्षेत्र के अंचल अधिकारी से वंशावली प्राप्त कर सकेंगे. यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है. इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट निर्णय लेते हुए नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में वंशावली निर्गत करने के लिए अंचल अधिकारी को सक्षम प्राधिकार घोषित कर दिया है.

सीके अनिल के आदेश में कहा गया है कि अब तक शहरी क्षेत्रों में वंशावली निर्गत करने के लिए कोई ठोस व्यवस्था या सक्षम प्राधिकार निर्धारित नहीं था. ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग के परिपत्र के तहत सरपंच द्वारा वंशावली निर्गत की जा रही है. इसी समस्या को दूर करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग ने संयुक्त रूप से विधिक पहल की.

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा और भविष्य में आवश्यकता के अनुसार इसकी समीक्षा कर परिवर्तन भी किया जा सकता है. सरकार के इस निर्णय से शहरी नागरिकों को वंशावली प्राप्त करने में सहूलियत होगी और विभिन्न प्रशासनिक एवं कानूनी कार्यों में अनावश्यक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी.

यह भी पढ़ें- सुपौल का अजब-गजब प्यार, इंस्टाग्राम से हुआ शुरू… फिर 2 लड़कियों ने आपस में कर ली शादी