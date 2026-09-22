जमुई में नाबालिग छात्रा से बदसलूकी का वायरल वीडियो मामला गरमाता जा रहा है. मुख्य आरोपी नंदन यादव को पुलिस ने भागने की कोशिश के दौरान पैर में गोली मारकर पकड़ा है. अब तक कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें 3 नाबालिग हैं और 3 की उम्र 35 से 40 साल के बीच है. अब सबका एक ही सवाल है कि जो नाबालिग पकड़े गए हैं, उन्हें सुधार गृह भेजा जाएगा या सख्त सजा मिलेगी? चलिए, पूरी कानूनी प्रोसेस स्टेप-बाय-स्टेप समझते हैं...

सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी दुबे से बातचीत के आधार पर...

पहले ये समझिए: नाबालिग और बालिग की लाइन कहां?

भारत में 18 साल से कम उम्र का हर व्यक्ति कानूनी रूप से नाबालिग है. किशोर न्याय अधिनियम 2015 (JJ Act) के तहत इसे 'चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ' कहा जाता है. जो आरोपी 18 से ऊपर हैं, उन पर आम आपराधिक कानून लागू होंगे. इस केस में जो 3 आरोपी 35-40 साल के हैं, उन पर सीधे POCSO और BNS के तहत मुकदमा चलेगा.

अपराध की गंभीरता तय करेगी पूरा खेल

JJ Act में अपराधों की तीन कैटेगरी हैं:

पेटी ऑफेंस: सबसे हल्के अपराध होते हैं, जिनमें 3 साल तक सजा होती है.

सबसे हल्के अपराध होते हैं, जिनमें 3 साल तक सजा होती है. सीरियस ऑफेंस: इसमें 3 से 7 साल की सजा होती है.

इसमें 3 से 7 साल की सजा होती है. हेनियस ऑफेंस: यह सबसे गंभीर है. इसमें 7 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान होता है.

नाबालिग से बदसलूकी और गैंगरेप जैसे अपराध हेनियस ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि POCSO में इनकी सजा 7 साल से शुरू होती है.

नाबालिग आरोपियों के साथ पुलिस क्या करेगी

नाबालिग आरोपी को पुलिस लॉकअप में नहीं रखा जा सकता. पुलिस को उसे तुरंत स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को सौंपना होता है और 24 घंटे के अंदर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) के सामने पेश करना जरूरी है. JJB में एक मजिस्ट्रेट और दो सोशल वर्कर होते हैं. यह बोर्ड तय करता है कि बच्चे के साथ कैसा व्यवहार होगा.

क्या नाबालिग को बालिग की तरह ट्रायल हो सकता है?

हां, लेकिन सिर्फ 16 से 18 साल के आरोपियों पर. JJ Act की धारा 15 के तहत अगर 16-18 साल का कोई नाबालिग कोई हेनियस ऑफेंस करता है, तो JJB एक प्रीलिमिनरी असेसमेंट करता है. इसमें यह जांचा जाता है कि बच्चे ने अपराध को समझते हुए किया या नहीं, उसकी मानसिक परिपक्वता क्या है और क्या उसे सुधारा जा सकता है.

अगर बोर्ड को लगता है कि बच्चे को बालिग की तरह ट्रायल की जरूरत है या उसने बालिग की तरह जुर्म किया है, तो मामला चिल्ड्रन्स कोर्ट में ट्रांसफर हो सकता है. JJ Act की धारा 21 साफ कहती है कि ऐसे नाबालिग को मृत्युदंड या आजीवन कारावास नहीं दिया जा सकता.

अगर JJB ने ट्रायल ट्रांसफर नहीं किया तो क्या होगा?

अगर JJB मानता है कि बच्चे को सुधारा जा सकता है, तो उसे प्लेस ऑफ सेफ्टी भेजा जाता है, जहां उसे 21 साल की उम्र तक रखा जाता है. वहां पढ़ाई, स्किल डेवलपमेंट, काउंसलिंग और बिहेवियर थेरेपी दी जाती है. 21 साल पूरे होने पर चिल्ड्रन्स कोर्ट एक एवैल्यूएशन करता है. अगर बच्चा सुधर गया तो उसे प्रोबेशन पर रिहा कर दिया जाता है. अगर सुधरा नहीं तो बाकी सजा के लिए जेल भेज दिया जाता है.

नाबालिग को जमानत मिल सकती है क्या?

जी हां, JJ Act में जमानत नाबालिग का अधिकार है. धारा 12 के तहत नाबालिग को जमानत मिल सकती है, चाहे अपराध कितना भी गंभीर हो. जमानत सिर्फ तभी रद्द हो सकती है जब लगे कि रिहाई से बच्चा किसी अपराधी के संपर्क में आ सकता है, या जांच प्रभावित होगी, या उसकी जान को खतरा है.

बालिग आरोपियों को क्या सजा मिल सकती है?

बालिग आरोपियों पर POCSO और BNS दोनों लागू होंगे. तीनों आरोपियों पर लगी धाराओं के हिसाब से उन्हें कम से कम 3 से लेकर 7 साल तक कैद हो सकती है. अगर अदालत में अपराध की गंभीरता बढ़ती है, तो यह सजा और भी लंबी हो सकती है. बालिग आरोपियों पर लगी धाराओं का गणित देखिए:

BNS की धारा 74: महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से हमला

किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला करना या जबरदस्ती करना.

इस धारा में सजा कम से कम 1 साल से लेकर 5 साल तक की हो सकती है. साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

BNS की धारा 76: महिला को निर्वस्त्र करने का प्रयास

किसी महिला को जबरदस्ती कपड़े उतारने के लिए मजबूर करना या उसके कपड़े फाड़ना.

यह धारा 74 से ज्यादा गंभीर है. इसमें सजा कम से कम 3 साल से लेकर 7 साल तक की हो सकती है. जुर्माना अलग से लगेगा.

POCSO की धारा 8: बच्चों का यौन उत्पीड़न

नाबालिग बच्चे के साथ यौन मंशा से शारीरिक संपर्क बनाना, जिसमें पेनिट्रेशन (प्रवेश) शामिल नहीं है.

इस धारा में सजा कम से कम 3 साल से लेकर 5 साल तक की हो सकती है. साथ ही जुर्माना भी लगता है.

POCSO की धारा 12: बच्चों का यौन उत्पीड़न (हैरेसमेंट)

नाबालिग बच्चे के साथ यौन टिप्पणी करना, अश्लील सामग्री दिखाना या बार-बार यौन मंशा से संपर्क करना.

इस धारा में सजा 3 साल तक की हो सकती है या जुर्माना या दोनों.

तो कुल मिलाकर क्या सजा बनती है?

अदालत इन सभी धाराओं को एक साथ देखते हुए सजा तय करेगी. सबसे गंभीर धारा BNS 76 है, जिसमें 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है. यानी बालिग आरोपियों को कम से कम 3 साल की कैद तो होगी ही. अगर अदालत अपराध को और गंभीर मानती है, तो यह 7 साल तक बढ़ सकती है.

इन धाराओं के तहत अपराध गंभीर हैं, इसलिए बालिग आरोपियों को जमानत मिलना मुश्किल हो सकता है. अदालत को यह भरोसा दिलाना पड़ेगा कि वे जांच में सहयोग करेंगे और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे. सजा के साथ-साथ अदालत भारी जुर्माना भी लगा सकती है, जो पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दिया जा सकता है.

अब तक अमूमन क्या होता रहा है?

16 साल से कम उम्र के आरोपियों को लगभग हमेशा सुधार गृह ही भेजा जाता है. 16-18 साल के मामलों में भी ज्यादातर JJB सुधारात्मक रास्ता ही चुनता है. बालिग की तरह ट्रायल के केस बहुत कम हैं, लेकिन हेनियस क्राइम में JJB इसका इस्तेमाल कर रहा है. NCRB के आंकड़ों के मुताबिक, 16-18 साल के आरोपियों की हिस्सेदारी जुवेनाइल अपराध में 70 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है.

इस केस में क्या अलग हो सकता है?

इस केस में सब कुछ JJB की प्रीलिमिनरी असेसमेंट रिपोर्ट पर निर्भर करेगा. अगर JJB मानता है कि नाबालिग आरोपियों ने अपराध की गंभीरता को समझते हुए किया और उन्हें सुधारा नहीं जा सकता, तो मामला चिल्ड्रन्स कोर्ट में ट्रांसफर हो सकता है. वहां उन्हें भी लंबी सजा हो सकती है.

अगर JJB मानता है कि उन्हें सुधारा जा सकता है, तो उन्हें स्पेशल होम भेजा जाएगा। यह पूरी तरह JJB की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा, जो 3 महीने के अंदर तैयार होनी है.

वीडियो वायरल करने वालों पर भी कार्रवाई

पुलिस ने वायरल वीडियो को फैलाने वाले रामाशीष चौधरी को भी गिरफ्तार किया है. पुलिस ने साफ कहा है कि नाबालिग की पहचान या चेहरा दिखाने वाला वीडियो फैलाना POCSO एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 74 के तहत अपराध है.

अब तक गिरफ्तार 6 आरोपी...