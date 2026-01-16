Bihar News: बिहार में पुलिस हिरासत में एक आरोपी पर गंभीर अत्याचार का मामला सामने आया है. इस घटना में शामिल तीन पुलिस अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया है. आरोप है कि पुलिस हिरासत में एक आरोपी के गुप्तांग में पेट्रोल डाला गया.

पता चला है कि पीड़ित व्यक्ति एक गहने की दुकान का कर्मचारी है. ऐसा आरोप है कि हिरासत में लेकर पुलिस ने उसे बुरी तरह पीटा और फिर उसके गुप्तांग में पेट्रोल डाला गया. इसके अलावा एक और आरोप है कि पुलिस चोरी के एक मामले में जबरदस्ती उस व्यक्ति से कबूलनामा कराने की कोशिश कर रही थी.

पीड़ित की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी

पिछले साल यानी 2025 के दिसंबर महीने में, समस्तीपुर की एक गहने की दुकान से 60 ग्राम सोना चोरी के आरोप में इस व्यक्ति और उसके 2 सहयोगियों को पुलिस ने हिरासत में लिया था. बाद में, इस घटना में पीड़ित व्यक्ति के शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिलने पर पुलिस ने उसे छोड़ दिया. चार दिन पुलिस हिरासत में रहने के बाद पीड़ित व्यक्ति घर लौटा. उसके बाद से पीड़ित की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी. वर्तमान में उसकी शारीरिक स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है.

छत से फेंकने की धमकी दी गई

जिस गहने की दुकान में चोरी हुई थी, उसके मालिक ने भी उस व्यक्ति को पीटा था, ऐसा आरोप है. अन्य कर्मचारियों को भी पीटा गया. साथ ही उन्हें धमकी और चेतावनी भी दी गई. आरोप है कि उन्हें डराकर कहा गया कि उन्हें छत से फेंक दिया जाएगा. 31 दिसंबर को पुलिस ने दुकान के कर्मचारियों को हिरासत में लिया था.

पता चला है कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने से पहले कर्मचारियों को डराकर छत से फेंकने की धमकी दी थी, ऐसा आरोप है. पीड़ित व्यक्ति का आरोप है कि चार दिन पुलिस हिरासत में रहने के दौरान उसे कई तरह से प्रताड़ित किया गया. उसके गुप्तांग में पेट्रोल डाला गया था. शारीरिक स्थिति बिगड़ने पर 5 जनवरी को उसे निजी जमानत पर रिहा कर दिया गया. पीड़ित व्यक्ति का यह भी आरोप है कि पुलिस ने उसे छोड़ने के लिए रिश्वत की मांग की थी.

पुलिस ने परिवार से 50 हजार रुपये की मांग की

पीड़ित की मां ने दावा किया है कि उनके बेटे को फंसाया गया था. यहां तक कि उन्हें और उनके पति को भी ताजपुर थाने में हिरासत में लिया गया था. उन्हें तीन दिन तक हिरासत में रखा गया. पीड़ित व्यक्ति को छोड़ने के लिए पुलिस ने उसके परिवार से 50 हजार रुपये की मांग की थी, ऐसा भी आरोप है. इन दिनों पीड़ित व्यक्ति के घर की तलाशी भी ली गई. लेकिन कोई गहना नहीं मिला. फिर भी पुलिस ने उस व्यक्ति को पीटा और उससे जबरदस्ती कबूलनामा कराने की कोशिश की, ऐसा आरोप है.

कई आरोपों के आधार पर एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने तीन पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है. उस टीम में स्टेशन इंचार्ज भी शामिल हैं. शंकर शरण दास, राजबंश कुमार, राहुल कुमार - इन तीन पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है.