बिहार के 3 जिलों में लू का अलर्ट, कई जगह पारा 44 डिग्री पार, इन शहरों में हो सकती है बारिश

बिहार में पिछले 3-4 दिनों से गर्मी लगातार लोगों की परेशानी बढ़ा रही है. मंगलवार (19 मई) को भी राज्य के अधिकांश जिलों में भीषण गर्मी और उमस भरे मौसम का असर देखने को मिलेगा. खासकर दक्षिण बिहार के कई इलाकों में लू और हीट वेव जैसी स्थिति बनी हुई है. तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण दोपहर के समय लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है.

मौसम विभाग ने भभुआ, बक्सर और रोहतास जिले में लू चलने की चेतावनी जारी की है. इन जिलों में गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर सकती हैं. इसके अलावा गया, नवादा, शेखपुरा, नालंदा, पटना, अरवल, भोजपुर, जहानाबाद और मोतिहारी समेत कई जिलों में भी लू जैसी स्थिति बने रहने की संभावना जताई गई है.

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उत्तर-पूर्व बिहार के 7 जिलों में बारिश की संभावना

जहां एक तरफ दक्षिण बिहार गर्मी से तप रहा है, वहीं उत्तर-पूर्व बिहार के कुछ जिलों में मौसम बदल सकता है. मौसम विभाग के अनुसार किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा में हल्की बारिश और मेघ गर्जन की संभावना है. इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

हालांकि बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना नहीं है, लेकिन कहीं-कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. किशनगंज, अररिया और सुपौल में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार से राज्य के कई हिस्सों में मौसम थोड़ा बदल सकता है और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है.

बुधवार से बदल सकता है मौसम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बुधवार से बिहार के ज्यादातर जिलों में गरज-चमक के साथ तेज हवा चल सकती है. कई इलाकों में बारिश के भी आसार हैं. 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है. हालांकि अगले तीन दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होने का अनुमान है.

गया और बक्सर सबसे ज्यादा गर्म

सोमवार को बिहार के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया. तीन जिलों में तापमान 44 डिग्री के पार चला गया, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और लू का सामना करना पड़ा.

सबसे ज्यादा गर्म गया रहा, जहां अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह सामान्य से करीब 5 डिग्री ज्यादा था. बक्सर में तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि डेहरी में 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

इसके अलावा कैमूर में 43.9 डिग्री, औरंगाबाद में 43 डिग्री, छपरा में 40 डिग्री और राजगीर में भी करीब 40 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया. इन इलाकों में पूरे दिन गर्म हवाएं चलती रहीं और लोग गर्मी से बेहाल नजर आए.

पटना में तापमान गिरा, लेकिन उमस ने बढ़ाई परेशानी

राजधानी पटना में सोमवार को तापमान में थोड़ी गिरावट जरूर दर्ज की गई, लेकिन उमस ने लोगों की परेशानी कम नहीं होने दी. पटना का अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो रविवार के मुकाबले करीब 3 डिग्री कम था. वहीं न्यूनतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस रहा.

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हालांकि हवा में नमी की मात्रा 53 प्रतिशत रहने के कारण लोगों को वास्तविक तापमान से तीन से चार डिग्री ज्यादा गर्मी महसूस हुई. दोपहर के समय तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान किया. मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल पटना में बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन आंशिक बादल छाए रह सकते हैं.