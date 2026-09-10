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बिहार में AI से स्मार्ट होंगी स्वास्थ्य सेवाएं, क्या बोले निशांत कुमार?

बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को स्मार्ट बनाने की तैयारी है. 102-108 एंबुलेंस, अस्पतालों के बेड और रेफरल सिस्टम को जोड़ा जाएगा. AI, टेलीमेडिसिन और रियल टाइम डेटा से इलाज बेहतर होगा.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 10 Sep 2026 10:06 AM (IST)
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बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को तकनीक आधारित और अधिक प्रभावी बनाने की तैयारी तेज हो गई है. स्वास्थ्य मंत्री निशांत की अध्यक्षता में बुधवार (09 सितंबर 2026) को राज्य स्वास्थ्य समिति के सभागार में पेशेंट रेफरल सिस्टम, स्मार्ट एंबुलेंस, टेलीमेडिसिन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर समीक्षा बैठक हुई. बैठक में मरीजों को समय पर उचित अस्पताल और विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया.

स्वास्थ्य मंत्री ने Patient Referral System को सॉफ्टवेयर से जोड़ने और 102 एवं 108 एंबुलेंस सेवाओं को एकीकृत (Integrated) करने का निर्देश दिया. इमरजेंसी रेफरल के दौरान एंबुलेंस में ही मरीज का डिटेल लेकर कंट्रोल सेंटर के डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित की जाएगी. इससे मरीज की स्थिति के आधार पर इलाज के लिए बेहतर अस्पताल का चयन हो सकेगा.

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अस्पतालों में बेड की मिलेगी रियल टाइम जानकारी

Emergency Network के जरिए एंबुलेंस सेवाओं को अस्पतालों से जोड़ा जाएगा. अस्पतालों में उपलब्ध बेड की रियल टाइम जानकारी डैशबोर्ड पर दिखाई देगी. मरीज की लोकेशन और स्थिति के साथ बेड उपलब्धता देखकर उपयुक्त अस्पताल तय किया जा सकेगा. इसके लिए Command Control Centre, QR Code आधारित बेड मैनेजमेंट और रियल टाइम बेड एंट्री की व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए गए.

PMCH समेत चार अस्पतालों में पायलट प्रोजेक्ट

PMCH, AIIMS, NMCH और IGIMS को इस व्यवस्था के पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है. एंबुलेंस में उपलब्ध कियोस्क के जरिए सरकारी अस्पतालों में बेड की जानकारी और मरीज की लोकेशन संबंधित अस्पताल को उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनाई जाएगी. मरीजों के खान-पान से जुड़ी जानकारी को भी इसमें शामिल किया जाएगा, जिसे ANM, आशा और जीविका दीदी के माध्यम से जुटाया जाएगा.

104 सेवा और टेलीमेडिसिन भी होंगे मजबूत

स्वास्थ्य मंत्री ने 104 हेल्पलाइन के प्रचार-प्रसार और कॉल फॉलो-अप पर जोर दिया. साथ ही 104 सेवा को ई-संजीवनी से जोड़ने की संभावनाओं का अध्ययन करने को कहा. बैठक में AI के जरिए मरीजों के डेटा का प्रभावी इस्तेमाल, बेहतर निर्णय और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने पर भी चर्चा हुई. विभाग को Patient Referral System, Smart Ambulance, Telemedicine और AI को एक साथ लेकर समय पर इलाज सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए गए.

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Published at : 10 Sep 2026 10:06 AM (IST)
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