हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी! स्वास्थ्य विभाग में 33 हजार नौकरियों की कवायद तेज

बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी! स्वास्थ्य विभाग में 33 हजार नौकरियों की कवायद तेज

Bihar News: स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने 33 हजार से अधिक पदों पर तेजी से भर्ती पूरी करने की घोषणा की. अगले वर्ष तीन नए मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे और स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन पर जोर दिया जाएगा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 26 Nov 2025 08:17 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार में नई सरकार के गठन के बाद प्रशासनिक फैसलों की गति तेजी से बढ़ी है. इसी क्रम में राज्य के नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने मंगलवार को पदभार ग्रहण करते ही स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से लंबित 33 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया आने वाले दिनों में पूरी कर ली जाएगी.

मंगल पांडेय ने बताया कि विभाग में करीब 26 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. उन्होंने कहा कि ये नियुक्तियां जल्द पूरी कर ली जाएंगी, जिससे अस्पतालों में कर्मियों की भारी कमी दूर होगी. इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत 7,600 अतिरिक्त पदों की नियुक्ति की योजना भी शीघ्र लागू की जाएगी. मंत्री के अनुसार, यह कदम राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगा.

राज्य में जल्द तीन नए मेडिकल कॉलेज होंगे शुरू-मंगल पांडेय

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि नई सरकार की प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता में सुधार करना है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण उपचार पहुंचाना सरकार की मुख्य जिम्मेदारी है. इसी दिशा में राज्य के युवाओं को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने घोषणा की कि अगले वर्ष राज्य में तीन नए मेडिकल कॉलेज वैशाली, सीवान और भोजपुर कार्य करना शुरू कर देंगे. इनके शुरू होने से चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में डॉक्टरों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

अस्पतालों में आधुनिक सुविधाएं होंगी उपलब्ध- मंत्री

मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार अब स्वास्थ्य ढांचे के व्यापक उन्नयन पर विशेष रूप से ध्यान देगी. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति सुधारने, विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति बढ़ाने और अस्पतालों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर काम तेज किया जाएगा. उन्होंने बताया कि सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं का विस्तार, अस्पतालों का आधुनिकीकरण और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में भी योजनाएं तैयार की जा रही हैं.

स्वास्थ्य विभाग की कार्य क्षमता में आएगी तेजी

जानकारी के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में भर्ती प्रक्रियाओं में धीमी गति के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी नियुक्तियों के लिए इंतजार कर रहे थे. मंत्री पांडेय ने कहा कि नई सरकार के फैसलों से इस स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा और स्वास्थ्य विभाग की कार्य क्षमता में तेजी आएगी. उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले महीनों में राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में ठोस बदलाव महसूस किए जाएंगे और बिहार स्वास्थ्य क्षेत्र में नई दिशा की ओर अग्रसर होगा.

Published at : 26 Nov 2025 08:17 AM (IST)
Mangal Pandey Patna News BIHAR NEWS
