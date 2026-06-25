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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारहर्ष फायरिंग का कहर! मुजफ्फरपुर में दुल्हन के मामा की मौत, जहानाबाद में बच्चे की जान गई

हर्ष फायरिंग का कहर! मुजफ्फरपुर में दुल्हन के मामा की मौत, जहानाबाद में बच्चे की जान गई

Bihar News in Hindi: मुजफ्फरपुर में शादी समारोह में गोली चली है जबकि जहानाबाद में तिलक समारोह था. घटना के बाद पलभर में खुशी का माहौल गम में बदल गया.

Written By : आईएएनएस, पीटीआई- भाषा |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 25 Jun 2026 04:22 PM (IST)
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बिहार के दो जिलों से हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है. मुजफ्फरपुर में दुल्हन के मामा की गोली लगने से मौत हो गई तो वहीं जहानाबाद में 10 साल के बच्चे की जान चली गई. दोनों घटनाएं बीते बुधवार (24 जून, 2026) की रात की हैं.

मुजफ्फरपुर में शादी में चली गोली

पहली घटना की बात करें तो मुजफ्फरपुर में गोली लगने से युवक की जान गई है. घटना करजा थाना क्षेत्र के भटौना गांव की है. पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान रंजीत सहनी के रूप में हुई है, जो मुसहरी थाना क्षेत्र का रहने वाला था. वह रिश्ते में दुल्हन का सगा मामा था और अपनी भांजी की शादी में शामिल होने के लिए भटौना गांव आया था.

जानकारी के मुताबिक, बुधवार की रात्रि भटौना गांव निवासी शंभू सहनी की पुत्री की शादी थी. बताया जा रहा है कि बारात कांटी थाना क्षेत्र के अररा गांव से आई थी. बारात पहुंचने के बाद द्वार पूजा और अन्य वैवाहिक रस्मों की तैयारी चल रही थी. इसी दौरान समारोह में हर्ष फायरिंग की गई, जिसकी एक गोली रंजीत सहनी को लग गई. गोली लगते ही शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई.

पलभर में गम में बदल गईं खुशियां

परिजन और ग्रामीण उन्हें तत्काल इलाज के लिए एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद शादी वाले घर की खुशियां पलभर में गम में बदल गईं. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, और पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है. मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि शादी समारोह के दौरान किसी ने गोली चलाई, जिससे रंजीत की जान चली गई. घटना के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर समारोह में हथियार कैसे पहुंचे और फायरिंग किसने की.

इधर, सूचना मिलने के बाद करजा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ समारोह में मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है. करजा थाना के एक अधिकारी ने बताया कि गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी.

उन्होंने कहा कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सभी पहलुओं पर छानबीन की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि फायरिंग किसने की और घटना के पीछे की वास्तविक वजह क्या है?

यह भी पढ़ें- Khas Mahal Bhumi: खास महल की जमीन को लेकर सम्राट सरकार का बड़ा फैसला, लिया गया ये निर्णय

जहानाबाद में तिलक में चली गोली

दूसरी घटना बिहार के जहानाबाद जिले की है. तिलक समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में 10 वर्षीय बालक की गोली लगने से मौत हो गई. पुलिस ने गुरुवार (25 जून, 2026) को यह जानकारी दी. मृतक की पहचान रोशन कुमार के रूप में हुई है.

पुलिस के अनुसार, घटना बीते बुधवार शाम घोसी थाना क्षेत्र के सुजातपुर गांव में कृष्णा यादव के पुत्र के तिलक समारोह के दौरान हुई. घोसी थाना के प्रभारी शैलेश कुमार ने संवाददाताओं से कहा, "मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर दूल्हे के भाई समेत चार-पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है. सभी आरोपी फिलहाल फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं."

स्थानीय लोगों के अनुसार, तिलक समारोह में नृत्य कार्यक्रम चल रहा था, तभी दूल्हे का भाई मंच पर चढ़ गया और जश्न मनाने के लिए हर्ष फायरिंग करने लगा. रोशन कुमार भी कार्यक्रम देखने वालों में शामिल था. स्थानीय लोगों और परिजनों का आरोप है कि दूल्हे का भाई पिस्तौल लेकर आया था, उसने पहले पिस्तौल से गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन गोली नहीं चली. इसके बाद उसने पिस्तौल नीचे कर उसे दोबारा लोड करने का प्रयास किया. इसी दौरान अचानक गोली चल गई, जो सीधे रोशन कुमार के सिर में जा लगी.

पुलिस के अनुसार घायल रोशन कुमार को तत्काल निकटतम अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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Published at : 25 Jun 2026 04:21 PM (IST)
Tags :
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