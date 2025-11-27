हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में सरकारी नौकरी को लेकर नीतीश कुमार ने दिया बड़ा आदेश, '31 दिसंबर तक…'

बिहार में सरकारी नौकरी को लेकर नीतीश कुमार ने दिया बड़ा आदेश, '31 दिसंबर तक…'

Bihar CM Nitish Kumar: आदेश दिया गया है कि परीक्षा के चाहे जितने भी चरण हों किसी भी परिस्थिति में विज्ञापन प्रकाशन से अंतिम परीक्षाफल में एक साल से अधिक समय नहीं लगना चाहिए. पढ़िए काम की खबर.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 27 Nov 2025 05:23 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में नई सरकार बनने के बाद युवाओं को नौकरी-रोजगार मिले इस क्षेत्र में ध्यान दिया जाने लगा है. गुरुवार (27 नवंबर, 2025) को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर एक बड़ा कदम उठाया.

उन्होंने कहा कि राज्य के अधीन सभी प्रशासी विभाग, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस मुख्यालय के अधीन सभी कार्यालय एवं सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सामान्य प्रशासन विभाग को रिक्तियों से संबंधित अधियाचना 31 दिसंबर तक अवश्य उपलब्ध करा दें. सामान्य प्रशासन विभाग प्राप्त अधियाचनों को यथाशीघ्र जांच कर संबंधित विभिन्न नियुक्ति आयोगों को भेज दें.

जनवरी में पूरे साल का कैलेंडर प्रकाशित करने का निर्देश

दूसरी ओर सभी नियुक्ति आयोगों एवं चयन एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि जनवरी 2026 में नियुक्ति के लिए पूरे साल का कैलेंडर प्रकाशित किया जाए, जिसमें अन्य आवश्यक सूचनाओं के अलावा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, परीक्षा आयोजन की संभावित अवधि, अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो. परीक्षा के चाहे जितने भी चरण हों किसी भी परिस्थिति में विज्ञापन प्रकाशन से अंतिम परीक्षाफल में एक साल से अधिक समय नहीं लगना चाहिए.

बताया गया कि सभी परीक्षाओं को पारदर्शी एवं स्वच्छ तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी नियुक्ति आयोगों एवं चयन एजेंसियों को निर्देश दिया गया है. परीक्षाओं में अनुचित साधन की रोकथाम के लिए सख्त और तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. बिहार में ऑनलाइन परीक्षा CBT (Computer Based Test) के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या को बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है.

अगले पांच साल में एक करोड़ नौकरी-रोजगार का लक्ष्य

नीतीश कुमार ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, "राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हम लोगों की प्राथमिकता रही है. सात निश्चय-2 के तहत वर्ष 2020-25 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दिया गया है. अगले 5 वर्षों (2025-30) में हम लोगों ने एक करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है."

उन्होंने कहा, "नई सरकार के गठन के बाद राज्य में अधिक से अधिक सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए हमलोगों ने तेजी से काम शुरू कर दिया है. सरकारी नौकरी की रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं."

यह भी पढ़ें- Bihar CM Nitish Kumar: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की रिव्यू मीटिंग, अधिकारियों को दे दिया ये बड़ा आदेश

About the author अजीत कुमार, पटना

Read
Published at : 27 Nov 2025 04:59 PM (IST)
Tags :
Bihar Government Jobs Nitish Kumar BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन में भीषण रेल हादसा, दो ट्रेनों की टक्कर की वजह से 11 की मौत, कई गंभीर रूप से घायल
चीन में भीषण रेल हादसा, दो ट्रेनों की टक्कर की वजह से 11 की मौत, कई गंभीर रूप से घायल
जम्मू और कश्मीर
NC सांसद आगा रूहुल्लाह का डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी पर निशाना- कुर्सी के लिए पार्टी चुन लेते हैं
NC सांसद आगा रूहुल्लाह का डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी पर निशाना- कुर्सी के लिए पार्टी चुन लेते हैं
क्रिकेट
WPL 2026 Auction: सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
WPL 2026 Auction में सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
बॉलीवुड
Prateik Babbar Birthday: पैदा होते ही हुई मां की मौत, पिता ने नहीं दिया साथ, इस मासूम का कौन था मसीहा?
पैदा होते ही हुई मां की मौत, पिता ने नहीं दिया साथ, इस मासूम का कौन था मसीहा?
Advertisement

वीडियोज

Sambit Patra ने Congress पर किया अब तक का सबसे बड़ा खुलासा ! | Rahul Gandhi | BJP PC
Mumbai News: मुंबई के वर्ली सी लिंक पर चलती कार में लगी भीषण आग | Car Fire | Mumbai
Breaking News: दिल्ली में मुठभेड़ के बाद हिमांशु भाऊ गैंग का शूटर गिरफ्तार | Delhi Encounter
Khabar Filmy Hain: मलाइका की लव लाइफ बनी गॉशिप का हॉट टॉपिक
Saas Bahu Aur Saazish: Anvita की मेहंदी में Sanjay का नाम, पर दिल Virat का, शादी से पहले बड़ा फैसला?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन में भीषण रेल हादसा, दो ट्रेनों की टक्कर की वजह से 11 की मौत, कई गंभीर रूप से घायल
चीन में भीषण रेल हादसा, दो ट्रेनों की टक्कर की वजह से 11 की मौत, कई गंभीर रूप से घायल
जम्मू और कश्मीर
NC सांसद आगा रूहुल्लाह का डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी पर निशाना- कुर्सी के लिए पार्टी चुन लेते हैं
NC सांसद आगा रूहुल्लाह का डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी पर निशाना- कुर्सी के लिए पार्टी चुन लेते हैं
क्रिकेट
WPL 2026 Auction: सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
WPL 2026 Auction में सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
बॉलीवुड
Prateik Babbar Birthday: पैदा होते ही हुई मां की मौत, पिता ने नहीं दिया साथ, इस मासूम का कौन था मसीहा?
पैदा होते ही हुई मां की मौत, पिता ने नहीं दिया साथ, इस मासूम का कौन था मसीहा?
इंडिया
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौन सी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौन सी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
विश्व
Imran Khan Death Rumours: पूर्व पीएम इमरान खान की हो गई मौत? पाकिस्तान में मचा तूफान! अदियाला जेल प्रशासन ने बताया क्या है सच
पूर्व पीएम इमरान खान की हो गई मौत? पाकिस्तान में मचा तूफान! अदियाला जेल प्रशासन ने बताया क्या है सच
जनरल नॉलेज
सर्दियों में रम पीने से गर्मी क्यों लगने लगती है, इसमें ऐसा क्या मिला होता है?
सर्दियों में रम पीने से गर्मी क्यों लगने लगती है, इसमें ऐसा क्या मिला होता है?
हेल्थ
Ovarian Cancer Symptoms: ये गलतियां करने वाली महिलाओं को जरूर होता है ओवेरियन कैंसर, ऐसा दिखता है पहला लक्षण
ये गलतियां करने वाली महिलाओं को जरूर होता है ओवेरियन कैंसर, ऐसा दिखता है पहला लक्षण
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
ENT LIVE
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
ENT LIVE
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Embed widget