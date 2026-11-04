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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसम्राट सरकार करने जा रही बंपर भर्ती, स्वास्थ्य विभाग में भरे जाएंगे 11 हजार पद

सम्राट सरकार करने जा रही बंपर भर्ती, स्वास्थ्य विभाग में भरे जाएंगे 11 हजार पद

बिहार स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स, लैब तकनीशियन, प्रबंधकीय श्रेणी, ब्लॉक स्तर पर बीएचएम-एनएमई और लिपिकीय वर्ग जैसे कई पदों पर भर्ती होगी. नवंबर में ही विज्ञापन जारी होगा.

Written By : अमित पांडेय |  Updated at : 04 Nov 2026 06:20 PM (IST)
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बिहार की सम्राट सरकार का फोकस नौकरी और रोजगार भी है. इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है. विभाग से बुधवार (04 नवंबर, 2026) को यह जानकारी दी गई कि 11 हजार से अधिक पदों पर भर्ती होगी. यह नियुक्तियां प्रशासनिक, तकनीकी और चिकित्सा सहायक पदों के लिए होनी है.

राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक नवल किशोर चौधरी ने बताया कि भर्ती को लेकर इसी महीने (नवंबर) के अंतिम सप्ताह तक विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा. बहाली से संबंधित जो भी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं. 

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भर्ती कैलेंडर भी हो चुका है तैयार

सभी जिलों से जिला स्तरीय स्वास्थ्य संस्थानों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और अनुमंडलीय अस्पतालों में रिक्त पदों की जानकारी मांगी जा रही है. अधिकारी ने कहा कि कैलेंडर लगभग तैयार कर लिया गया है. स्वीकृति के बाद उसे जारी कर दिया जाएगा. स्पष्ट किया कि विज्ञापन जारी होने के बाद 6-7 महीने में संपूर्ण चयन, दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति पत्र वितरण की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं त्रुटिरहित तरीके से संपन्न करा लिया जाएगा.

इस बहाली में स्टाफ नर्स, लैब तकनीशियन, प्रबंधकीय श्रेणी, ब्लॉक स्तर पर बीएचएम-एनएमई और लिपिकीय वर्ग जैसे कई पदों पर भर्ती होगी. इसके अलावा और भी कई तरह के रिक्त पदों पर भी नियुक्तियां होंगी.

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स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिखेगा बदलाव

नवल किशोर चौधरी ने कहा कि पहले चरण में 11 हजार से अधिक पदों पर बहाली की प्रक्रिया पूरी होते ही निश्चित तौर पर बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. प्रखंड और पंचायत स्तर पर चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की सहायता के लिए समर्पित टीम उपलब्ध होगी. इससे दूरदराज के क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा की गुणवत्ता बढ़ेगी. 

उन्होंने कहा कि जिला और अनुमंडलीय अस्पतालों में मरीजों के अनुपात में स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या संतुलित होगी, जिससे मौजूदा कर्मचारियों पर से अत्यधिक कार्यभार घटेगा. लैबोरेटरी तकनीशियनों और नर्सों की पर्याप्त संख्या से मरीजों को समय पर जांच रिपोर्ट और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य संबंधी सुविधा मिल सकेगी. 

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About the author अमित पांडेय

अमित पांडेय, शिक्षा, बीपीएससी और समेत अन्य विभागों पर खास नजर रखते हैं.
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Published at : 04 Nov 2026 06:16 PM (IST)
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Bihar Government Jobs BIHAR NEWS
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