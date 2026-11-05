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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारथाईलैंड से गयाजी पहुंचीं 2 महिलाएं, बैग खोलते ही कस्टम के उड़े होश

थाईलैंड से गयाजी पहुंचीं 2 महिलाएं, बैग खोलते ही कस्टम के उड़े होश

गयाजी एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने थाईलैंड से आईं पंजाब की दो महिलाओं को 10 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है. जब्त खेप की कीमत करीब 10 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

Written By : अजीत कुमार |  Updated at : 05 Nov 2026 10:21 AM (IST)
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बिहार के गयाजी एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. बुधवार (04 नवंबर) को थाईलैंड से आईं पंजाब की दो महिलाओं को करीब 10 किलोग्राम मारिजुआना (गांजा) के साथ गिरफ्तार किया गया. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपये बताई जा रही है. चार बैग में छिपाकर लाई गई इस खेप का खुलासा एक्स-रे जांच के दौरान हुआ.

जानकारी के मुताबिक, दोनों महिलाएं बुधवार सुबह थाई एयरवेज की फ्लाइट से थाईलैंड से गया एयरपोर्ट पहुंची थीं. वे अपने सामान के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकलने की तैयारी में थीं. इसी दौरान सुरक्षा जांच के दौरान उनके बैग पर सुरक्षाकर्मियों को शक हुआ. इसके बाद दोनों को रोक लिया गया.

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एक्स-रे मशीन में दिखे संदिग्ध बैग

एयरपोर्ट पर सामान की जांच एक्स-रे मशीन से की जा रही थी. इसमें दोनों महिलाओं के बैग संदिग्ध नजर आए. इसके बाद CISF के जवानों और अन्य सुरक्षाकर्मियों ने उनके सामान की बारीकी से जांच की. तलाशी के दौरान चार अलग-अलग बैग से करीब 10 किलो मारिजुआना बरामद हुआ. गांजे को बैग के अंदर सावधानी से छिपाया गया था.

कस्टम विभाग ने दोनों महिलाओं को किया गिरफ्तार

गांजा बरामद होने के बाद कस्टम विभाग की टीम ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया. बरामद नशीले पदार्थ को जब्त कर लिया गया है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, दोनों महिलाएं पंजाब की रहने वाली हैं. उनसे पूछताछ की जा रही है. अधिकारी तस्करी से जुड़े पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटे हैं.

तस्करी के पीछे बड़े गिरोह की आशंका

कस्टम विभाग यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि महिलाएं गांजा किसके कहने पर लाई थीं. इसे गया या आसपास के इलाके में किसे पहुंचाया जाना था, इसकी भी जांच हो रही है. अधिकारियों को आशंका है कि इस मामले के पीछे कोई बड़ा तस्करी गिरोह हो सकता है. दोनों महिलाओं से पूछताछ के आधार पर अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जाएगी. फिलहाल सुरक्षा और जांच एजेंसियां मामले पर नजर बनाए हुए हैं.

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Published at : 05 Nov 2026 10:19 AM (IST)
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