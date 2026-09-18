राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बिहार की धूम, संजय मिश्रा समेत 4 हस्तियों को मिलेगा सम्मान

बिहार से जुड़े चार फिल्मी कलाकारों और फिल्मकारों के लिए 22 सितंबर का दिन खास होने जा रहा है. 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में बिहार से जुड़े संजय मिश्रा, कमलेश कुमार मिश्रा, मिंटी मिश्रा और संजीव श्रीवास्तव को अलग-अलग श्रेणियों में राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात के एकता नगर (केवड़िया) में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी. समारोह में वर्ष 2024 के लिए घोषित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए जाएंगे.

बिहार से ताल्लुक रखने वाले अभिनेता संजय मिश्रा को फिल्म ‘भक्षक’ में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला है. आधिकारिक पुरस्कार सूची में उन्हें इस श्रेणी का विजेता घोषित किया गया है. फिल्म में उन्होंने भास्कर सिन्हा का किरदार निभाया है. इस श्रेणी में उन्हें रजत कमल और निर्धारित नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा.

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‘काकोरी’ से कमलेश और मिंटी मिश्रा का नाम

गोपालगंज के हथुआ प्रखंड के सिंगहा गांव से जुड़े निर्देशक कमलेश कुमार मिश्रा और निर्माता मिंटी मिश्रा की फिल्म ‘काकोरी’ को सर्वश्रेष्ठ जीवनी/ऐतिहासिक पुनर्निर्माण/संकलन फिल्म की श्रेणी में चुना गया है. आधिकारिक सूची में कमलेश कुमार मिश्रा निर्देशक और मिंटी मिश्रा निर्माता के रूप में दर्ज हैं. दोनों को रजत कमल और निर्धारित नकद पुरस्कार मिलेगा.

मुजफ्फरपुर से जुड़े संजीव श्रीवास्तव को स्वर्ण कमल

बिहार से जुड़े फिल्म समीक्षक संजीव श्रीवास्तव को हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा. आधिकारिक सूची में इस श्रेणी में उनका नाम दर्ज है. उन्हें स्वर्ण कमल और एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार मिलेगा.

22 सितंबर को एकता नगर में होगा समारोह

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का समारोह इस बार दिल्ली से बाहर गुजरात के एकता नगर में आयोजित किया जा रहा है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को पुरस्कार प्रदान करेंगी. इस बार के पुरस्कार वर्ष 2024 में भारतीय सिनेमा में किए गए शानदार कामों के लिए हैं. बिहार से जुड़े चार नामों का अलग-अलग श्रेणियों में चयन राज्य की फिल्मी प्रतिभाओं की राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदगी प्रदर्शित करता है.

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