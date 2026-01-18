तेजस्वी ने आज दूसरे दिन भी पटना में अपने सरकारी आवास पर पार्टी नेताओं के साथ बैठक की. जिसमें पार्टी के विधायक विधान पार्षद सांसद पदाधिकारी मौजूद थे. विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली करारी हार और विदेश यात्रा से लौटने के बाद तेजस्वी पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं.

आज की बैठक में संगठन की मजबूती, संगठन विस्तार, बिहार विधानमंडल के बजट सत्र, बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई है. तेजस्वी जल्द बिहार यात्रा पर निकल सकते हैं. उस पर भी चर्चा हुई है. नेताओं से फिड बैक लिया है. तेजस्वी संगठन में जरूरी बदलावों की रूपरेखा भी तैयार करेंगे.

सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरेगी पार्टी

जानकारी के अनुसार, बिहार सरकार को किन मुद्दों पर घेरना है इस पर भी रणनीति बनी है. बैठक में हालिया विधानसभा चुनाव में मिली हार की भी गहन समीक्षा की गयी. पार्टी सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरेगी उसकी भी रूपरेखा बन रही है. कल तेजस्वी ने पार्टी के सांसदों के साथ बैठक की थी जिसमें पार्टी के लोक सभा, राज्यसभा सांसद मौजूद थे.

विदेश यात्रा से लौटने के बाद फिर एक्टिव हुए तेजस्वी

बता दें बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की करारी हार हुई. पार्टी सिर्फ 25 सीटों पर ही सिमट गई. जबकि तेजस्वी महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा थे. चुनावी नतीजों के बाद तेजस्वी परिवार के साथ छुट्टी पर विदेश चले गये थे जिस पर सत्तापक्ष सवाल खड़े कर रहा था. लेकिन अब वापस आने के बाद पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं. बैठक पर प्रधान महासचिव एवं विधायक रणविजय साहू ने मीडिया से बातचीत की.

ये भी पढ़िए- पटना: नीट छात्रा की हत्या के मामले में पप्पू यादव ने गृहमंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, कर दी ये मांग