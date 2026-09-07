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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार बाढ़: गर्भवती-बच्चों की खास चिंता, स्वास्थ्य मंत्री ने बताया पूरा इंतजाम

बिहार बाढ़: गर्भवती-बच्चों की खास चिंता, स्वास्थ्य मंत्री ने बताया पूरा इंतजाम

बिहार में बाढ़ पीड़ितों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अस्थायी अस्पताल और मोबाइल मेडिकल टीमें तैनात की हैं. 7 तरह की दवाएं नाव से पहुंचाई जा रही हैं. पढ़िए निशांत कुमार ने क्या कुछ कहा है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 07 Sep 2026 03:59 PM (IST)
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बिहार में बाढ़ की गंभीर स्थिति के बीच राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं. स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रहा है. गर्भवती महिलाओं, दिव्यांगों और बच्चों के लिए अस्पतालों में विशेष व्यवस्था की गई है. जरूरतमंदों तक दवाएं पहुंचाने के लिए मोबाइल मेडिकल टीमों को भी सक्रिय किया गया है.

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा स्कूलों और पंचायत भवनों में अस्थायी अस्पताल बनाए गए हैं. इन केंद्रों पर डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई है, ताकि बाढ़ के कारण नियमित स्वास्थ्य सेवाओं से दूर हुए लोगों को तत्काल इलाज मिल सके.

यह भी पढ़ें- 'बाढ़ हर साल आती है, नई चीज नहीं', बिहार के हालात पर ललन सिंह

नाव से पहुंचाई जा रहीं दवाएं

निशांत कुमार ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए नावों के जरिए भी दवा वितरण की व्यवस्था की गई है. उन्होंने बताया कि करीब सात तरह की जरूरी दवाएं लोगों को उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसमें सर्पदंश, बुखार व छोटी-मोटी बिमारियों से संबंधित दवाएं शामिल हैं. मोबाइल मेडिकल टीमों के माध्यम से भी प्रभावित इलाकों में जाकर मरीजों की जांच और उपचार किया जा रहा है.

गर्भवती महिलाओं और बच्चों पर विशेष फोकस

स्वास्थ्य विभाग ने बाढ़ के दौरान सबसे ज्यादा संवेदनशील माने जाने वाले वर्गों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं. गर्भवती महिलाओं, बच्चों और दिव्यांग लोगों को जरूरत के मुताबिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अस्पतालों और राहत केंद्रों को तैयार रखा गया है. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं.

मलेरिया-डेंगू से बचाव के लिए छिड़काव

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बाढ़ के बाद मच्छरजनित बीमारियों का खतरा बढ़ने को देखते हुए मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के लिए छिड़काव की व्यवस्था की गई है. स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनात हैं. सरकार का प्रयास है कि बाढ़ के साथ-साथ संक्रमण और बीमारियों के खतरे को भी नियंत्रित किया जा सके. मंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभाग पूरी तरह सक्रिय है.

यह भी पढ़ें- बिहार: बाढ़ से 22 लाख लोग प्रभावित, CM सम्राट ने किया निरीक्षण

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 07 Sep 2026 03:39 PM (IST)
Tags :
Nishant Kumar BIHAR NEWS
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