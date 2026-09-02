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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में कोसी, गंडक और गंगा बेकाबू, पटना में खतरे के निशान से पानी ऊपर

बिहार में कोसी, गंडक और गंगा बेकाबू, पटना में खतरे के निशान से पानी ऊपर

बिहार में गंगा, कोसी, गंडक और सोन का जलस्तर बढ़ने से बाढ़-कटाव का खतरा बढ़ गया है. भागलपुर-बक्सर में प्रशासन अलर्ट है और राहत शिविर, नाव व बचाव दल तैयार किए गए हैं.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 02 Sep 2026 11:28 AM (IST)
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बिहार में गंगा, कोसी, गंडक और सोन समेत कई प्रमुख नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि से बाढ़ और कटाव का खतरा बढ़ गया है. कई जगह नदियां खतरे के निशान के आसपास या उससे ऊपर बह रही हैं. स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने के साथ राहत-बचाव की तैयारियां तेज कर दी हैं.

मंगलवार (01 सितंबर 2026) दोपहर की रिपोर्ट के मुताबिक पटना के गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया. बुधवार (02 सितंबर 2026) को इसमें 20 सेंटीमीटर और वृद्धि का अनुमान है. हाथीदह में जलस्तर खतरे के निशान से 48 सेंटीमीटर ऊपर रहा, जबकि मनेर में यह 15 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया. दोनों जगह भी जलस्तर बढ़ने की संभावना जताई गई है.

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कोसी-गंडक-सोन का भी बढ़ रहा प्रवाह

वीरपुर बैराज पर कोसी का डाउनस्ट्रीम प्रवाह 1,92,735 क्यूसेक दर्ज किया गया, जबकि वाल्मीकिनगर बैराज पर गंडक का प्रवाह 1,50,200 क्यूसेक रहा. दोनों नदियों में प्रवाह बढ़ रहा था. वहीं इंद्रपुरी बैराज पर सोन नदी का डाउनस्ट्रीम प्रवाह 4,25,854 क्यूसेक तक पहुंच गया. इससे निचले और तटवर्ती क्षेत्रों में प्रशासन की चिंता बढ़ गई है.

बक्सर और भागलपुर में प्रशासन अलर्ट

बक्सर में गंगा खतरे के निशान से 34 सेंटीमीटर नीचे थी, लेकिन आज बुधवार दोपहर तक 17 सेंटीमीटर वृद्धि का अनुमान है. डीएम साहिला ने लाल सिंह का डेरा क्षेत्र का निरीक्षण कर सिमरी के सीओ को संवेदनशील इलाकों में नाव, नाविक और प्रशिक्षित गोताखोरों की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए. भागलपुर में तेज धारा और कटाव के चलते काजीकोरेया-राघोपुर मार्जिनल बांध पर सुरक्षात्मक काम युद्धस्तर पर चल रहा है. महादेवपुर बांध के पास स्कॉरिंग से चुनौती बनी हुई है. जल संसाधन विभाग ने अभियंताओं, श्रमिकों और मशीनरी को तैनात किया है.

राहत शिविर और सामुदायिक रसोई की तैयारी

कटाव की चपेट में एक मंदिर भी आया है. प्रशासन की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं. भागलपुर में मध्य विद्यालय शंकरपुर, नाथनगर में सामुदायिक रसोई शुरू की जा रही है, जबकि चार स्थानों पर पहले से रसोई चल रही हैं. गणेश बासा, साहू ईंट भट्ठा और जानवी चौक में राहत शिविर तैयार किए जा रहे हैं. प्रशासन ने लोगों से नदी और जलमग्न इलाकों में अनावश्यक रूप से न जाने और अफवाहों से बचने की अपील की है. अधिकारियों ने लोगों से केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने को कहा है.

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Published at : 02 Sep 2026 11:28 AM (IST)
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Bihar Flood Patna News BIHAR NEWS
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