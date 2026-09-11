बाढ़ के बीच भागलपुर में हादसा, 5 लोगों की मौत, 4 एक ही परिवार के थे

गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच बिहार के भागलपुर में डूबने से पांच लोगों की मौत हो गई है. इसमें चार लोग एक ही परिवार के हैं. एक पड़ोस की रहने वाली बच्ची थी. बीते गुरुवार (10 सितंबर, 2026) को बाईपास थाना क्षेत्र के कोयली खुटहा गांव में यह घटना हुई है.

बताया जा रहा है कि सड़क के किनारे दोनों तरफ पानी जमा था. एक बच्चा अचानक डूबने लगा तो बचाने के चक्कर में बाकी लोग भी डूब गए. स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में सभी को पानी से बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. हालांकि डॉक्टरों ने पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया.

मृतकों की पहचान मंचो देवी, बेटी सोनाक्षी कुमारी (12-13 साल), बेटा अभिषेक (10 साल) और अक्षय कुमार (08 साल) के रूप में की गई है. एक बच्ची की पहचान अंशु प्रिया के रूप में हुई है. अंशु की उम्र 16-17 साल होगी.

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परिजनों में मची चीख-पुकार

घटना की सूचना मिलते ही बाईपास थाना पुलिस मौके पर पहुंची. थानाध्यक्ष, पंचायत के मुखिया समेत स्थानीय लोग भी मायागंज अस्पताल पहुंचे. एक साथ पांच मौतों की खबर से गांव के लोग स्तब्ध हैं. मायागंज अस्पताल में परिजनों की चीख-पुकार मच गई.

अस्पताल पहुंचे पड़ोसी राजेश कुमार ने कहा कि मरने वालों में चार एक ही परिवार के हैं. उन्होंने बताया कि रोड के दोनों साइड खाई है. एक बच्चा डूबने लगा तो बचाने के चक्कर में बाकी लोग भी डूब गए. बाईपास थाना की घटना है. राजेश कुमार ने कहा कि यह गंगा का पानी है. छह-सात दिन से पानी लगा है.

13 से 14 जिलों में अभी बाढ़

मौत की पुष्टि के बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. सीओ शिवम कुमार ने कहा कि परिजनों को चार-चार लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. बता दें कि बिहार में 13 से 14 जिले बाढ़ की चपेट में हैं. इस बीच इस तरह की घटनाएं भी सामने आ रही हैं.

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