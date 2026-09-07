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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: बाढ़ से 22 लाख लोग प्रभावित, CM सम्राट ने किया निरीक्षण

बिहार: बाढ़ से 22 लाख लोग प्रभावित, CM सम्राट ने किया निरीक्षण

बिहार में बाढ़ से लोग बेहाल हैं. पटना में गंगा ने रिकॉर्ड जलस्तर पार किया. आज (सोमवार) सीएम सम्राट ने सामुदायिक रसोई का निरीक्षण किया. साथ ही राहत बचाव कार्य की समीक्षा की.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 07 Sep 2026 02:21 PM (IST)
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बिहार और अन्य पड़ोसी राज्यों में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. अब तक की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के 12 जिलों में 22.42 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं. पटना के गांधी घाट पर रविवार (06 सितंबर 2026) गंगा का जलस्तर उच्चतम बाढ़ स्तर को पार कर गया.

इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार (07 सितंबर 2026) को वैशाली और भागलपुर में बाढ़ पीड़ितों के लिए संचालित सामुदायिक रसोई का निरीक्षण किया. राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की. केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, पटना के गांधी घाट पर आज (07 सितंबर 2026) को गंगा के जलस्तर में आंशिक कमी आई है.

उधर गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, गंगा, पुनपुन, घाघरा और बागमती समेत कई नदियां अलग-अलग स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय और अरवल में बाढ़ का असर बताया गया है.

यह भी पढ़ें- बिहार में बाढ़ पर सोनू सूद का खास संदेश, 'हार मत मानना, हम सब...'

190 सामुदायिक रसोई, 1429 नावें तैनात

बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए विभिन्न जिलों में 190 सामुदायिक रसोई संचालित की जा रही हैं. लोगों को सुरक्षित निकालने और आवाजाही में मदद के लिए 1,429 नावें लगाई गई हैं. राहत और बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ की 27 और एनडीआरएफ की 10 टीमें तैनात हैं.

रेल परिचालन भी प्रभावित

पुनपुन और परसा बाजार स्टेशनों को जोड़ने वाले पुल संख्या 21 पर जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंचने के कारण मध्य पूर्व रेलवे ने कुछ ट्रेनों को रद्द और कुछ के मार्ग में बदलाव किया है. हाथीदह में भी गंगा का जलस्तर पिछले उच्चतम बाढ़ स्तर को पार करने की आशंका जताई गई है. इसके चलते बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार में सतर्कता बढ़ाई गई है.

तेजस्वी ने मांगी राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग

बाढ़ को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है. रविवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की. उन्होंने केंद्र से पांच हजार करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता और राहत-बचाव के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने की मांग की भी मांग की थी. इसके अलावा मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश और कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है.

यह भी पढ़ें- सुपौल: प्राइवेट स्कूल के हॉस्टल में 8 साल के बच्चे की मौत, परिजन बोले- हत्या की गई

Published at : 07 Sep 2026 02:13 PM (IST)
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