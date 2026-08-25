फरक्का संधि पर बिहार में बवाल! JDU-RJD आमने-सामने, केंद्र से फिर विचार की मांग

भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में हुई फरक्का जल संधि की 30 साल की अवधि दिसंबर 2026 में खत्म होने वाली है. संधि की अवधि खत्म होने से पहले ही बिहार की राजनीति में गंगा के पानी को लेकर घमासान शुरू हो गया है.

सत्तारूढ़ जेडीयू और विपक्षी आरजेडी इस मुद्दे पर आमने-सामने हैं. हालांकि दोनों दलों की मांग है कि केंद्र सरकार समझौते पर दोबारा विचार करे और बिहार के हितों को प्राथमिकता दे.

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जेडीयू ने कहा- समझौता आगे नहीं बढ़ाना चाहिए

जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा इस मुद्दे को जोर-शोर से उठा रहे हैं. उनका कहना है कि फरक्का जल समझौते को मौजूदा रूप में आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए. उनके मुताबिक 1996 में समझौता करते समय बिहार के हितों को पर्याप्त महत्व नहीं मिला, जिसका नुकसान राज्य को लंबे समय से उठाना पड़ रहा है.

संजय झा ने मांग की कि संधि खत्म होने के बाद गंगा बेसिन में आने वाले सभी राज्यों की पानी की जरूरतों का वैज्ञानिक तरीके से नए सिरे से आकलन किया जाए. उन्होंने साल 2050 तक की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पानी के बंटवारे और प्रबंधन की नई व्यवस्था बनाने की बात कही है.

RJD ने पूछा- 12 साल से सरकार में हैं, अब क्यों याद आया?

जेडीयू के आरोपों पर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि फरक्का का मुद्दा नया नहीं है और आरजेडी शुरुआत से ही इसका विरोध करती रही है. सुधाकर सिंह ने जेडीयू से सवाल किया कि केंद्र और राज्य में लंबे समय से सत्ता में रहने के बावजूद अब तक इस मामले में क्या किया गया?

उन्होंने कहा कि अगर जेडीयू वास्तव में फरक्का बैराज और संधि का विरोध करना चाहती है तो सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर केंद्र सरकार बिहार की मांग नहीं मानती तो क्या जेडीयू केंद्र से अपना समर्थन वापस लेगी?

लालू-राबड़ी सरकार के पुराने विरोध का दिया हवाला

सुधाकर सिंह ने दावा किया कि 1996 में भारत-बांग्लादेश जल संधि के समय भी आरजेडी ने इसका विरोध किया था. उन्होंने कहा कि तत्कालीन बिहार मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और जल संसाधन मंत्री जगदानंद सिंह ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अपनी आपत्ति जताई थी. सुधाकर सिंह ने अपने पिता जगदानंद सिंह की उस समय लिखी गई चिट्ठी भी साझा की. उनका कहना है कि बिहार के हितों को लेकर आरजेडी का रुख पहले से स्पष्ट रहा है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी फरक्का जल संधि के मुद्दे पर पत्र लिखा है.

1500 क्यूमेक पानी पर क्यों है विवाद?

1996 की संधि के मुताबिक सूखे के समय बांग्लादेश को गंगा से 1500 क्यूमेक पानी देने की व्यवस्था है. बिहार के राजनीतिक दलों और कुछ जानकारों का तर्क है कि बिहार तक पहुंचते-पहुंचते गंगा में पानी की मात्रा काफी कम हो जाती है. दावा किया जा रहा है कि बिहार तक करीब 500 क्यूमेक पानी ही बचता है और राज्य की जरूरत पूरी करने के लिए सोन, गंडक, कोसी और महानंदा जैसी नदियों के पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है. इससे सिंचाई और दूसरी जरूरतों के लिए बिहार के हिस्से में पानी की कमी होने की बात कही जा रही है.

बाढ़, सुखाड़ और गाद की समस्या का भी मुद्दा

जेडीयू और आरजेडी दोनों का आरोप है कि फरक्का बैराज और 1996 की जल संधि का असर बिहार पर पड़ा है. उनका कहना है कि राज्य को बाढ़, सुखाड़ और गाद जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

अब दिसंबर 2026 में संधि की अवधि पूरी होने से पहले बिहार में इस मुद्दे पर सियासत और तेज होने के आसार हैं. दोनों प्रमुख दल भले ही एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हों, लेकिन केंद्र से उनकी मांग फिलहाल एक ही है कि फरक्का समझौते पर पुनर्विचार हो और बिहार की भविष्य की पानी की जरूरतों को प्राथमिकता मिले.

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