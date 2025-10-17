हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव: महागठबंधन से VIP चीफ मुकेश सहनी की नाराजगी दूर, 15 सीटें पर बनी सहमित

बिहार चुनाव: महागठबंधन से VIP चीफ मुकेश सहनी की नाराजगी दूर, 15 सीटें पर बनी सहमित

Bihar Elections 2025: बिहार चुनाव के लिए पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख शुक्रवार (17 अक्टूबर) है. इसी दिन गौड़ा बौराम से मुकेश सहनी और भभुआ से बाल गोविंद बिंद अपना नामांकन दाखिल करेंगे.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 17 Oct 2025 10:06 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अब विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है. पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने गुरुवार (16 अक्टूबर) को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वीआईपी पार्टी इस बार 15 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी. उन्होंने यह भी पुष्टि की कि पार्टी महागठबंधन का हिस्सा बनी रहेगी.

सूत्रों के मुताबिक, सीट शेयरिंग को लेकर वीआईपी और राजद के बीच समझौता हो गया है. 15 विधानसभा सीटों के साथ वीआईपी को 2 एमएलसी सीटें और एक राज्यसभा सीट भी देने पर सहमति बनी है. इस समझौते के बाद मुकेश सहनी ने कहा कि वीआईपी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और मछुआरों, पिछड़ों व वंचित समाज की आवाज विधानसभा तक पहुंचाएगी.

इन सीटों से उतरेंगे वीआईपी उम्मीदवार

पार्टी ने दो प्रमुख उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं. मुकेश सहनी खुद दरभंगा जिले की गौड़ा बौराम सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि भभुआ सीट से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद उम्मीदवार होंगे. इसके अलावा दरभंगा शहरी, गौरा बौराम और कुशेश्वरस्थान सीटों पर भी वीआईपी अपने प्रत्याशी उतारेगी. आज सुबह मुकेश सहनी ने दरभंगा के मछली मंडी में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमेश साहनी को चुनाव का सिंबल सौंपा और कहा कि यह चुनाव वीआईपी के लिए 'आवाज की लड़ाई' है.

सीट बंटवारे पर बनी सहमति के बाद खत्म हुआ विवाद

बीते कुछ दिनों से वीआईपी पार्टी और राजद के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद चल रहे थे. सहनी अधिक सीटों की मांग पर अड़े थे, जिससे महागठबंधन में गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी. बुधवार को स्थिति तब बदली जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फोन पर सहनी से बातचीत की. इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को कई बार स्थगित किया गया और अंततः शाम तक समझौते की घोषणा की गई.

आज नामांकन भर सकते हैं मुकेश सहनी

पहले चरण के नामांकन का शुक्रवार आखिरी दिन है. इसी दिन गौड़ा बौराम से मुकेश सहनी और भभुआ से बाल गोविंद बिंद अपना नामांकन दाखिल करेंगे. दरभंगा की गौड़ा बौराम सीट पहले से वीआईपी पार्टी के प्रभाव वाले क्षेत्रों में गिनी जाती है. वर्ष 2020 में इस सीट से वीआईपी की उम्मीदवार स्वर्णा सिंह विधायक बनी थीं, जो बाद में भाजपा में शामिल हो गईं.

राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कदम

राजद के साथ समझौते के बाद मुकेश सहनी ने कहा कि यह गठबंधन बिहार के विकास और वंचित समाज की राजनीतिक भागीदारी को आगे बढ़ाने का प्रतीक है. उन्होंने दावा किया कि वीआईपी की ताकत इस बार पहले से ज्यादा होगी और पार्टी सभी 15 सीटों पर दमखम से मुकाबला करेगी. इस तरह, सीट बंटवारे पर बनी सहमति के साथ वीआईपी पार्टी अब पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है और महागठबंधन में उसकी भूमिका एक बार फिर मजबूत होती दिख रही है.

और पढ़ें
Published at : 17 Oct 2025 10:06 AM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Mahagathbandhan Bihar Vidhan Sabha Chunav Mukesh Sahni VIP RJD Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
विश्व
Philippines Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
स्पोर्ट्स
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट की चर्चाओं पर दे दिया बड़ा बयान
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट की चर्चाओं पर दे दिया बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

नामांकन के अंतिम दिन महागठबंधन में बनी सहमति!
Maithili Thakur आज अलीनगर विधानसभा सीट से करेंगी नामांकन
अयोध्या में इस बार सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनेगा पुष्पक विमान
Bihar Politics: 'इश्क' या 'रंजिश'? महागठबंधन में सीटों पर सस्पेंस, राहुल-तेजस्वी कब मिले?
Bihar Elections: जनता का टूटा सब्र, बोली- 'बूढ़े' Nitish की जगह 'युवा' Tejashwi को मिले मौका
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
विश्व
Philippines Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
स्पोर्ट्स
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट की चर्चाओं पर दे दिया बड़ा बयान
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट की चर्चाओं पर दे दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
30 की उम्र में इस एक्ट्रेस ने कराया था अबॉर्शन, अब बोलीं- 'भयंकर ब्लीडिंग होती थी, चिड़चिड़ापन भी....'
30 की उम्र में इस एक्ट्रेस ने कराया था अबॉर्शन, अब बोलीं- 'भयंकर ब्लीडिंग होती थी....'
शिक्षा
कितने पढ़े-लिखे हैं बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? इस सब्जेक्ट में ली थी डिग्री
कितने पढ़े-लिखे हैं बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? इस सब्जेक्ट में ली थी डिग्री
यूटिलिटी
Tax Free Gifts: रिश्तेदार ने विदेश से 4 लाख भेजे तो क्या देना होगा टैक्स? जानें आयकर विभाग के नियम कानून
रिश्तेदार ने विदेश से 4 लाख भेजे तो क्या देना होगा टैक्स? जानें आयकर विभाग के नियम कानून
जनरल नॉलेज
Diwali 2025: दिवाली पर घर-घर घूमने वाली सोन पापड़ी देश में कैसे आई, किसने की थी इसकी खोज?
दिवाली पर घर-घर घूमने वाली सोन पापड़ी देश में कैसे आई, किसने की थी इसकी खोज?
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget