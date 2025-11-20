हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में चुनाव जीतकर मायावती के सामने बसपा विधायक ने टेके घुटने? अब वायरल फोटो पर खुद दी सफाई

बिहार में चुनाव जीतकर मायावती के सामने बसपा विधायक ने टेके घुटने? अब वायरल फोटो पर खुद दी सफाई

Bihar News: बिहार चुनाव में मायावती के इकलौते विधायक ने जीत हासिल करने के बाद उनसे मुलाकात की. इस दौरान उनका घुटना टेकते हुए फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, अब उन्होंने खुद सफाई दी है.

By : दिलीप कुमार | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 20 Nov 2025 09:04 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने एक सीट पर जीत हासिल की. पार्टी के इकलौते विधायक सतीश कुरार उर्फ पिंटू यादव ने मायावती से मुलाकात की. इस दौरान वह जमीन पर 'घुटने टेके' हुए नजर आए. उनकी यह तस्वीर सामने आने के बाद जमकर वायरल हो रही है.

सोशल मीडिया पर लोग इस फोटो पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. इस फोटो के वायरल होने के बाद कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा से बसपा विधायक सतीश कुरार उर्फ पिंटू यादव ने सोशल मीडिया पर मायावती के चरण स्पर्श होने के फोटो के वायरल होने पर सफाई दी है.

विधायक ने वायरल फोटो पर दी सफाई

विधायक सतीश कुरार उर्फ पिंटू यादव ने बताया कि यह मेरे द्वारा किया गया प्रणाम सम्मान और समर्पण है। मायावती मेरी मां के समान है. मेरी मां के उम्र की है और अपनी मां को दंडवत पैर छूना कौन सा गुनाह है. इस दुनिया में हमको नहीं लगता जो लोग साथ और दुहाई दे रहे हैं, वही लोग मंचों से बड़े-बड़े संस्कार की बात भी करते हैं। 

उन्होंने आगे कहा कि तो पिंटू यादव अपनी मां समान बहन को प्रणाम कर रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है. उनका कहना है कि हमने बहन मायावती को दंडवत प्रणाम कर दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया। मैं तो हर मां और बहन का पूरे विधान सभा क्षेत्र में प्रणाम करता हुं।  

अपनी माताओं-बहनों के पैर छूता हूं- सतीश कुरार

सतीश कुरार ने कहा कि मेरी माताएं-बहनें हैं मैं सबकी बस्तियों  में जाता हूं तो अपनी माताओं-बहनों के पैर छूता हूं। यह संस्कार मेरे खून में हैं. इस पर बस यही कहूंगा कि जिसकी जैसी मानसिकता है वह ऐसी सोच रखता है.

विधायक ने बताया कि मेरे लिए सब मेरी मां और बहने हैं जो हमारे मां समान है उनको एक बार नहीं हजारों बार दंडवत प्रणाम करूंगा. मुझे उसमें मुझे कोई संकोच नहीं है. मायवती एक ऐसी महिला हैं जो त्याग-समर्पण की मूर्ति हैं. 

उन्होंने मायावती को लेकर आगे कहा कि जिस दौर में महिलाओं को घर से निकलने नहीं दिया जाता था, उस दौर में एक दलित समाज से आने वाली महिला आईएएस की तैयारी छोड़कर राजनीति में आई और चार-चार बार मुख्यमंत्री रही हो तो वह हमारे लिए, हर महिला के लिए और समाज के लिए एक आइकन हैं. 

Published at : 20 Nov 2025 09:04 PM (IST)
Tags :
Up News Mayawati BIHAR NEWS Ramgarh News
