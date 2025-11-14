(Source: ECI | ABP NEWS)
Jehanabad Election Results: जहानाबाद जिले की दो सीटों पर RJD, एक पर JDU का कब्जा, जानें कौन कहां से जीता
Jehanabad Election Results: जहानाबाद 2025 चुनाव में राजद ने दो (जहानाबाद, मखदूमपुर) और जदयू ने एक (घोसी) सीट जीती है. जहानाबाद में राजद मामूली अंतर से जीता है.
Jehanabad Election Results 2025: जहानाबाद जिले की तीन विधानसभा सीटों जहानाबाद, घोसी और मखदूमपुर के 2025 विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं. इस बार जिले की दो सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने और एक सीट पर जनता दल (यूनाइटेड) ने जीत हासिल की है. जानिए नतीजे.
2025 विधानसभा चुनाव के परिणाम
जहानाबाद सीट पर राजद के उम्मीदवार राहुल कुमार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी चंडेश्वर प्रसाद (जदयू) को 793 वोटों के मामूली अंतर से हराकर जीत दर्ज की. राहुल कुमार को 86,402 वोट मिले, जबकि चंडेश्वर प्रसाद को 85,609 वोट मिले.
घोसी विधानसभा क्षेत्र में जदयू के रितुराज कुमार ने 11,929 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की. उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (लिबरेशन) के रामबली सिंह यादव को हराया. रितुराज कुमार को 80,740 वोट और रामबली सिंह यादव को 68,811 वोट मिले.
मखदूमपुर सीट पर राजद ने वापसी की और सूबेदार दास ने लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की रानी कुमारी को 1,830 वोटों से पराजित किया. सूबेदार दास ने 74,769 वोट प्राप्त किए, जबकि रानी कुमारी को 72,939 वोट मिले.
2020 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर एक नज़र
जहानाबाद जिले की इन तीनों सीटों पर 2020 के विधानसभा चुनाव के परिणाम 2025 के नतीजों से भिन्न थे.
जहानाबाद- 2020 में राजद के कुमार कृष्ण मोहन ने जदयू के कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा को 33,902 वोटों के बड़े अंतर से हराया था. कुमार कृष्ण मोहन को 75,030 वोट मिले थे.
घोसी- 2020 में यह सीट भाकपा-माले के पास थी. राम बली सिंह (भाकपा-माले) ने जदयू के राहुल कुमार को 17,333 वोटों से हराया था. राम बली सिंह को 74,712 वोट मिले थे.
मखदूमपुर- 2020 में राजद के सतीश कुमार ने हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) (हमस) के देवेंद्र कुमार को 22,565 वोटों के अंतर से हराया था. सतीश कुमार ने 71,571 वोट प्राप्त किए थे.
2025 के चुनाव में जहानाबाद और मखदूमपुर सीटों पर राजद ने अपनी जीत बरकरार रखी, हालांकि जहानाबाद में जीत का अंतर काफी कम हो गया. घोसी सीट पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां 2020 के विजेता भाकपा-माले के उम्मीदवार रामबली सिंह यादव को हराकर जदयू के रितुराज कुमार ने जीत दर्ज की. 2025 में घोसी की यह जीत जदयू के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता है, जबकि राजद ने जिले में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए रखी है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL