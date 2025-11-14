(Source: ECI | ABP NEWS)
Aurangabad Election Results: औरंगाबाद में लहराया NDA का परचम, 6 में से 5 सीटों पर किया कब्जा, जानें नतीजे
Aurangabad Election Results: औरंगाबाद चुनाव 2025 में बीजेपी ने औरंगाबाद, एलजेपीआर ने ओबरा, जेडीयू ने नबीनगर और रफीगंज, हम ने कुटुंबा सीट जीती है. गोह में राजद का दबदबा बरकरार रहा.
Aurangabad Election Results 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे घोषित हो चुके हैं और औरंगाबाद जिले की छह विधानसभा सीटों पर परिणाम सामने आ गए हैं. इस बार के चुनाव में कई सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला, जबकि पिछले चुनाव यानी 2020 के मुकाबले कुछ बड़े उलटफेर भी हुए हैं. समझिए नतीजे.
औरंगाबाद विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा
औरंगाबाद विधानसभा सीट पर इस बार बीजेपी के त्रिविक्रम नारायण सिंह ने जीत हासिल की है. उनका मुकाबला कांग्रेस के आनंद शंकर सिंह से था. वहीं, 2020 के चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस के आनंद शंकर सिंह विजयी रहे थे, जिन्होंने बीजेपी के रामधार सिंह को 2,243 मतों के मामूली अंतर से हराया था.
ओबरा विधानसभा सीट पर एलजेपी की जीत
ओबरा विधानसभा सीट पर मुकाबला काफी कड़ा रहा, जिसमें एलजेपीआर (लोक जनशक्ति पार्टी-रामविलास) के उम्मीदवार प्रकाश चंद्रा को जीत मिली. उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के ऋषि कुमार को पीछे छोड़ दिया. पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में यह सीट राजद के ऋषि कुमार ने जीती थी. उन्होंने LIP (लोकल पार्टी) के प्रकाश चंद्र को 22,668 वोटों के अंतर से हराया था.
नबीनगर विधानसभा सीट पर जेडीयू ने मारी बाजी
नबीनगर में मुख्य मुकाबला जेडीयू के चेतन आनंद और राजद के अमोद कुमार सिंह के बीच था, जिसमें जेडीयू उम्मीदवार चेतन आनंद चुनाव जीत गए हैं. पिछले चुनाव, 2020 में इस सीट पर राजद के विजय कुमार सिंह ने जेडीयू के वीरेंद्र कुमार सिंह को 20,121 वोटों से हराकर जीत दर्ज की थी. यह सीट भी राजद से छिनकर जेडीयू के खाते में गई है.
कुटुंबा विधानसभा सीट पर हम की जीत
कुटुंबा विधानसभा सीट पर हम (हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा) के उम्मीदवार ललन राम ने जीत हासिल की. उनका मुकाबला कांग्रेस के राजेश राम से था. 2020 के चुनाव में यह सीट कांग्रेस के राजेश कुमार ने जीती थी, जिन्होंने हम के शरवन भुइयां को 16,653 मतों के अंतर से पराजित किया था.
रफीगंज विधानसभा सीट: जेडीयू को सफलता
रफीगंज विधानसभा सीट पर जेडीयू के उम्मीदवार प्रमोद कुमार सिंह को जीत मिली है. उनका मुकाबला राजद के गुलाम साहिद से था. 2020 में यह सीट राजद के मोहम्मद नेहालुद्दीन ने जीती थी, जिन्होंने निर्दलीय (IND) उम्मीदवार प्रमोद कुमार सिंह को 9,429 वोटों से हराया था.
गोह विधानसभा सीट पर राजद का दबदबा बरकरार
गोह विधानसभा सीट पर राजद के उम्मीदवार अमरेंद्र कुमार की जीत हुई है. उनका मुकाबला बीजेपी के डॉ रणविजय कुमार से था. इस सीट पर राजद ने 2020 का चुनाव भी जीता था, जब भीम कुमार सिंह ने बीजेपी के मनोज कुमार को 35,618 मतों के बड़े अंतर से हराया था. इस प्रकार, गोह विधानसभा सीट पर राजद ने अपना दबदबा बनाए रखा है.
