बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम शुक्रवार (14 नवंबर, 2025) को घोषित कर दिए गए. बांका जिले की सभी पांचों विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन की प्रचंड जीत हुई है. आइए जानते हैं किस सीट पर किसने जीत का परचम लहराया है.

अमरपुर: इस सीट से कुल 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिसमें एनडीए समर्थित जेडीयू के प्रत्याशी जयंत राज ने 1,03,944 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी महागठबंधन समर्थित कांग्रेस के प्रत्याशी जितेंद्र सिंह को 33,221 मतों से पराजित किया है. इस प्रकार यहां 70,723 मत प्राप्त कर कांग्रेस के जितेंद्र सिंह दूसरे स्थान पर और 4,789 मत प्राप्त कर जन सुराज पार्टी की सुजाता वैद्य तीसरे स्थान पर रहीं.

धोरैया (एससी): इस सीट पर कुल 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, यहां एनडीए समर्थित जेडीयू के प्रत्याशी मनीष कुमार ने चौथी बार जीत दर्ज की है. हालांकि ये 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के प्रत्याशी भूदेव चौधरी से हार गए थे. इस बार इन्होंने 1,13,011 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी महागठबंधन समर्थित आरजेडी प्रत्याशी त्रिभुवन प्रसाद को 22,426 मतों से पराजित किया है. तीसरे नंबर पर जन सुराज के सुमन पासवान रहे, जिन्होंने 6,284 मत प्राप्त किया है.

बांका: इस सीट पर कुल 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिसमें एनडीए समर्थित बीजेपी प्रत्याशी रामनारायण मंडल ने सातवीं बार अपनी जीत दर्ज की है. इन्होंने कुल 95,588 मत प्राप्त कर महागठबंधन समर्थित सीपीआई के प्रत्याशी संजय कुमार को 23,764 मतों से पराजित किया है. वहीं तीसरे स्थान पर जन सुराज के प्रत्याशी कौशल कुमार सिंह रहे, जिन्होंने 6,649 मत प्राप्त किया है.

कटोरिया (एसटी): इस सीट पर कुल 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जहां एनडीए समर्थित बीजेपी प्रत्याशी पूरन लाल टुडू ने कुल 94,260 मत प्राप्त कर महागठबंधन समर्थित आरजेडी के प्रत्याशी स्वीटी सीमा हेम्ब्रम को 10,986 मतों से पराजित किया है. बता दें कि इस सीट पर बीजेपी ने निक्की हेम्ब्रम का टिकट काटकर पहली बार पुरन लाल टुडू को मैदान में उतारा था. वहीं यहां तीसरे स्थान पर निर्दलीय प्रत्याशी रेखा सोरेन रहीं, जिन्होंने 3,652 मत प्राप्त किए हैं.

बेलहर: इस सीट पर कुल 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे जहां एनडीए समर्थित जेडीयू के प्रत्याशी मनोज यादव ने 1,15,393 मत प्राप्त कर बांका सांसद गिरधारी यादव के पुत्र सह महागठबंधन समर्थित आरजेडी प्रत्याशी चाणक्य प्रकाश रंजन को 37,206 मत से पराजित किया है. इस सीट पर तीसरे स्थान पर जन सुराज के ब्रज किशोर पंडित रहे, जिन्होंने 7,711 मत प्राप्त किया है. मनोज यादव इस सीट पर जेडीयू के टिकट पर लगातार दूसरी बार विजयी हुए हैं, ये झारखंड सरकार के मंत्री सह गोड्डा के विधायक संजय यादव के छोटे भाई हैं.

