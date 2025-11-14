हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Election Result 2025: बिहार के बांका में 5 सीटें, सभी पर NDA प्रत्याशियों की जीत, देखें पूरी लिस्ट

Bihar Election Result 2025: बिहार के बांका में 5 सीटें, सभी पर NDA प्रत्याशियों की जीत, देखें पूरी लिस्ट

Election Result 2025: अमरपुर से जेडीयू के प्रत्याशी जयंत राज की जीत हुई है. धोरैया से जेडीयू के मनीष कुमार ने चौथी बार जीत हासिल की है. बांका से रामनारायण मंडल ने सातवीं बार जीत दर्ज की है.

By : कुमुद रंजन राव, बांका | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 14 Nov 2025 10:53 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम शुक्रवार (14 नवंबर, 2025) को घोषित कर दिए गए. बांका जिले की सभी पांचों विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन की प्रचंड जीत हुई है. आइए जानते हैं किस सीट पर किसने जीत का परचम लहराया है.

अमरपुर: इस सीट से कुल 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिसमें एनडीए समर्थित जेडीयू के प्रत्याशी जयंत राज ने 1,03,944 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी महागठबंधन समर्थित कांग्रेस के प्रत्याशी जितेंद्र सिंह को 33,221 मतों से पराजित किया है. इस प्रकार यहां 70,723 मत प्राप्त कर कांग्रेस के जितेंद्र सिंह दूसरे स्थान पर और 4,789 मत प्राप्त कर जन सुराज पार्टी की सुजाता वैद्य तीसरे स्थान पर रहीं.

धोरैया (एससी): इस सीट पर कुल 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, यहां एनडीए समर्थित जेडीयू के प्रत्याशी मनीष कुमार ने चौथी बार जीत दर्ज की है. हालांकि ये 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के प्रत्याशी भूदेव चौधरी से हार गए थे. इस बार इन्होंने 1,13,011 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी महागठबंधन समर्थित आरजेडी प्रत्याशी त्रिभुवन प्रसाद को 22,426 मतों से पराजित किया है. तीसरे नंबर पर जन सुराज के सुमन पासवान रहे, जिन्होंने 6,284 मत प्राप्त किया है.

बांका: इस सीट पर कुल 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिसमें एनडीए समर्थित बीजेपी प्रत्याशी रामनारायण मंडल ने सातवीं बार अपनी जीत दर्ज की है. इन्होंने कुल 95,588 मत प्राप्त कर महागठबंधन समर्थित सीपीआई के प्रत्याशी संजय कुमार को 23,764 मतों से पराजित किया है. वहीं तीसरे स्थान पर जन सुराज के प्रत्याशी कौशल कुमार सिंह रहे, जिन्होंने 6,649 मत प्राप्त किया है.

कटोरिया (एसटी): इस सीट पर कुल 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जहां एनडीए समर्थित बीजेपी प्रत्याशी पूरन लाल टुडू ने कुल 94,260 मत प्राप्त कर महागठबंधन समर्थित आरजेडी के प्रत्याशी स्वीटी सीमा हेम्ब्रम को 10,986 मतों से पराजित किया है. बता दें कि इस सीट पर बीजेपी ने निक्की हेम्ब्रम का टिकट काटकर पहली बार पुरन लाल टुडू को मैदान में उतारा था. वहीं यहां तीसरे स्थान पर निर्दलीय प्रत्याशी रेखा सोरेन रहीं, जिन्होंने 3,652 मत प्राप्त किए हैं.

बेलहर: इस सीट पर कुल 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे जहां एनडीए समर्थित जेडीयू के प्रत्याशी मनोज यादव ने 1,15,393 मत प्राप्त कर बांका सांसद गिरधारी यादव के पुत्र सह महागठबंधन समर्थित आरजेडी प्रत्याशी चाणक्य प्रकाश रंजन को 37,206 मत से पराजित किया है. इस सीट पर तीसरे स्थान पर जन सुराज के ब्रज किशोर पंडित रहे, जिन्होंने 7,711 मत प्राप्त किया है. मनोज यादव इस सीट पर जेडीयू के टिकट पर लगातार दूसरी बार विजयी हुए हैं, ये झारखंड सरकार के मंत्री सह गोड्डा के विधायक संजय यादव के छोटे भाई हैं.

यह भी पढ़ें- कांग्रेस ने हार का ठीकरा किस पर फोड़ा? RJD बोली- 'बिहारी बाहर जाकर पिटते हैं...'

Published at : 14 Nov 2025 10:47 PM (IST)
Tags :
Bihar Election Result Live Banka Election Result Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Election Result 2025 Elections Result 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

न्यूज़
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
इंडिया
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चुनाव 2025
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: बिहार में Nitish की ताकत, किन मुद्दों पर महागठबंधन फिसला? | Tejashwi | RJD
Bihar Election Result: बिहार में प्रचंड जीत के बाद PM Modi ने Congress पर साधा निशाना | NDA
Bihar Election Result: BJP मुख्यालय पहुंचे PM Modi ने बिहारी स्टाइल में लहराया 'गमछा' | Nitish Kumar
Bihar Assembly Election Result: बिहार चुनाव के नतीजों पर PM Modi का बयान | NDA | Nitish Kumar
Bihar Assembly Election Result: कल्याणपुर और अलौली सीट से JDU की जीत | NDA | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
इंडिया
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चुनाव 2025
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
आईपीएल
मैक्सवेल OUT, क्लासेन IN, KKR के कप्तान पर भी बड़ा अपडेट; IPL 2026 रिटेंशन लिस्ट को लेकर खुलासा
मैक्सवेल OUT, क्लासेन IN, KKR के कप्तान पर भी बड़ा अपडेट; IPL 2026 रिटेंशन लिस्ट को लेकर खुलासा
यूटिलिटी
कहां-कहां लिंक है आपका पैन कार्ड, ऐसे कर सकते हैं पता
कहां-कहां लिंक है आपका पैन कार्ड, ऐसे कर सकते हैं पता
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Embed widget