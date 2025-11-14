हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा में इस बार सबसे कम मुस्लिम विधायक! दहाई से भी कम पहुंची संख्या

Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा में इस बार सबसे कम मुस्लिम विधायक! दहाई से भी कम पहुंची संख्या

Bihar Election Result: बिहार चुनाव 2025 में NDA की प्रचंड जीत हुई है, लेकिन मुस्लिम विधायकों की संख्या में गिरावट आई. 2025 में संभावित रूप से 9 मुस्लिम विधायक चुने जा सकते हैं, जबकि 2020 में 19 थे.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 14 Nov 2025 04:40 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे लगभग फाइनल हो गेए हैं और NDA 200+ सीटे लाकर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है. वहीं, महागठबंधन की सीटें पिछली बार से आधी से भी कम हो गई हैं. इस बीच एक बड़ा मुद्दा है मुस्लिम विधायकों का. बीते 20 साल और चार चुनावों के आंकड़ें देखें, तो बिहार में मुस्लिम विधायकों की संख्या घटती हुई दिख रही है. 

इस बार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझान देखें, तो संभावित रूप से 9 सीटों पर मुस्लिम विधायक जीतकर विधानसभा तक पहुंच सकते हैं. ये आंकड़ा साल 2020 में 19 था, 2015 में 24 और 2010 में 19 था. वहीं, साल 2005 के अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव में 16 मुस्लिम विधायक आए थे. आइए आंकड़ों से समझें-

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुस्लिम विधायकों की संख्या

रुझानों के हिसाब से, इस साल विधानसभा में 9 मुस्लिम MLA चुनकर आ सकते हैं. इनमें-

JDU
चैनपुर से जमा खान

RJD
बिसफी से आसिफ अहमद
रघुनाथपुर से ओसाम शहाब

AIMIM
जोकिहाट से मोहम्मद मुर्शीद आलम
बहादुरगंज से तौसीफ आलम
कोचाधामन से मोहम्मद सरवर आलम
अमौर से अख्तरुल ईमान
बायसी से गुलाम सरवर

कांग्रेस
कमरूल होदा

बिहार विधानसभा 2020 में मुस्लिम विधायकों की संख्या

अब साल 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस बार 19 मुस्लिम विधायक चुनकर सदन तक पहुंचे थे. इनमें RJD के 8, AIMIM के 5, कांग्रेस के 4, BSP का एक और CPIML का एक विधायक था. 

राजनीतिक दलों के हिसाब से बाद 

AIMIM 
अमोर विधानसभा सीट से अक्तरुल इमान 
बहादुरगंज विधानसभा सीट से मोहम्मद अंज़र नायिमी
बैसी विधानसभा सीट से सैयद रुकनुद्दीन अहमद
जोकिहाट विधानसभा सीट से शाहनवाज़ 
कोचाधामन विधानसभा सीट से इज़्हर अस्फी

कांग्रेस
अररिया से अबिदुर रहमान 
कदवा से शकील अहमद खान 
कसबा से अफाक आलम 
किशनगंज से इझारुल हुसैन

RJD
गोबिंदपुर से एम. कमरान 
कांति से इसराइल मंसूरी 
नरकटिया से शमिम अहमद 
नाथनगर से अली अशरफ सिद्दीकी
समस्तीपुर से अख़्तरुल इस्लाम शाहीन
रफीगंज से मोहम्मद नेहालुद्दीन
ठाकुरगंज से सऊद आलम
सिमरी बख्तियारपुर से यूसुफ सलाहुद्दीन

CPI-ML
बलरामपुर से महबूब आलम 

BSP
चैनपुर से मोहम्मद ज़मा खान 

बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में मुस्लिम विधायकों की संख्या

साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में 24 मुस्लिम विधायक जीते थे. इनमें-

RJD 
अलीनगर से अब्दुल बारी सिद्दीकी
आरा से मोहम्मद नवाज़ आलम 
बसई से अब्दुल सुबहान
बरौली से नेमतुल्लाह 
बिसफी से फैज़ आलम
देहरी से मोहम्मद इलियास हुसैन
ढाका से फैसलुर रहमान
केवटी से फराज फातिमी 
महिषि से अब्दुल गफ्फार
नरकटिया से शमिम अहमद
समस्तीपुर से अख़्तरुल इस्लाम शाहीन
सुरसंद से सैयद अबु दुजाना 

कांग्रेस
अमौर से अब्दुल जलील मस्तान 
अररिया से अबिदुर रहमान
बहादुरगंज से तौसिफ आलम
कदवा से शकील अहमद खान 
कसबा से अफ़ाक आलम
किशनगंज से मोहम्मद जावेद आलम

जेडीयू
जोकिहाट से सरफराज आलम
कोचाधामन से मुजाहिद आलम
श्योहर से शरफ़ुद्दीन
सिकटा से खुर्दशीद अफ़रोज़ आलम
ठाकुरगंज से नौशाद आलम

CPI‑ML
बलरामपुर से महबूब आलम

बिहार विधानसभा चुनाव 2010 में मुस्लिम विधायकों की संख्या 

साल 2010 के विधानसभा चुनाव में 19 मुस्लिम विधायक चुनकर सदन में आए थे. इनमें जेडीयू के सात विधायक, आरजेडी के 6, लोजपा के 3 और बीजेपी के एक विधायक शामिल थे. 

RJD
अलीनगर से अब्दुल बारी सिद्दीकी
बिसफी से फैज अहमद
कोचाधामन से अख़्तरुल इमन
महिषि से अब्दुल गफ्फार
समस्तीपुर से अख्तरुल इस्लाम शाहीन

JDU
कल्याणपुर से रजिया खातून
श्योहर से शरफुद्दीन 
सुरसंड से शाहिद अली ख़ान
जोकिहाट से सरफ़राज आलम

LJP 
अररिया से ज़कीर हुसैन
ठाकुरगंज से नौशाद आलम

कांग्रेस
बहादुरगंज से तौसीफ आलम
किशनगंज से डॉ. जावेद आजाद

BJP 
अमौर से सबा ज़फ़र
कसबा से अफाक आलम

बिहार विधानसभा चुनाव 2005 में मुस्लिम विधायक की संख्या

साल 2005 के विधानसभा चुनाव में 16 मुस्लिम विधायक जीतकर आए थे. इमें RJD के 4, कांग्रेस के 4, JD(U) के 4, LJP के 1, NCP के 1, CPI (ML)‑Liberation के 1 और एक निर्दलीय विधायक थे.

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
Read
Published at : 14 Nov 2025 04:40 PM (IST)
Tags :
Bihar Election Result JDU AIMIM Congress  RJD BIHAR NEWS Bihar Election Result 2025 Bihar Muslim Candidates
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
स्पोर्ट्स
Bihar Election Result: बिहार चुनाव रिजल्ट पर रवींद्र जडेजा की वाइफ का बड़ा बयान, कहा- PM मोदी...
बिहार चुनाव रिजल्ट पर रवींद्र जडेजा की वाइफ का बड़ा बयान, कहा- PM मोदी...
बिहार
Bihar Result 2020: 'अर्श या फर्श' का दावा करने वाली जनसुराज की बिहार चुनाव पर पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?
'अर्श या फर्श' का दावा करने वाली जनसुराज की बिहार चुनाव पर पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Assembly Election Result: Congress-RJD के बीच
Bihar Assembly Election Result: बिहार की सबसे बड़ी पार्टी BJP, Tejashwi को बड़ा झटका
Bihar Assembly Election Result: Nitish के CM पद पर सस्पेंस! BJP करेगी 'खेल'? | Bihar Election 2025
Bihar Election 2025 Result : प्रचंड बहुमत से जीती NDA, फिर भी सवाल क्या CM बनेंगे Nitish ?
Bihar Election 2025 Result: BJP प्रवक्ता ने गिनाए वो मुद्दे जिसके चलते महागठबंधन को झेलने पड़ेगी हार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
स्पोर्ट्स
Bihar Election Result: बिहार चुनाव रिजल्ट पर रवींद्र जडेजा की वाइफ का बड़ा बयान, कहा- PM मोदी...
बिहार चुनाव रिजल्ट पर रवींद्र जडेजा की वाइफ का बड़ा बयान, कहा- PM मोदी...
बिहार
Bihar Result 2020: 'अर्श या फर्श' का दावा करने वाली जनसुराज की बिहार चुनाव पर पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?
'अर्श या फर्श' का दावा करने वाली जनसुराज की बिहार चुनाव पर पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?
चुनाव 2025
बिहार चुनाव में हार के बाद अब इन बहानों से समर्थकों का दिल रखेंगे राहुल-तेजस्वी?
बिहार चुनाव में हार के बाद अब इन बहानों से समर्थकों का दिल रखेंगे राहुल-तेजस्वी?
बॉलीवुड
अब कैसी है गोविंदा की तबीयत? पत्नी सुनीता आहूजा ने दिया हेल्थ अपडेट, ये भी बताया- एक्टर के बेहोश होने की क्या थी असल वजह
अब कैसी है गोविंदा की तबीयत? पत्नी सुनीता आहूजा ने दिया हेल्थ अपडेट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
चुनाव 2025
Bihar Election Result 2025: कांग्रेस का रॉकेट फिर 'मिस फायर', फुस्स हो गया वोट चोरी वाला 'हाइड्रोजन बम'
कांग्रेस का रॉकेट फिर 'मिस फायर', फुस्स हो गया वोट चोरी वाला 'हाइड्रोजन बम'
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Embed widget