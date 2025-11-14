बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे लगभग फाइनल हो गेए हैं और NDA 200+ सीटे लाकर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है. वहीं, महागठबंधन की सीटें पिछली बार से आधी से भी कम हो गई हैं. इस बीच एक बड़ा मुद्दा है मुस्लिम विधायकों का. बीते 20 साल और चार चुनावों के आंकड़ें देखें, तो बिहार में मुस्लिम विधायकों की संख्या घटती हुई दिख रही है.

इस बार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझान देखें, तो संभावित रूप से 9 सीटों पर मुस्लिम विधायक जीतकर विधानसभा तक पहुंच सकते हैं. ये आंकड़ा साल 2020 में 19 था, 2015 में 24 और 2010 में 19 था. वहीं, साल 2005 के अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव में 16 मुस्लिम विधायक आए थे. आइए आंकड़ों से समझें-

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुस्लिम विधायकों की संख्या

रुझानों के हिसाब से, इस साल विधानसभा में 9 मुस्लिम MLA चुनकर आ सकते हैं. इनमें-

JDU

चैनपुर से जमा खान

RJD

बिसफी से आसिफ अहमद

रघुनाथपुर से ओसाम शहाब

AIMIM

जोकिहाट से मोहम्मद मुर्शीद आलम

बहादुरगंज से तौसीफ आलम

कोचाधामन से मोहम्मद सरवर आलम

अमौर से अख्तरुल ईमान

बायसी से गुलाम सरवर

कांग्रेस

कमरूल होदा

बिहार विधानसभा 2020 में मुस्लिम विधायकों की संख्या

अब साल 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस बार 19 मुस्लिम विधायक चुनकर सदन तक पहुंचे थे. इनमें RJD के 8, AIMIM के 5, कांग्रेस के 4, BSP का एक और CPIML का एक विधायक था.

राजनीतिक दलों के हिसाब से बाद

AIMIM

अमोर विधानसभा सीट से अक्तरुल इमान

बहादुरगंज विधानसभा सीट से मोहम्मद अंज़र नायिमी

बैसी विधानसभा सीट से सैयद रुकनुद्दीन अहमद

जोकिहाट विधानसभा सीट से शाहनवाज़

कोचाधामन विधानसभा सीट से इज़्हर अस्फी

कांग्रेस

अररिया से अबिदुर रहमान

कदवा से शकील अहमद खान

कसबा से अफाक आलम

किशनगंज से इझारुल हुसैन

RJD

गोबिंदपुर से एम. कमरान

कांति से इसराइल मंसूरी

नरकटिया से शमिम अहमद

नाथनगर से अली अशरफ सिद्दीकी

समस्तीपुर से अख़्तरुल इस्लाम शाहीन

रफीगंज से मोहम्मद नेहालुद्दीन

ठाकुरगंज से सऊद आलम

सिमरी बख्तियारपुर से यूसुफ सलाहुद्दीन

CPI-ML

बलरामपुर से महबूब आलम

BSP

चैनपुर से मोहम्मद ज़मा खान

बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में मुस्लिम विधायकों की संख्या

साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में 24 मुस्लिम विधायक जीते थे. इनमें-

RJD

अलीनगर से अब्दुल बारी सिद्दीकी

आरा से मोहम्मद नवाज़ आलम

बसई से अब्दुल सुबहान

बरौली से नेमतुल्लाह

बिसफी से फैज़ आलम

देहरी से मोहम्मद इलियास हुसैन

ढाका से फैसलुर रहमान

केवटी से फराज फातिमी

महिषि से अब्दुल गफ्फार

नरकटिया से शमिम अहमद

समस्तीपुर से अख़्तरुल इस्लाम शाहीन

सुरसंद से सैयद अबु दुजाना

कांग्रेस

अमौर से अब्दुल जलील मस्तान

अररिया से अबिदुर रहमान

बहादुरगंज से तौसिफ आलम

कदवा से शकील अहमद खान

कसबा से अफ़ाक आलम

किशनगंज से मोहम्मद जावेद आलम

जेडीयू

जोकिहाट से सरफराज आलम

कोचाधामन से मुजाहिद आलम

श्योहर से शरफ़ुद्दीन

सिकटा से खुर्दशीद अफ़रोज़ आलम

ठाकुरगंज से नौशाद आलम

CPI‑ML

बलरामपुर से महबूब आलम

बिहार विधानसभा चुनाव 2010 में मुस्लिम विधायकों की संख्या

साल 2010 के विधानसभा चुनाव में 19 मुस्लिम विधायक चुनकर सदन में आए थे. इनमें जेडीयू के सात विधायक, आरजेडी के 6, लोजपा के 3 और बीजेपी के एक विधायक शामिल थे.

RJD

अलीनगर से अब्दुल बारी सिद्दीकी

बिसफी से फैज अहमद

कोचाधामन से अख़्तरुल इमन

महिषि से अब्दुल गफ्फार

समस्तीपुर से अख्तरुल इस्लाम शाहीन

JDU

कल्याणपुर से रजिया खातून

श्योहर से शरफुद्दीन

सुरसंड से शाहिद अली ख़ान

जोकिहाट से सरफ़राज आलम

LJP

अररिया से ज़कीर हुसैन

ठाकुरगंज से नौशाद आलम

कांग्रेस

बहादुरगंज से तौसीफ आलम

किशनगंज से डॉ. जावेद आजाद

BJP

अमौर से सबा ज़फ़र

कसबा से अफाक आलम

बिहार विधानसभा चुनाव 2005 में मुस्लिम विधायक की संख्या

साल 2005 के विधानसभा चुनाव में 16 मुस्लिम विधायक जीतकर आए थे. इमें RJD के 4, कांग्रेस के 4, JD(U) के 4, LJP के 1, NCP के 1, CPI (ML)‑Liberation के 1 और एक निर्दलीय विधायक थे.