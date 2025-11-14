(Source: ECI | ABP NEWS)
Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा में इस बार सबसे कम मुस्लिम विधायक! दहाई से भी कम पहुंची संख्या
Bihar Election Result: बिहार चुनाव 2025 में NDA की प्रचंड जीत हुई है, लेकिन मुस्लिम विधायकों की संख्या में गिरावट आई. 2025 में संभावित रूप से 9 मुस्लिम विधायक चुने जा सकते हैं, जबकि 2020 में 19 थे.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे लगभग फाइनल हो गेए हैं और NDA 200+ सीटे लाकर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है. वहीं, महागठबंधन की सीटें पिछली बार से आधी से भी कम हो गई हैं. इस बीच एक बड़ा मुद्दा है मुस्लिम विधायकों का. बीते 20 साल और चार चुनावों के आंकड़ें देखें, तो बिहार में मुस्लिम विधायकों की संख्या घटती हुई दिख रही है.
इस बार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझान देखें, तो संभावित रूप से 9 सीटों पर मुस्लिम विधायक जीतकर विधानसभा तक पहुंच सकते हैं. ये आंकड़ा साल 2020 में 19 था, 2015 में 24 और 2010 में 19 था. वहीं, साल 2005 के अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव में 16 मुस्लिम विधायक आए थे. आइए आंकड़ों से समझें-
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुस्लिम विधायकों की संख्या
रुझानों के हिसाब से, इस साल विधानसभा में 9 मुस्लिम MLA चुनकर आ सकते हैं. इनमें-
JDU
चैनपुर से जमा खान
RJD
बिसफी से आसिफ अहमद
रघुनाथपुर से ओसाम शहाब
AIMIM
जोकिहाट से मोहम्मद मुर्शीद आलम
बहादुरगंज से तौसीफ आलम
कोचाधामन से मोहम्मद सरवर आलम
अमौर से अख्तरुल ईमान
बायसी से गुलाम सरवर
कांग्रेस
कमरूल होदा
बिहार विधानसभा 2020 में मुस्लिम विधायकों की संख्या
अब साल 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस बार 19 मुस्लिम विधायक चुनकर सदन तक पहुंचे थे. इनमें RJD के 8, AIMIM के 5, कांग्रेस के 4, BSP का एक और CPIML का एक विधायक था.
राजनीतिक दलों के हिसाब से बाद
AIMIM
अमोर विधानसभा सीट से अक्तरुल इमान
बहादुरगंज विधानसभा सीट से मोहम्मद अंज़र नायिमी
बैसी विधानसभा सीट से सैयद रुकनुद्दीन अहमद
जोकिहाट विधानसभा सीट से शाहनवाज़
कोचाधामन विधानसभा सीट से इज़्हर अस्फी
कांग्रेस
अररिया से अबिदुर रहमान
कदवा से शकील अहमद खान
कसबा से अफाक आलम
किशनगंज से इझारुल हुसैन
RJD
गोबिंदपुर से एम. कमरान
कांति से इसराइल मंसूरी
नरकटिया से शमिम अहमद
नाथनगर से अली अशरफ सिद्दीकी
समस्तीपुर से अख़्तरुल इस्लाम शाहीन
रफीगंज से मोहम्मद नेहालुद्दीन
ठाकुरगंज से सऊद आलम
सिमरी बख्तियारपुर से यूसुफ सलाहुद्दीन
CPI-ML
बलरामपुर से महबूब आलम
BSP
चैनपुर से मोहम्मद ज़मा खान
बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में मुस्लिम विधायकों की संख्या
साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में 24 मुस्लिम विधायक जीते थे. इनमें-
RJD
अलीनगर से अब्दुल बारी सिद्दीकी
आरा से मोहम्मद नवाज़ आलम
बसई से अब्दुल सुबहान
बरौली से नेमतुल्लाह
बिसफी से फैज़ आलम
देहरी से मोहम्मद इलियास हुसैन
ढाका से फैसलुर रहमान
केवटी से फराज फातिमी
महिषि से अब्दुल गफ्फार
नरकटिया से शमिम अहमद
समस्तीपुर से अख़्तरुल इस्लाम शाहीन
सुरसंद से सैयद अबु दुजाना
कांग्रेस
अमौर से अब्दुल जलील मस्तान
अररिया से अबिदुर रहमान
बहादुरगंज से तौसिफ आलम
कदवा से शकील अहमद खान
कसबा से अफ़ाक आलम
किशनगंज से मोहम्मद जावेद आलम
जेडीयू
जोकिहाट से सरफराज आलम
कोचाधामन से मुजाहिद आलम
श्योहर से शरफ़ुद्दीन
सिकटा से खुर्दशीद अफ़रोज़ आलम
ठाकुरगंज से नौशाद आलम
CPI‑ML
बलरामपुर से महबूब आलम
बिहार विधानसभा चुनाव 2010 में मुस्लिम विधायकों की संख्या
साल 2010 के विधानसभा चुनाव में 19 मुस्लिम विधायक चुनकर सदन में आए थे. इनमें जेडीयू के सात विधायक, आरजेडी के 6, लोजपा के 3 और बीजेपी के एक विधायक शामिल थे.
RJD
अलीनगर से अब्दुल बारी सिद्दीकी
बिसफी से फैज अहमद
कोचाधामन से अख़्तरुल इमन
महिषि से अब्दुल गफ्फार
समस्तीपुर से अख्तरुल इस्लाम शाहीन
JDU
कल्याणपुर से रजिया खातून
श्योहर से शरफुद्दीन
सुरसंड से शाहिद अली ख़ान
जोकिहाट से सरफ़राज आलम
LJP
अररिया से ज़कीर हुसैन
ठाकुरगंज से नौशाद आलम
कांग्रेस
बहादुरगंज से तौसीफ आलम
किशनगंज से डॉ. जावेद आजाद
BJP
अमौर से सबा ज़फ़र
कसबा से अफाक आलम
बिहार विधानसभा चुनाव 2005 में मुस्लिम विधायक की संख्या
साल 2005 के विधानसभा चुनाव में 16 मुस्लिम विधायक जीतकर आए थे. इमें RJD के 4, कांग्रेस के 4, JD(U) के 4, LJP के 1, NCP के 1, CPI (ML)‑Liberation के 1 और एक निर्दलीय विधायक थे.
