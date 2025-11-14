बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू होते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. राज्य के 38 जिलों में बनाए गए 46 मतगणना केंद्रों पर जैसे ही काउंटिंग आगे बढ़ी, शुरुआती रुझान सामने आने लगे. इन शुरुआती आंकड़ों ने साफ संकेत दे दिया है कि मुकाबला बेहद करीबी रहेगा और हर सीट पर रोमांच बना रहेगा.

एनडीए को मिली हल्की बढ़त

सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होने के बाद शुरुआती भीतर आए रुझानों 10-12 में जनसुराज को बढ़त मिलती दिख रही है. पार्टी कुम्हरार सीट पर आगे है. इस सीट पर केसी सिन्हा, जनसुराज के उम्मीदवार हैं. वहीं समाचार लिखे जाने तक 2 सीटों पर एनडीए, 3 पर महागठबंधन के उम्मीदवार शुरुआती दौर में आगे चल रहे हैं. वहीं अन्य पांच पर आगे हैं. माना जा रहा है कि यह सभी अन्य जनसुराज के उम्मीदवार हैं. कई सीटों पर मामूली अंतर से आगे-पीछे होने की स्थिति बन गई है, जिससे पूरा चुनावी नतीजा दिलचस्प मोड़ लेता नजर आ रहा है.

हालांकि ये आंकड़े सिर्फ शुरुआती रुझान हैं, लेकिन उन्होंने चुनावी हवा का पहला झोंका साफ कर दिया है. बिहार में इस बार भी बेहद कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है. जैसे-जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगी, राजनीतिक तस्वीर और स्पष्ट होगी. फिलहाल सभी की निगाहें अगले कुछ घंटों पर टिकी हैं, जो तय करेंगे कि बिहार की सत्ता पर किस गठबंधन का कब्ज़ा होगा.

सबसे पहले हुई पोस्टल बैलट की गिनती

गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव की काउंटिंग में सबसे पहले पोस्टल बैलट की गिनती हुई. ईवीएम की गिनती 8.30 बजे से शुरू की गई. राज्य के 38 जिलों में 46 केंद्र बनाए गए हैं जिनकी 4372 टेबल्स पर गिनती होगी.

इन सीटों पर सबकी नजर

इन चुनावों में कई ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं, जिन पर पूरे राज्य की नजर टिकी हुई है और जिन्हें चुनावी परिणामों का “हॉटस्पॉट” माना जा रहा है. इनमें दानापुर, मनेर, छपरा, फुलवारी, तारापुर, पटना साहिब और लखीसराय जैसी सीटें शामिल हैं, जहां परंपरागत रूप से कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है. वहीं महुआ और राघोपुर जैसी सीटें लालू यादव परिवार के प्रभाव के कारण हमेशा सुर्खियों में रहती हैं.

इसके अलावा काराकाट, मोकामा, लालगंज, नबीनगर, करगहर, गोपालपुर, रघुनाथपुर, नालंदा, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, घोसी, कुचायकोट, तरारी, सीवान, अलीनगर, कुम्हरार भी इस बार बेहद दिलचस्प मुकाबले वाली सीटें मानी जा रही हैं.