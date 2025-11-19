हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमुफ्त की रेवड़ियां बांटने से मिल रही चुनावों में जीत? जानें कैसे बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए बजी खतरे की घंटी

मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से मिल रही चुनावों में जीत? जानें कैसे बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए बजी खतरे की घंटी

Bihar Economic Crisis: बिहार चुनाव में 10 हजार रुपये वाली फ्रीबी स्कीम ने महिलाओं की वोटिंग बढ़ाई और NDA को बड़ी जीत दिलाई, लेकिन इतना कैश ट्रांसफर से राज्य की अर्थव्यवस्था पर संकट और गहरा हो गया.

By : पंकज यादव | Updated at : 19 Nov 2025 07:55 AM (IST)
बिहार में एनडीए की जबरदस्त जीत के बाद एक बार फिर चुनावी मुफ्त योजनाओं और नकद मदद की चर्चा तेज हो गई है. चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत बिहार की महिलाओं को 10,000 रुपये की नकद सहायता दी गई, ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके और छोटे-छोटे रोजगार के जरिए आगे बढ़ने का मौका मिल सके.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पीएम ने 75 लाख महिलाओं के खातों में सीधे 10,000 रुपये भेजे. यह रकम कुल मिलाकर लगभग 7,500 करोड़ रुपये बैठती है. इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी 21 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये की सहायता दी, जिसकी लागत करीब 2,100 करोड़ रुपये रही. यानी चुनाव से ठीक पहले तकरीबन 9,600 करोड़ रुपये का कैश ट्रांसफर किया गया.

महिलाओं की बड़ी भागीदारी और चुनाव पर असर

इन नकद ट्रांसफर का असर साफ तौर पर नजर आया. महिलाओं ने इस बार अभूतपूर्व संख्या में वोट डाले. कई विश्लेषकों का मानना है कि महिलाओं की इस रिकॉर्ड भागीदारी ने एनडीए की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

सवाल यह है कि क्या मुफ्त योजनाओं का मॉडल राजनीतिक दलों और जनता दोनों के लिए फायदे का सौदा बन गया है? हालिया चुनाव नतीजों को देखते हुए जवाब हाँ में मिलता है, लेकिन इसके साथ ही भविष्य की बड़ी चिंता भी जुड़ी है.

राज्यों पर बढ़ता राजकोषीय दबाव

बीते कुछ वर्षों में लगभग सभी राज्यों ने चुनावों से पहले मुफ्त योजनाओं और कैश ट्रांसफर जैसी रणनीतियां अपनाई हैं. इसका सीधा असर राज्यों की वित्तीय स्थिति पर दिख रहा है. चुनाव के पहले और बाद के वर्षों में कई राज्यों का राजकोषीय घाटा तेजी से बढ़ा है. छत्तीसगढ़ का घाटा 1% से बढ़कर 3.9% हुआ. कर्नाटक का 1.7% से 3.1%, मध्य प्रदेश का 3.3% से 4.7% हो गया. कुल मिलाकर 10 राज्यों के औसत घाटे में 2.5% से बढ़कर लगभग 3.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

बिहार की हालत सबसे ज्यादा गंभीर

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की वित्तीय स्थिति पहले से ही दबाव में है. 2024–25 के बजट में राज्य के लिए 3% राजकोषीय घाटे का अनुमान था, लेकिन संशोधित अनुमान में यह सीधा बढ़कर 9.2% GSDP तक पहुंच गया. बाद में भले ही यह अस्थायी आंकड़ों में घटकर करीब 6% पर आ गया हो, लेकिन यह अभी भी बेहद चिंताजनक स्तर पर है.

सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में मुफ्त योजनाओं की लागत अब राज्य के पूरे साल के पूंजीगत खर्च से भी ज्यादा हो गई है. वित्त वर्ष 2026 के लिए मुफ्त योजनाओं का अनुमानित खर्च 41,200 करोड़ रुपये है, जबकि पूंजीगत व्यय सिर्फ 40,532 करोड़ रुपये है. यानी सरकार विकास कार्यों से ज्यादा पैसा मुफ्त योजनाओं पर खर्च कर रही है.

पंकज यादव
Published at : 19 Nov 2025 07:55 AM (IST)
Free Schemes BIHAR NEWS BIHAR ELECTION
