'माफ कीजिए, गला बैठा है लेकिन आपसे बात करना चाहता था...', महिलाओं से क्या बोले तेजस्वी यादव?

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण से पहले राजद नेता तेजस्वी यादव ने महिला और पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद किया. इस दौरान तेजस्वी ने भावनात्मक लहजे में कहा कि यह चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने का नहीं, बल्कि नया बिहार बनाने का चुनाव है.

तेजस्वी यादव ने कहा कि वे बिहार को ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं जहां किसी को रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े और हर परिवार को न्याय, सम्मान और अवसर मिले. साथ ही कहा कि अगर सरकार बनी तो 'माई बहन मान योजना' शुरू होगी और सालाना महिलाओं को 30 हजार रुपये मिलेंगे.

20 साल से बिहार में नहीं हुआ कोई विकास- तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में कहा, "माफ कीजिएगा, गला बैठा हुआ है, एक दिन में 18-18 सभाएं करनी पड़ती हैं. लेकिन मैं आप सबसे संवाद करना चाहता था." उन्होंने कहा कि यह चुनाव आर्थिक न्याय, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चुनने का अवसर है. तेजस्वी ने नीतीश कुमार और NDA सरकार पर सीधा हमला बोला.

उन्होंने कहा कि बीते 20 साल से NDA को मौका मिला. राज्य में 20 साल और केंद्र में 11 साल, लेकिन बिहार आज भी सबसे गरीब राज्य बना हुआ है. उन्होंने कहा कि यहां बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता, अपराध बढ़ा है, गरीब की एफआईआर तक नहीं होती है. लोग परेशान हैं और पलायन मजबूरी बन चुका है.

हर परिवार को मिलेगी सरकारी नौकरी- तेजस्वी

तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिहार के हर उस परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, जिसके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है. उन्होंने कहा कि यह उनका पहला वादा होगा और सरकार बनते ही इस पर कानून बनाया जाएगा.

महिलाओं को सालाना मिलेंगे 30 हजार रुपये- तेजस्वी

महिलाओं को लेकर तेजस्वी ने कहा कि उनकी सरकार 'माई बहन मान योजना' लाएगी, जिसके तहत हर पात्र महिला को मकर संक्रांति पर सालाना 30,000 रुपये मिलेंगे. उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में कदम होगी.

किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगी मुफ्त बिजली

तेजस्वी ने किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, गैस सिलेंडर 500 रुपये और वृद्धा व दिव्यांग पेंशन में बढ़ोतरी का भी वादा किया. उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हर घर खुशहाल हो और कोई बिहार छोड़ने को मजबूर न हो.