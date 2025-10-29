VIDEO: मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव का जनता से वादा, नीतीश कुमार और PM मोदी पर बरसे

आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने बुधवार (29 अक्टूबर, 2025) को मुजफ्फरपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान सभा में आए लोगों से तेजस्वी यादव ने अपने लिए एक मौका मांगा. वादा किया कि वे प्रण को पूरा करने के लिए अपने प्राण को भी न्योछावर कर देंगे.

जनसभा में आए लोगों से उन्होंने कहा, "तेजस्वी यादव पलायन को खत्म करना चाहता है. अपराधमुक्त और भ्रष्टाचारमुक्त बिहार बनाना चाहता है. बिहार को नंबर-1 बनाना चाहता है. 20 साल नीतीश कुमार के राज करने के बाद और 11 नरेंद्र मोदी के राज करने के बाद भी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है."

हर परिवार में सरकारी नौकरी का वादा

तेजस्वी ने कहा, "बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, महंगाई है. पलायन सबसे ज्यादा है. प्रति व्यक्ति आय सबसे कम अगर कहीं का है तो बिहार के लोगों का है. एक मौका तेजस्वी को दीजिए. तेजस्वी से कोई शिकायत है क्या? एक मौका मिलेगा? तेजस्वी ने नुकसान किया है क्या? एक मौका मिलेगा तो नौकरी पक्की. तेजस्वी आपकी उम्मीदों पर छक्का लगाएगा. सरकार बनने के 20 दिन के अंदर कानून बनाया जाएगा कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी मिले."

'हम आपसे वादा करके जा रहे हैं…'

आगे उन्होंने कहा, "बाल-बच्चा के नौकरी लागे के चाही कि ना चाही… एक मौका दीजिए, तेजस्वी ने जो कहा वो किया और जो कह रहा है वो करेगा. 17 महीने में हम लोगों ने पांच लाख नौकरी दी. वही लोग 2020 में बोलते थे कि कहां से देंगे नौकरी? उन्हीं के हाथों हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिलवाया बिना पेपर लीक के… ईमानदारी से हर लोगों को, हर जाति-धर्म के लोगों को तेजस्वी ने नौकरी दी. आपसे हम वादा करके जा रहे हैं… प्रण है… और इस प्रण को प्राण न्योछार करके भी पूरा करना पड़े तो तेजस्वी करेगा. जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है तेजस्वी सरकारी नौकरी देगा."

