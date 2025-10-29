तेजस्वी यादव के नौकरी के वादे पर राजीव प्रताप रूडी का तंज, 'रेट लिस्ट भी जारी कर दें'

बिहार में चुनावी माहौल के बीच नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर तेज है. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के हालिया रोजगार देने के ऐलान पर अब बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने तीखा हमला बोला है. रूडी ने तेजस्वी के घोषणा पत्र को 'बिना रोडमैप का सपना' बताया और कहा कि यह जनता को गुमराह करने का एक और तरीका है.

उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बार-बार युवाओं को नौकरी देने की बात करते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि नौकरी लेने के लिए कितना पैसा खर्च करना होगा और इन नौकरियों को देने की प्रक्रिया क्या होगी. उन्होंने सवाल उठाया कि नौकरी देने के नाम पर सिर्फ घोषणाएं करने से काम नहीं चलता, इसके लिए ठोस योजना और बजट की जरूरत होती है.

Chapra, Bihar: On RJD leader Tejashwi Yadav's announcement for jobs, BJP MP Rajiv Pratap Rudy says, "Tejashwi has promised employment in his manifesto, but there is no clear plan for implementation. He stated that jobs will be provided, but did not specify how much money will be… pic.twitter.com/PRFck70pGd — IANS (@ians_india) October 29, 2025

नौकरी की बहाली में कितना खर्च होगा पैसा- राजीव प्रताप रूडी

राजीव प्रताप रूडी ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि वे लाखों युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन यह नहीं बताया कि हर नौकरी की बहाली में कितना पैसा लगेगा. दरोगा, टीचर, डिप्टी कलेक्टर या इंस्पेक्टर की नियुक्ति में सरकार का खर्च क्या होगा. अगर वे सचमुच गंभीर हैं, तो उन्हें एक 'रेट लिस्ट' भी जारी करनी चाहिए थी, ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन सी नौकरी कितने में मिलेगी.

हर गांव में सुने जाते हैं RJD के भ्रष्टाचार के किस्से- रूडी

रूडी ने कहा कि बिहार की जनता अब सिर्फ वादों पर विश्वास नहीं करती. उन्होंने कहा कि आरजेडी शासन के पुराने दिनों को लोग आज भी याद करते हैं, जब घोटालों और भ्रष्टाचार के किस्से हर गांव में सुने जाते थे. अब जब वही पार्टी फिर से सत्ता में आने के सपने देख रही है, तो जनता को सतर्क रहना होगा.

बयानबाजी तक सीमित है तेजस्वी की राजनीति- रूडी

बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देशभर में लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर दिए हैं और बिहार में भी लगातार विकास कार्य हो रहे हैं. तेजस्वी यादव की राजनीति सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है, जबकि हमारी राजनीति विकास और पारदर्शिता पर आधारित है.

रूडी ने युवाओं से अपील की कि वे चुनाव में सोच-समझकर फैसला लें और उन नेताओं से दूर रहें जो सिर्फ हवा-हवाई वादे करते हैं. उन्होंने कहा कि बिहार को अब ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो रोजगार के असली अवसर पैदा करें, न कि सिर्फ कागजों पर नौकरियां बांटे.