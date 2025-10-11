तेजस्वी यादव के सरकारी नौकरी के वादे पर शांभवी चौधरी का पलटवार, याद दिलाया 'लैंड फॉर जॉब' केस

बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक बयानबाजी और सत्तारुढ़-प्रतिपक्ष के बीच वादों का खेल तेज हो गया है. इस बीच LJP (रामविलास) की सांसद शांभवी चौधरी ने RJD नेता तेजस्वी यादव के उस वादे पर पलटवार किया. जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार बनने पर बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी.

सांसद शांभवी चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "आपको लैंड फॉर जॉब केस याद है. बस मुझे इतना ही याद दिलाना है." उन्होंने इस बयान के जरिए तेजस्वी यादव के सरकारी नौकरी के वादे पर सवाल उठाए और युवाओं के भविष्य के साथ जुड़े इस मुद्दे को चुनावी राजनीति का हिस्सा बताते हुए याद दिलाया.

राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी निर्णय लेंगे वो अंतिम होगा- शांभवी चौधरी

सीट शेयरिंग को लेकर सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी इस मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में काम कर रही है. उन्होंने कहा, "हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार चर्चा कर रहे हैं और हमारे सभी सांसदों और पदाधिकारियों ने कहा कि जो भी निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे, वह अंतिम होगा. उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों में ऐसी बैठकें लगातार होती रहती हैं.

सीट वितरण को लेकर तैयार है LJP- शांभवी

शांभवी ने कहा, "हमारे पास एक सप्ताह का समय है. हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि सब कुछ अच्छी तरह से समन्वयित तरीके से हो." उनका यह बयान संकेत देता है कि LJP बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट वितरण और गठबंधन को लेकर पूरी तरह से तैयार है और किसी भी निर्णय को अंतिम रूप देने से पहले पार्टी नेतृत्व के निर्देशों का पालन किया जाएगा.

तेजस्वी यादव के वादों की शांभवी ने की आलोचना

राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि शांभवी चौधरी का यह बयान सिर्फ विपक्षी पार्टी के वादों पर कटाक्ष नहीं है, बल्कि LJP के वोट बैंक को एक स्पष्ट संदेश देने के लिए भी है. उन्होंने युवा वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों में अपने राजनीतिक प्रभाव को बनाए रखने की रणनीति के तहत तेजस्वी यादव के वादों की आलोचना की.

इस बीच, बिहार की सियासी हलचल तेज होती जा रही है. सभी दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप और चुनावी रणनीतियों के बीच बिहार की जनता आगामी चुनाव के नतीजों को लेकर उत्सुक है. शांभवी चौधरी का यह बयान भी चुनावी माहौल को और गरमाने वाला माना जा रहा है.